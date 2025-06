Millicom (Tigo) lo vuelve a hacer, sigue escalando en la región y ahora se hizo de Ecuador

Solo con poco más 14 meses de gestión del paraguayo, Marcelo Benítez, al mando de Millicom como su CEO, ya está dando mucho de qué hablar en la industria de las telecomunicaciones a nivel global. En lo que va del año la empresa con sede en Luxemburgo, ha adquirido las operaciones de 3 países más de suramérica.

En marzo Millicom (Tigo) compró las operaciones de Colombia por US$ 400 millones, hace menos de 30 días Uruguay por US$ 440 millones y ahora Ecuador por US$ 380 millones, logrando adquirir el 28% de cuota del mercado de ese país con 18 millones de habitantes.

Mientras que el gigante español de telecomunicaciones Telefónica, sigue con su plan, esta vez fue su filial ecuatoriana, dentro de su plan de retirada de América Latina, para enfocarse en sus principales mercados: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Telefónica de Ecuador (Movistar) confirmó mediante un comunicado su decisión: “Telefónica Hispanoamérica, S.A., filial 100% propiedad de Telefónica, S.A., ha alcanzado un acuerdo para la venta a Millicom Spain, S.L. de la totalidad de las acciones que ostenta en Otecel S.A. (Telefónica), representativas del 100% de su capital social”.

El proceso finalmente está sujeto a la obtención de las pertinentes aprobaciones regulatorias por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones de Ecuador, quien también lleva adelante la negociación con las telcos del país andino para las licencias de operación, con un retraso de casi 2 años.

La multinacional española ha vendido sus operaciones, además de a Millicom, a Integra Tec International en Perú, y en febrero a Telecom Argentina, controlada por el grupo de medios Clarín.

Millicom, por su parte, es una multinacional con sede en Luxemburgo fundada en 1990 y propietaria de Tigo, opera hasta ahora en Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Sin embargo, gran parte de sus operaciones de la región despacha desde Miami, y cotiza en la bolsa NASDAQ de Estados Unidos y en Nasdaq Estocolmo. En 2023, sus ingresos fueron de aproximadamente US$ 5.661 millones.

Bajo la marca Tigo, dependiendo del país en que opere, sus servicios incluyen: