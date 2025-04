El impacto de la Marca País

En América varios países han trabajado para posicionarse en el imaginario global, algunos han logrado destacarse otros aún lo intenta, confundiendo con costosas campañas publicitarias sin retorno. Analizaremos el ranking de las marca país más valoradas y algunas razones de su éxito.

A nivel mundial, las metodologías de valoración, mayoritariamente usadas por los estados, son Future Brand, Brande Finance y Nation Brands Index, siendo este último el más antiguo.

El Global Soft Power Index (Índice Global de Poder Blando) de Brande Finance, se realiza a través de una encuesta a más de 170.000 personas en más de 100 países de los 193 Estados que forman parte de las Naciones Unidas. Esta medición evalúa la capacidad de un país de influir a nivel mundial, a través de tres indicadores, ocho pilares y 35 atributos.

El índice mide tres indicadores clave de rendimiento

Familiaridad: qué tan bien se conoce una nación.

Reputación: cuán positivamente se considera a una nación.

Influencia: cuánto se percibe que una nación influye en otras naciones.

América lejos de la cima

Paraguay, según este estudio, logró una calificación de 35,5 sobre 100, ubicándose en el puesto 84 de 193 países. Alcanzó 4,2 en familiaridad, 5,7 en reputación y 3,3 en influencia y un valor de marca de US$ 37 millones.

Por otra parte, en la región las tres marcas con más valor económico son México, Brasil y Chile; US$ 1.041 millones, US$ 975 millones y US$ 284 millones, respectivamente, según Brand Finance de 2025.

El nuevo análisis global mostró el posicionamiento sobre la reputación de los países, en el que Brasil se mantiene estable en el puesto 31, Argentina y México caen en su reputación y El Salvador se convierte en la marca de más rápido crecimiento a nivel mundial, logrando escalar 35 posiciones en el ranking mundial.

Argentina cae cuatro lugares al puesto 42 y México cae dos posiciones al puesto 43. Estas bajas tienen relación sobre todo con notas en los ítems de gobernanza, educación y ciencia y futuro sostenible.

Estados Unidos mantiene la corona

Estados Unidos mantiene su primera posición, Reino Unido cae al tercer puesto, superado por China. Estados Unidos y China son las naciones con mayor influencia de acuerdo al Índice Global, seguido de Japón y Alemania.

Estados Unidos con un puntaje de 79,5 sobre 100 lidera los indicadores de familiaridad e influencia, así como en tres de los ocho pilares del estudio de Brand Finance: relaciones internacionales, educación y ciencia, y medios y comunicaciones.

Sin embargo, su reputación cae y baja cuatro posiciones hasta el puesto 15 a nivel global, por su parte el indicador de gobernanza descendió cuatro posiciones hasta el puesto 10. El estudio se realizó durante el periodo de campaña, lo que probablemente influenció en el resultado por las tensiones políticas y la polarización de la jornada electoral.

El Top Diez de Latam

Según el último informe de Brand Finance, los países sudamericanos mejor posicionados en el Global Soft Power Index son:

Brasil (31) Argentina (42) México (43) Chile (39) Colombia (61) Panamá (64) Uruguay (67) Costa Rica (71) Perú (72) Paraguay (84)

China conquista el podio

En la medición de 2025 China ha escalado rápidamente y ha llegado a un segundo lugar con 72,8 sobre 100, gracias a iniciativas estratégicas como la Ruta de la Seda, sostenibilidad y la fortaleza de marcas nacionales.

EL Salvador escala rápidamente

El fenómeno Bukele ha logrado destacar a El Salvador como la marca nacional de crecimiento más rápido a nivel global, permitiéndoles escalar 35 posiciones hasta el puesto 82, gracias a las mejoras en los ocho pilares.

El país captó la atención al reducir la violencia y fortalecer su seguridad, mejoró su posición en negocios y comercio, a través de la adopción en el 2021 del Bitcoin como moneda de curso legal, potenciar temas de tecnología e innovación, facilidad para hacer negocios, inversión y economía estable.

El liderazgo del presidente Nayib Bukele ha cobrado relevancia, pasó de ser el país más violento del mundo, a un país mucho más seguro, gracias al Plan de Control Territorial.

Paraguay con nota baja

Paraguay ocupa el décimo lugar en el ranking de marcas país de América del Sur, con un descenso en comparación con el 2024 con -0,8 en el puntaje, sin lograr aún posicionarse tan fuerte como sus vecinos.

Las notas más bajas recaen en la poca influencia en gobernanza, cultura y patrimonio y futuro sostenible, manteniendo una reputación y recomendación estable. Sin embargo, el país cuenta con potencial que puede ser de gran ayuda.

Paraguay aún enfrenta desafíos importantes como la falta de infraestructura, conectividad, poca promoción internacional y la mejora de procesos internos para luego impactar positivamente en la percepción global sobre desarrollo, crecimiento, seguridad, formalidad, turismo, producción sostenible y simplificación de trámites para inversores y turistas.

Cultura: identidad cultural que se refleja en sus tradiciones, en su música, danza, artesanía, gastronomía y el manejo de los idiomas español y guaraní. El tereré compartido, la chipa y el arpa paraguaya son símbolos que podrían potenciarse a nivel internacional.

Biodiversidad: gran diversidad natural, desde el Chaco hasta las reservas de bosques, humedales, el Pantanal, las cataratas, ríos y saltos, las rutas turísticas de productos nacionales.

Estabilidad: Paraguay es como sus ríos, sin grandes turbulencias, siendo uno de los países más estables y con mayor crecimiento del PIB en la región, convirtiéndose en un destino para inversiones.

Ubicación: se ubica en el corazón del sur de América y transporta 28 toneladas de mercancías anualmente, el 80% de estas se mueven fluvialmente y se ubica como el país con la tercera flota fluvial más grande del mundo.

Lea más: Generar una identidad propia

Acciones sin estrategia

En los últimos años, el Gobierno paraguayo ha comenzado a trabajar en la consolidación de su marca país con algunas de las iniciativas, pero sin mayores resultados.

“Paraguay al Mundo: Posicionamiento, Estrategia y Promoción”, fue el reciente intento del Gobierno, a través de Rediex, con el apoyo de la cooperación canadiense, para desarrollar los pilares estratégicos de la Marca País.

De acuerdo al especialista León Trujillo, el país tiene la capacidad de generar valor verde mediante producción sostenible, su ubicación estratégica como hub regional, su estabilidad macroeconómica y el potencial humano de su gente.

Durante el último encuentro se difundieron varios titulares oficialistas: “Paraguay Verde”, “Paraguay al Mundo”, “Paraguay Hub Regional”, “Paraguay: Gente que conecta”. Sin duda, todavía hay mucho por hacer, empezando por diseñar una estrategia integral país, eficiente y sostenida que posicione a Paraguay a nivel global por sus potenciales y atributos en todas las áreas que se relacionan a cumplir este objetivo, en estrecha colaboración con el sector privado.