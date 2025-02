Habitalis innova incorporando el concepto del Wellness Design

En un mundo donde la urbanización avanza a un ritmo acelerado, el concepto de Wellness Design emerge como una filosofía arquitectónica que prioriza el bienestar integral de quienes habitan los espacios construidos. Esta tendencia busca equilibrar factores como la luz natural, la ventilación, el contacto con la naturaleza y la optimización de recursos para mejorar la calidad de vida.

En Paraguay, uno de los principales impulsores de esta visión es el arquitecto Víctor González Acosta, director de González Acosta & Wood (GA&W) y Habitalis, empresas que han puesto en el centro de su filosofía la creación de entornos urbanos armoniosos y sostenibles. En la actualidad, son 8 los edificios propios de Habitalis, mientras cuentan con más de 90 proyectos de terceros construidos a través de GA&W, llegando a casi un millón de metros cuadrados en las zonas más claves del país.

Lea más: Habitalis presentó nuevo proyecto inmobiliario en Villa Morra

Wellness Design: más allá de lo estético

Para González Acosta, el Wellness Design no es una simple tendencia de diseño, sino una filosofía de construcción que abarca desde la planificación hasta la operación de los espacios. “Lo más importante de un edificio no es lo que se ve, sino lo que no se ve; todo el amor y el cuidado que se pone en cada detalle para lograr un bienestar real en sus habitantes”, explica.

Este concepto involucra elementos clave como la biofilia (integración de elementos naturales en los diseños), la regulación de la calidad del aire, el uso de materiales amigables y sostenibles, la colorimetría, la optimización de los espacios y la creación de ambientes que fomenten la convivencia y el bienestar emocional. Cada uno de estos aspectos es fundamental para garantizar que las personas no solo habiten un espacio, sino que experimenten un entorno que les brinde armonía y calidad de vida, de modos a construir comunidad.

La biofilia es uno de los principios centrales del Wellness Design, ya que se basa en la incorporación de elementos naturales en los espacios arquitectónicos, como jardines interiores, terrazas verdes y materiales orgánicos, con el fin de mejorar la conexión entre el ser humano y su entorno. Diversos estudios han demostrado que el contacto con la naturaleza reduce el estrés y mejora la productividad, por lo que este principio es clave en cada proyecto que desarrolla Habitalis.

Otro aspecto esencial es la calidad del aire, un factor que muchas veces pasa desapercibido, pero que influye de manera directa en la salud de los habitantes. En los edificios de Habitalis, se incorporan sistemas de ventilación cruzada, sensores de medición de calidad del aire y tecnología que permite renovar el oxígeno de los espacios cerrados, garantizando un ambiente libre de contaminantes. Este aspecto es crucial en una ciudad con altas temperaturas y elevados niveles de polución.

La elección de materiales saludables también es un pilar fundamental del Wellness Design. Se prioriza el uso de elementos que no generen emisiones tóxicas, como pinturas ecológicas, maderas tratadas sin productos químicos nocivos y aislamientos térmicos que permitan un mejor aprovechamiento de la energía. La combinación de estos factores no solo mejora la sostenibilidad de los proyectos, sino que también protege la salud de los residentes a largo plazo.

Además, la colorimetría y el diseño de texturas juegan un papel clave en la experiencia emocional de quienes habitan los espacios. Los colores, según diversos estudios de neuroarquitectura, pueden influir en el estado de ánimo de las personas. Por ello, cada proyecto de Habitalis se diseña con una paleta cromática que contribuya a generar ambientes de tranquilidad, energía o concentración, dependiendo del propósito de cada área.

Lea más: El placer de vivir en un edificio Habitalis

Por último, la optimización de los espacios permite que cada metro cuadrado sea funcional y bien aprovechado. Los diseños de Habitalis garantizan que todas las habitaciones tengan ventilación e iluminación natural, y que no haya rincones desaprovechados. Esto es crucial en un mercado donde el costo del metro cuadrado sigue en aumento y los compradores buscan la mayor eficiencia posible en su inversión.

A esto se suma la importancia de la orientación de los espacios y la planificación urbana. No se trata solo de diseñar edificios, sino de concebir comunidades que crezcan de manera orgánica y sostenible, respetando la morfología de los barrios y promoviendo un equilibrio entre construcciones modernas y la identidad cultural del entorno.

“Todo esto lo estamos trabajando con una profesional de primer nivel. Tuvimos la suerte de conocerle a una talentosa paraguaya, la arquitecta Verónica Pecci. Acaba de llegar de Londres de hacer una graduación en Arquitectura del Bienestar, lo que también se conoce como neuroarquitectura. Es una de las primeras camadas, y ella está trabajando con nosotros para incorporar estos conceptos con un enfoque científico y medible”, detalla González Acosta.

Creando comunidad con la arquitectura

Uno de los pilares fundamentales de Habitalis es la creación de comunidades dentro de los edificios. A diferencia de los grandes complejos habitacionales que suelen priorizar la densidad sobre la calidad de vida, la empresa busca diseñar edificios que no superen los 40 o 50 departamentos para facilitar una convivencia equilibrada y armoniosa.

“La arquitectura debe fomentar la interacción entre las personas, crear espacios de esparcimiento y trabajo compartidos, y, sobre todo, respetar el crecimiento orgánico de la ciudad”, señala González Acosta. Bajo esta premisa, los proyectos de Habitalis incluyen áreas de coworking, gimnasios, salas gourmet, zonas de pilates, espacios infantiles y programas que incentiven la integración social de los residentes. La importancia de estos espacios no radica solo en su funcionalidad, sino en la forma en que promueven un sentido de pertenencia y bienestar en la comunidad.

Además, la filosofía de comunidad no solo se limita a la convivencia dentro del edificio, sino también a la relación con el entorno. Estos proyectos en particular buscan una integración urbana donde las construcciones no alteren la identidad del barrio, respetando aspectos como la altura, la cantidad de unidades y la distribución de espacios verdes.

Habitalis Villamorra: bienestar en acción

El proyecto Habitalis Villamorra es un ejemplo tangible de la aplicación del Wellness Design en Paraguay. Diseñado bajo principios de accesibilidad, confort y sostenibilidad, este desarrollo busca integrar el bienestar en la vida diaria de sus residentes a través de una arquitectura centrada en la percepción de los espacios y su impacto en la calidad de vida. Uno de los elementos distintivos del diseño es la incorporación de ventanales de piso a techo y amplios balcones, lo que no solo mejora la iluminación natural en los departamentos, sino que también brinda vistas panorámicas y una conexión directa con el entorno urbano. La integración de estas características permite que los residentes disfruten de la brisa fresca y la belleza del paisaje urbano sin salir de casa.

Para reforzar el concepto de bienestar y armonía, Habitalis Villamorra ha sido concebido con espacios que favorecen la interacción social y el equilibrio entre la vida personal y profesional. Cuenta con áreas diseñadas para el trabajo y la productividad, como espacios de coworking y salas de reuniones, que facilitan la dinamización laboral sin la necesidad de salir del edificio. Al mismo tiempo, el proyecto prioriza la actividad física con la incorporación de un gimnasio completamente equipado y zonas dedicadas a la relajación y el bienestar, como salones de pilates y yoga, donde los residentes pueden encontrar un espacio para la salud y el autocuidado.

El desarrollo también está pensado para las familias, incorporando sectores específicos para la recreación infantil y parques al aire libre, donde los niños pueden interactuar en un ambiente seguro y estimulante. Asimismo, se han incluido opciones para la socialización y el esparcimiento de los adultos, con espacios gourmet y áreas para parrillas, promoviendo momentos de encuentro entre vecinos y familiares en un entorno cómodo y funcional.

Una conexión estratégica y clave

La ubicación de Habitalis Villamorra también responde a la filosofía del Wellness Design, al proporcionar acceso fácil y rápido a servicios esenciales sin necesidad de largos desplazamientos. Se encuentra en la Avenida Molas López, una de las zonas más estratégicas de Asunción, cerca de centros corporativos, comerciales y gastronómicos. Su proximidad a puntos clave de la ciudad facilita el acceso a oficinas y servicios, permitiendo una mejor calidad de vida a sus residentes al reducir los tiempos de traslado. Además, el edificio se encuentra a 15 minutos del aeropuerto, lo que representa una ventaja significativa para quienes necesitan viajar con frecuencia.

La diversidad de opciones gastronómicas y comerciales en la zona también refuerza su atractivo, ya que permite a los residentes disfrutar de una amplia oferta sin alejarse de su entorno inmediato. Esto contribuye a una experiencia de vida más cómoda y equilibrada, en sintonía con la visión de bienestar integral que impulsa la compañía.

Inversión con propósito

Habitalis Villamorra se desarrolla en un terreno de 7.845 metros cuadrados y consta de una torre de 19 pisos con 48 departamentos. La inversión en este proyecto es de US$ 7 millones, en promedio, lo que lo convierte en una gran iniciativa dentro del sector. Su diseño no solo prioriza la estética y la funcionalidad, sino que pone en el centro de su propuesta el bienestar y la calidad de vida.

Un modelo de futuro

El desarrollo de este proyecto representa un punto de inflexión en la manera en que se conciben los espacios residenciales en Paraguay. Más allá de su impacto estético, es un reflejo del compromiso de González Acosta y su equipo con la transformación del urbanismo en el país. A través del Wellness Design, buscan establecer un modelo de construcción que priorice el bienestar humano, la sostenibilidad y la integración armónica con el entorno.

En un mercado en constante evolución, iniciativas como estas demuestran que el futuro de la arquitectura no solo está en la innovación tecnológica, sino en la capacidad de diseñar espacios que realmente mejoren la calidad de vida de quienes los habitan.