Coomecipar afianza su liderazgo con resultados sobresalientes

Con una trayectoria que supera medio siglo de vigencia, la Cooperativa Coomecipar Limitada reafirma su posición como líder en el sistema cooperativo paraguayo, tras cerrar el ejercicio 2024 con resultados destacados. Fundada con el propósito de ofrecer soluciones financieras y de servicios a profesionales de la salud, hoy la entidad se posiciona como un actor clave en el fortalecimiento del sistema financiero nacional, combinando innovación, eficiencia operativa y solidez patrimonial.

En un contexto de desafíos económicos y transformación tecnológica, la cooperativa no solo consolidó su liderazgo, sino que también traza nuevas metas de crecimiento para 2025, apostando a la expansión de servicios, el fortalecimiento de su base societaria y el impulso de estrategias digitales que optimicen la experiencia de sus asociados. El balance anual refleja la gestión eficiente y responsable de la institución, marcada por un enfoque de sostenibilidad y adaptación a las nuevas demandas del mercado cooperativo.

Resultados financieros de 2024

El desempeño financiero de Coomecipar durante el año pasado reflejó la solidez de su modelo de gestión y su capacidad de adaptación en un mercado en constante transformación. La cooperativa cerró el ejercicio con un volumen de ahorros que superó los G. 3,04 billones (US$ 416,4 millones, en promedio), evidenciando un crecimiento robusto y una confianza sostenida de sus asociados. Paralelamente, la cartera de créditos alcanzó los G. 2,74 billones (US$ 375,3 millones), fortaleciendo su rol como proveedor de soluciones financieras a medida de las necesidades de sus socios.

En términos patrimoniales, la entidad registró un incremento del 8,56% en su patrimonio neto, que ascendió a G. 850.861 millones (US$ 116,5 millones), impulsado principalmente por el crecimiento del 10,39% de los pasivos, derivado del mayor volumen de ahorros captados. A su vez, el margen operativo creció un 8,41%, totalizando G. 290.617 millones (US$ 39,8 millones), mientras que los excedentes experimentaron una expansión del 9,66%, alcanzando G. 155.062 millones (US$ 21,2 millones) al cierre del periodo​​.

La más alta nota en Calificación de Riesgos en Cooperativas

Coomecipar obtuvo una mejora en la calificación de riesgos otorgada por la consultora Solventa&Riskmétrica, elevándola a “pyAA con tendencia Estable” con fecha de corte al 31 de diciembre de 2024, fundamentada en los elevados niveles de rentabilidad, liquidez y calidad de activos, derivados de la continua evolución de los servicios financieros y para la salud, con una adecuada eficiencia operativa y elevados niveles de reservas y solvencia patrimonial. Es la nota más alta otorgada entre todas las cooperativas del Paraguay y superior a otras entidades bancarias del mercado, exponiendo su respetada reputación en el sector financiero nacional.

Las fortalezas de la entidad, destacadas por la calificadora, son el adecuado nivel de solvencia patrimonial con elevado nivel de reservas y continuas capitalizaciones, la elevada calidad de cartera y liquidez, con aumento de las inversiones financieras, y el continuo crecimiento de operaciones y posicionamiento en el sector de las cooperativas de ahorro y crédito.

Innovación y servicios digitales

Por otra parte, la transformación digital se consolidó como uno de los ejes estratégicos de Coomecipar en los últimos años. A través de la Agencia Digital y la renovación de su aplicación móvil ServiWeb, la cooperativa potenció la accesibilidad y la eficiencia de sus servicios, permitiendo a los socios realizar gestiones financieras de forma ágil, segura y remota​​.

Estas herramientas digitales no solo facilitaron operaciones como consultas de saldos, transferencias y solicitudes de créditos, sino que también fortalecieron el vínculo con los asociados, mejorando su experiencia de usuario.

En paralelo, la entidad solidaria implementó nuevas medidas de seguridad informática, incluyendo la continua actualización de hardware y software. Este fortalecimiento tecnológico fue acompañado de campañas educativas sobre ciberseguridad dirigidas a los socios, con el objetivo de sensibilizarlos frente a amenazas como el phishing y el robo de identidad.

La estrategia de digitalización que sigue en curso también incluye inversiones en infraestructura tecnológica crítica y en la automatización de procesos internos, consolidando a Coomecipar como una de las cooperativas más innovadoras en la oferta de servicios financieros digitales en Paraguay.

Expansión en servicios de salud

Además de su fortaleza financiera, Coomecipar ha consolidado un modelo integral de atención al socio, en el que los servicios de salud ocupan un lugar estratégico. A través de su sistema de Medicina Prepaga SPS (Servicio de Protección a la Salud), que incluye clínica propia y laboratorio, la cooperativa amplió significativamente su alcance en 2024. Durante el año, incorporó nueva tecnología médica, mejoró su infraestructura y expandió su red de prestadores, fortaleciendo su propuesta de valor en el sector.

En este marco, la apertura de la nueva Clínica SPS en el Edificio Río de Asunción representó un hito, al ofrecer servicios de consultas médicas, diagnóstico por imágenes y laboratorio clínico en un entorno moderno y de alta calidad​. A esto se sumó la atención de más de 27.000 pacientes en el laboratorio, con más de 428.000 determinaciones realizadas, evidenciando el crecimiento y la confianza depositada por los socios y usuarios en este servicio.

Con la mirada puesta en el futuro, Coomecipar proyecta el traslado del Laboratorio SPS a su Casa Central, así como la ampliación de su Clínica SPS, iniciativas que buscan seguir elevando la calidad y la cobertura de la atención médica brindada a sus asociados y a la comunidad en general.

Fortalecimiento institucional y gestión social

El crecimiento de la entidad no se ha limitado a lo financiero, sino que también se reflejó en el fortalecimiento de su estructura institucional y en su compromiso con los valores cooperativos. Durante 2024, la cooperativa alcanzó una base societaria de 100.952 socios activos, un crecimiento del 4,28% respecto al año anterior​. Este logro refuerza su presencia nacional, con una amplia cobertura tanto en el departamento Central como en las principales ciudades del interior del país.

En términos de gestión institucional, la cooperativa continuó apostando a la profesionalización de sus órganos de gobierno y al fortalecimiento de sus procesos internos, con una participación activa de sus socios en las asambleas y elecciones de autoridades​. La estructura organizativa, que combina la experiencia de su Consejo de Administración con el soporte técnico de sus gerencias especializadas, permitió una gestión ágil, transparente y enfocada en los objetivos estratégicos.

Paralelamente, las acciones de responsabilidad social se consolidaron como un componente clave de su identidad. A través del Programa de Solidaridad, la cooperativa brindó asistencia a miles de socios en situaciones de salud y emergencias, mientras que sus actividades en educación financiera, cultura cooperativa y prevención de riesgos sociales reforzaron su impacto positivo en la comunidad. Cada una de estas iniciativas reafirma la convicción de que el crecimiento económico debe ir acompañado de un desarrollo humano y social inclusivo.

Perspectivas y desafíos en 2025

Con el respaldo de los resultados obtenidos en 2024, Coomecipar proyecta el curso de este 2025 orientado a la innovación, la expansión de servicios y el fortalecimiento institucional. Entre sus principales objetivos estratégicos destacan la implementación del Contrato Básico, la ampliación de la cobertura horaria de la Agencia Digital y la habilitación del nuevo local de la Agencia Villa Morra​​. A su vez, se planifica el traslado del Laboratorio SPS a la Casa Central y la elaboración de un proyecto de ampliación para la Clínica SPS, reafirmando su apuesta por el crecimiento en el área de la salud.

Estos desafíos se enmarcan en un contexto de dinamismo del sector cooperativo paraguayo, que en 2024 registró un crecimiento de activos del 7,39% y mejoras en indicadores como la liquidez y la rentabilidad​. En este escenario, Coomecipar se posiciona para seguir liderando la transformación del modelo cooperativo, impulsando la adopción de tecnologías, fortaleciendo su oferta de servicios y manteniendo su compromiso con la sostenibilidad financiera y social.