¿Qué implica la fusión de Banco Continental con Banco Río?

El anuncio de fusión por absorción entre Banco Continental y Banco Río no solo representa una operación corporativa de alto impacto, sino que también plantea una transformación estructural en el mapa bancario del Paraguay. Si bien aún está sujeta a la aprobación de las Asambleas de Accionistas y de los entes reguladores, la operación ya genera repercusiones entre referentes del sistema financiero y el ecosistema empresarial.

Más allá de su expansión regional a través de la marca NBC (Novo Banco Continental), esta maniobra permite al Banco Continental posicionarse entre los primeros lugares del sistema financiero local en indicadores clave como activos, pasivos, patrimonio neto, créditos y depósitos. A ello se suma su presencia consolidada en sectores como el asegurador, a través de Patria Seguros, y el bursátil, con Avalon Casa de Bolsa, lo que refuerza significativamente su oferta comercial integral, además de su participación en otros segmentos donde Carlos Raúl Espínola, presidente del grupo, también tiene presencia con distintas compañías.

Un nuevo líder en depósitos bancarios

A grandes rasgos, según los últimos datos del Banco Central del Paraguay (enero 2025), Banco Continental lideraba el sistema financiero con G. 26,1 billones en depósitos (aproximadamente US$ 3.575 millones, considerando un tipo de cambio promedio de G. 7.300 por dólar durante el primer bimestre). Banco Río, por su parte, registraba G. 4 billones (alrededor de US$ 548 millones). La suma de ambas carteras situaría a la entidad fusionada en torno a los G. 30,1 billones (cerca de US$ 4.123 millones), superando ampliamente a Sudameris Bank (G. 25,4 billones o US$ 3.479 millones) y a Banco Itaú (G. 24,5 billones o US$ 3.356 millones), y consolidando una nueva hegemonía en el segmento.

Más allá del volumen en muchos otros ratios donde el banco pasa a tomar el primer lugar, esta fusión plantea una combinación estratégica: Continental aporta su solidez, escala y estructura tecnológica; Río, por su parte, añade una cartera de clientes dinámica, con presencia relevante en sectores productivos, y un perfil más flexible en la atención de empresas medianas.

Consolidación en un mercado competitivo

En los últimos años, el sistema financiero paraguayo ha evidenciado una fuerte tendencia a la consolidación. En menos de un quinquenio, el país fue testigo de fusiones como GNB con Sudameris, o la integración de Visión Banco con ueno bank, ahora parte del ecosistema digital del Grupo Vázquez.

Esta clase de movimientos responden, en gran medida, a la necesidad de escala. La tecnología bancaria, las exigencias regulatorias y las expectativas de los usuarios han elevado el umbral mínimo de competitividad. La fusión Continental-Río sigue esa lógica: unir fuerzas para competir mejor, ofrecer más valor y sostener márgenes en un mercado cada vez más exigente.

Ya en el pasado se han dado otros procesos de fusión en el sistema financiero local. Un caso recordado es el de Banco Río, que en 2019 llevó a cabo una fusión por absorción al integrar la cartera de clientes y las operaciones del Banco de Itapúa.

Este tipo de operación —la fusión por absorción— difiere de la modalidad actualmente implementada entre Banco Atlas y Banco Familiar, por ejemplo, cuyo proceso se encuentra en curso. En este caso, se trata de una fusión por consolidación: un modelo en el que dos entidades deciden unirse para fortalecerse mutuamente, sin que una adquiera a la otra.

El de Atlas y Familiar representa el primer caso de este tipo en la historia del sistema bancario paraguayo. A diferencia de fusiones anteriores, aquí no existe la compra de una entidad por parte de otra, sino una integración total bajo una nueva denominación consensuada: Banco Atlas Familiar.

Oportunidad para los clientes, reto para la integración

Volviendo a Continental-Río, para los clientes, especialmente los de Río, este paso podría significar un salto en términos de acceso: más sucursales, productos más sofisticados, mayor inversión en plataformas digitales y una atención más robusta a nivel corporativo. Pero el beneficio no es automático. El proceso de integración será clave para asegurar que las promesas se traduzcan en resultados concretos.

Las fusiones exitosas requieren no solo alineación de balances, sino también integración cultural, tecnológica y operativa. Y ese es, quizás, el mayor desafío que enfrentan ambas instituciones a partir de ahora.

Una jugada que marcará tendencia

El sector financiero mira con atención este proceso, mientras muchos agentes y empresarios coinciden en que este es el camino que la banca local va a tomar en las próximas décadas. Si se concreta con éxito, sentará un nuevo precedente en términos de escala, estrategia y visión de largo plazo. Pero también será una prueba sobre cómo ejecutar, con responsabilidad y eficiencia, una fusión que concentra no solo activos, sino también expectativas.

Este movimiento podría influir en decisiones futuras de otras entidades, como ya está sucediendo, en un escenario donde ya no alcanza con ser sólido: hay que ser relevante y pujante.