¿CAMBIOS EN EL RETAIL?

Mientras Shein, Temu, Wish, AliExpress, Banggood, redefinen el mercado con precios imposibles y crecimiento viral, gigantes como Amazon, Walmart, Zara, Target y Costco buscan adaptarse sin sacrificar calidad.

Más que una moda pasajera, estas plataformas están transformando el retail global, y sus efectos reconfigurarán la industria en los próximos años. El ganador será quien finalmente logre equilibrar precio, calidad, velocidad, sostenibilidad y compliance en esta nueva era del consumo digital.

Hay tres elementos que son decisivos para conectar con los consumidores en la batalla que se libra en la industria del comercio online que se deben tomar en cuenta en las estrategias: promociones y precios bajos, delivery rápido y envíos gratuitos.

Por otra parte, las fallas en compliance pueden generar multas, como las de la Unión Europea a Temu por falta de transparencia, bloqueos como Shein tuvo en India o pérdida de confianza.

Plataformas como Amazon invierten en sistemas automatizados para verificar vendedores, mientras que las low cost priorizan costos, lo que las hace más vulnerables a sanciones.

En el futuro cercano, la sostenibilidad y la ética serán elementos críticos como el precio, sobre todo para las nuevas generaciones que buscan marcas o empresas con valores y compromiso social.

Panorama regional y global

A nivel regional, las compras en plataformas asiáticas representan entre el 30% y 35% del mercado total. Según un estudio de NielsenIQ en 25 países, para el 58% de los encuestados la marca del producto y de la tienda es irrelevante: compran lo que necesitan. Además, el 69% considera que las marcas blancas ofrecen una buena relación calidad-precio.

A nivel global, el ecommerce facturó US$ 6 billones en 2024 y se espera para este año alcance los US$ 6.5 billones, con los mercados de China y EE.UU. como líderes, ambos facturaron US$ 2.3 billones.

Amazon sigue siendo la plataforma mejor valorada, su capitalización bursátil fue de US$ 2 billones, seguida por Alibaba US$ 201.000 millones. Según el Banco Mundial, el fenómeno low cost ha impulsado la penetración en mercados emergentes del 15% al 35% en cinco años.

El caso de Paraguay

En 2024, la facturación de servicios digitales alcanzó los US$ 4.000 millones y mantiene una meta de US$ 6.000 millones para 2025, según la Capace. Sin embargo, aún persisten desafíos como el aumento de fraudes en compras online, la confianza y seguridad.

Estrategias de las plataformas low cost

Shein: Fast fashion ultra low cost con producción bajo demanda. Usa algoritmos para identificar tendencias en redes sociales y lanzar diseños rápidamente. Opera con envíos globales baratos gracias a acuerdos logísticos masivos. Valorada en US$ 66.000 millones. Su explosión ocurrió entre 2018-2022, con un crecimiento del 100%.

Temu: Marketplace de productos directos de fábricas chinas, propiedad de PDD Holdings. Incentiva a los usuarios a compartir promociones en redes sociales. Superó a Amazon en descargas en Estados Unidos.

Wish: Plataforma de productos ultrabaratos en la que se puede encontrar promociones de relojes por US$ 1. Los envíos son lentos y pueden demorar entre 2-4 semanas desde China. Aunque enfrenta críticas por calidad, sigue siendo popular en mercados emergentes.

AliExpress: Conecta compradores globales con minoristas chinos. Tiene más de 150 millones de usuarios, con fuerte presencia en Latinoamérica y Europa del Este.

Banggood: Enfocada en electrónica y precios bajos, por ejemplo se pueden encontrar artículos como computadoras personales desde US$ 290 y relojes inteligentes desde US$ 45. Usa cupones y descuentos flash y es popular entre influencers de YouTube.

Operación del modelo

Según McKinsey, estas plataformas ofrecen precios 60%-80% más bajos gracias a: cadenas de suministro optimizadas evitando intermediarios, producción bajo demanda con el 80% de su operación e inventarios 70% más bajos que los tradicionales.

Las descargas de sus apps crecieron un 250%, y según Euromonitor, ya capturan el 20% del mercado global de moda rápida y el 30% en electrónica, sobre todo en mercados emergentes.

Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio advierte que cambios regulatorios podrían aumentar sus costos logísticos. Además, el 35% de los consumidores en economías desarrolladas desconfían de su calidad por tasas de devolución de hasta 40%.

Evadiendo a Donald Trump

Las plataformas asiáticas, en reacción a la guerra arancelaria impuesta por Estados Unidos, y la reciente decisión de eliminar la exención arancelaria para ingreso al mercado estadounidense de los productos llamados minimis, paquetes pequeños, le ha obligado subir sus precios al 300%.

Por esta razón, Temu decidió este 2 de mayo, comercializar en ese país únicamente productos locales. Para ello se encuentra en plena campaña de reclutamiento de comerciantes estadounidenses.

Retos y respuestas de los gigantes tradicionales

Amazon lanzó Amazon Outlet un espacio para ofertas de inventario y amplió vendedores chinos, pero no logra igualar los precios de Temu.

Walmart y Target están presionados en moda por las prendas similares comercializadas a 80% de menor valor por su competencia. Walmart+ apuesta a logística rápida, pero sin precios disruptivos.

Zara y H&M aceleraron sus ciclos de producción. Zara redujo el suyo a 15 días y ha cerrado desde la pandemia 1.175 tiendas para priorizar lo digital y mantiene 5.800 tiendas físicas operativas.

Nuevos competidores

TikTok Shop emerge como rival, combinando redes sociales y ventas directas. Aprovechando su algoritmo de recomendación y su base de usuarios, la plataforma permite a las marcas y vendedores promocionar productos virales mediante videos cortos y transmisiones en vivo, facilitando compras con descuentos exclusivos.

A diferencia de las plataformas tradicionales, TikTok Shop reduce la brecha entre descubrimiento y compra, atrayendo especialmente a la Generación Z con ofertas ultracompetitivas y un enfoque en tendencias fugaces. Su éxito dependerá de la escalabilidad de su infraestructura sin sacrificar la experiencia del usuario.