Empoderamiento y sostenibilidad: la huella en el mundo de los negocios

El liderazgo femenino ha demostrado ser un factor clave en la construcción de un mundo más sostenible, justo y resiliente. En un contexto global marcado por cambios económicos, sociales y ambientales, el papel de las mujeres en la toma de decisiones empresariales y políticas cobra una relevancia cada vez mayor. Cristina Cano, directora ejecutiva del Pacto Global Paraguay, comparte su visión sobre la influencia del ADN femenino en la sostenibilidad y los desafíos que enfrentan las empresas en la adopción de modelos de negocio responsables.

Liderazgo femenino sostenible

Para Cano, la mirada femenina aporta una visión integral y de largo plazo, fundamental en la construcción de modelos empresariales sostenibles. “Las mujeres aportan una visión integral, con enfoque en el largo plazo y en la creación de valor compartido, por lo que su liderazgo es clave para avanzar hacia modelos más sostenibles”, sostiene. En Paraguay y en el mundo, cada vez más mujeres lideran iniciativas orientadas al desarrollo sostenible, demostrando cómo su perspectiva puede transformar la manera en que se hacen negocios.

Este aspecto fundamental también se refleja en la manera en que las decisiones empresariales priorizan el impacto social. Cano enfatiza que las mujeres en posiciones de liderazgo tienden a enfocarse en el bienestar colectivo y en la creación de ecosistemas de negocios que beneficien no solo a las empresas, sino a las comunidades. Este enfoque genera un cambio significativo en la forma de gestionar empresas y proyectos.

Empresarios frente al cambio climático

El compromiso del sector privado es crucial en la lucha contra el cambio climático y la gestión de recursos naturales. Cano resalta que “las empresas cumplen un papel fundamental no solo con relación al cambio climático sino en la gestión de los recursos naturales, ya que no existe actividad económica que no involucre el uso de estos”. Para ella, la clave radica en que las empresas asuman un compromiso firme desde la alta gerencia, permitiendo que la sostenibilidad permee toda la cadena de valor.

Las estrategias empresariales deben incluir un enfoque en la reducción de emisiones y la implementación de modelos de producción sostenibles. Cano menciona que “la incorporación de tecnologías limpias y la optimización del uso de recursos naturales debe ser un objetivo prioritario para cualquier empresa que aspire a la sostenibilidad”. Este cambio, aunque desafiante, puede traer beneficios económicos y reputacionales a largo plazo.

Energías renovables y economía circular

Latinoamérica y, en particular, Paraguay, tienen un gran potencial en energías renovables, lo que representa una oportunidad clave para la competitividad empresarial. “Apostar por la diversificación de fuentes renovables no solo beneficia al medioambiente, sino que también abre nuevas puertas a la inversión y al crecimiento económico sostenible”, destaca la directiva. Sin embargo, reconoce que aún existe un gran margen para diversificar la matriz energética.

En cuanto a la economía circular, Cano destaca que una de las principales barreras es el cambio de mentalidad. “Las empresas deben entender que un modelo circular no solo reduce costos a largo plazo, sino que también crea oportunidades de negocio; nos enorgullece mencionar que empresas participantes del Pacto Global Paraguay están liderando iniciativas de economía circular de gran impacto para la sociedad paraguaya”, afirma. La innovación, la inversión en tecnologías limpias y la creación de marcos regulatorios adecuados son esenciales para facilitar esta transición.

Compensación de emisiones y regulación

“Paraguay posee el potencial necesario para posicionarse como líder en materia de sostenibilidad, y solo aunando esfuerzos entre el sector público y privado para crear una visión común de desarrollo sostenible podremos lograrlo y es ahí donde el Pacto Global Paraguay tiene mucho que aportar, movilizando y articulando a las más de 135 empresas y organizaciones paraguayas comprometidas con el desarrollo sostenible de nuestro país, empresas que están llevando adelante una manera diferente de hacer negocios”, sostiene.

Por ende, la reciente legislación sobre créditos de carbono es un avance importante para el desarrollo de un mercado sostenible y transparente. Cano señala que “el hecho de que Paraguay haya actualizado su marco legal sobre créditos de carbono no solo posiciona al país como un actor clave en la mitigación del cambio climático, sino que es una señal clara de que avanzamos hacia un modelo más sostenible y alineado con los estándares internacionales”. No obstante, enfatiza que la compensación no debe sustituir las acciones concretas de reducción de emisiones.

Empoderamiento y agenda empresarial

El rol de las mujeres en la integración de la sostenibilidad en la agenda empresarial y política es innegable. “Las mujeres líderes tienen un rol fundamental en la integración de la sostenibilidad en la agenda empresarial y política; su mirada holística e innovadora impulsa decisiones más inclusivas y sostenibles”, subraya Cano. La inclusión femenina en espacios de liderazgo no solo enriquece las decisiones corporativas, sino que también garantiza una transición justa y equitativa hacia modelos sostenibles.

Desafíos de un futuro sostenible

En cuanto al futuro de la agenda empresarial, Cano señala que “se debería priorizar la acción climática, la transición hacia modelos circulares, la inclusión social, la transparencia y la buena gobernanza”. Advierte que las empresas que adopten estos principios no solo estarán en una mejor posición para afrontar los desafíos del mercado, sino que también podrán acceder a nuevos mercados gracias a los marcos regulatorios internacionales.

Sin lugar a duda, el liderazgo y rol femeninos en la transición global no es solo una cuestión de equidad de género, sino una estrategia clave para la sostenibilidad y el crecimiento empresarial. La visión de Cristina Cano destaca la importancia de integrar modelos de negocio responsables y de fomentar una cultura empresarial que valore el impacto ambiental y social, asegurando un futuro más sostenible para todos.