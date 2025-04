Impacto de los aranceles de Trump en Paraguay: “Dentro de la crisis, hay oportunidad”, analiza Rediex

La guerra comercial que desató Donald Trump al anunciar su política de aranceles recíprocos “amables” contra más de 180 países puede convertirse en una “ventaja competitiva” para Paraguay, más allá del impacto en el ingreso de divisas o volumen de las exportaciones, según analizó Jimmy Kim, especialista senior en Exportaciones de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

Aunque la medida anunciada por Donald Trump establece un arancel del 10% a las importaciones provenientes de Paraguay y otros países del Mercado Común del Sur (Mercosur), la tarifa es considerablemente inferior frente a la impuesta a otros mercados importantes y, por ende, puede representar una oportunidad para que el país aumente su flujo comercial con EE.UU., añadió el especialista en conversación con ABC.

“Dentro de todo, Paraguay fue uno de los menos afectados. Lo que significa que el país tiene una ventaja competitiva sobre otros. Otro aspecto a considerar es que, para Paraguay, la balanza comercial con Estados Unidos es hoy deficitaria: está en negativo por US$ 600 millones. Mientras importamos por US$ 1.000 millones, exportamos por US$ 400 millones de este destino, de los cuales un 50% es carne y granos. Tenemos todavía mucho por crecer y este es el momento de aprovecharlo”, precisó.

Ahondó en que Paraguay debe aprovechar la guerra comercial entre grandes potencias para “agarrar” los nichos de mercado que van a ir surgiendo ante la propia necesidad del mercado estadounidense de abastecerse de productos con valores competitivos.

“La lectura es que siempre dentro de la crisis, hay una oportunidad. Hoy, hay chances de suplir a Estados Unidos, que va a necesitar importar desde otros destinos, con un consumo interno que no va a parar: ahí está la oportunidad para Paraguay”, expresó.

Potencial exportador

Según los datos provistos por la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), en 2024, Paraguay exportó principalmente a EE.UU. carne bovina congelada, granos como chía y sésamo, oro en bruto, manufacturas de cuero y azúcar por US$ 143.623.057, US$ 60.676.613, US$ 38.609.823, US$ 24.343.184 y US$ 22.010.361, respectivamente, con un total de US$ 409.003.526 en envíos.

Mientras que importó aceites de petróleo no crudos, abonos minerales o químicos compuestos, vehículos y automóviles, aeronaves y máquinas de cosechar por US$ 468.470.366, US$ 47.600.445, US$ 39.655.051, US$ 20.014.867 y US$ 27.897.130, respectivamente, con compras por un valor general de US$ 1.069.492.380.

Más allá de la actualidad de la balanza comercial, Jimmy Kim destacó el potencial que tiene Paraguay para aumentar su flujo comercial con EE.UU., especialmente en términos de productos industrializados, que provengan del rubro textil hasta el sector servicios.

“Tenemos que aprovechar el bono demográfico y el clima de inversión del país para aprovechar el mercado que supone EE.UU. Tenemos un potencial demasiado grande de poder suplir con más productos”, añadió.

Al respecto, enfatizó en el salto de “cantidad y cualidad” que dio la industria nacional en los últimos 10 años, que será crucial para aumentar el flujo comercial hacia EE.UU.

Alianza para aumentar flujo comercial

El especialista senior en Exportaciones de Rediex se refirió igualmente a que Paraguay debe apuntar a la industrialización de materias primas, que requerirá de un trabajo conjunto y coordinado entre el sector público y privado.

“Por un lado, el sector privado debe apostar a la inversión en maquinaria de alta tecnología para lograr eficiencia industrial y, del otro, desde el sector público debemos apoyar con políticas públicas que beneficien la exportación de productos industrializados. La balanza comercial con EE.UU. va a ir creciendo por la coyuntura actual, pero necesitamos de este trabajo coordinado”, puntualizó.