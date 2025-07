El potencial de la madera paraguaya

Atraídos por un escenario económico estable y marcos legales, inversionistas extranjeros y productores nacionales, vuelven su mirada hacia la reforestación y la industrialización de la madera, cuenta Manuel Jiménez Gaona, presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), en una entrevista con ABC Negocios.

Estrategia al 2035 propone ingresos por US$ 775 millones

De acuerdo a la estrategia de aceleración económica al 2035, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), propone duplicar la economía nacional, creciendo entre un 7 a 10% anual el PIB y crear 500.000 nuevos empleos. La industria de la madera juega un rol estratégico, ubicándose en el tercer lugar en prioridad estratégica, en específico, los muebles de madera y la madera aserrada convertida en muebles terminados.

En la estrategia se proyecta que en 10 años el rubro aporte a la economía US$ 775 millones, con un impacto en el PIB de US$ 818 millones, generando 67.000 nuevos empleos, con una participación del 0,8% en la cuota del mercado global, y compitiendo con jugadores como Vietnam, Malasia, México y Brasil.

Para cumplir esta meta, el Gobierno propone trabajar en 6 líneas de acción: regulación, permisos y licencias, tecnología y capital humano, financiamiento, incentivos, infraestructura y atracción de inversiones y nuevos mercados.

Cadena productiva forestal, en plena expansión

“Hay muchísimo interés de afuera y también de adentro. Empresas extranjeras quieren invertir en Paraguay gracias a herramientas como el vuelo forestal y los incentivos que se dan a través de la legislación de créditos de carbono”, menciona el presidente de Fepama, y expresa que la implementación de políticas orientadas al desarrollo sostenible ha generado un entorno atractivo para el capital extranjero.

A la par, sectores como la agricultura y la ganadería, tradicionales tenedores de tierra en Paraguay, están comenzando a diversificar sus inversiones hacia el rubro forestal, especialmente en la región Oriental.

El Chaco aún es una región en desarrollo, pero el potencial de expansión es enorme, subraya el referente, agregando que las condiciones económicas del país son sumamente favorables para la atracción de inversiones.

La Fepama agrupa a productores, industriales y prestadores de servicios, participa activamente en cada eslabón de la cadena productiva: desde la preparación del suelo y viveros forestales, hasta la cosecha, industrialización y comercialización de la madera. También ejerce incidencia en políticas públicas para garantizar la rentabilidad y sostenibilidad del sector.

Exportación con gran potencial

Según Jiménez Gaona, en el 2024 las exportaciones de productos forestales alcanzaron los US$ 100 millones, de los cuales un 80% correspondió a carbón vegetal, mientras que el 20% restante fue madera en diversas presentaciones, como el formato en contrachapado y madera sólida para la venta.

“Hoy el grueso de nuestras exportaciones se concentra en el carbón vegetal, pero esto va a ir cambiando; vamos a vender cada vez más madera sólida”, asegura el representante gremial.

A pesar del crecimiento exportador, el mercado interno continúa siendo el principal consumidor, especialmente en el segmento energético. “La mayor cantidad de madera se utiliza como fuente de energía para calderas y secadoras de granos en todo tipo de industrias”, explica. En este sentido, los muebles también representan una porción relevante del consumo local.

Eucalipto reforestado: base de la industria

Un 98% de la madera procesada en Paraguay proviene de plantaciones forestales de eucalipto, lo que evidencia un giro hacia una producción sustentable. De acuerdo con Fepama, ya no existe presión significativa sobre los bosques nativos en la actualidad.

Fuerte expansión forestal

Paraguay consolida su perfil como destino estratégico para inversiones forestales, con un ritmo sostenido de crecimiento. Actualmente, el país cuenta con alrededor de 250.000 hectáreas forestadas, principalmente eucalipto, según datos del sector.

Cada año se incorporan entre 30.000 y 40.000 hectáreas nuevas, aunque hay temporadas excepcionales como 2024, cuando se lograron 50.000 hectáreas. Esta dinámica representa un importante avance, que diversifica su matriz productiva con alto potencial exportador.

Las plantaciones se encuentran en toda la región Oriental, desde los departamentos de Concepción y Amambay, en el norte, hasta Itapúa y Ñeembucú, en el sur. Este desarrollo se da sin presionar otras actividades productivas, ya que, según estimaciones del sector, la región podría albergar hasta 3 millones de hectáreas forestales sin afectar a la ganadería ni a la agricultura.

En cuanto a los costos, sin contemplar la compra de tierras, una hectárea de plantación forestal tiene un valor estimado entre US$ 1.500 y US$ 2.500, dependiendo de las condiciones del suelo y los movimientos requeridos para su preparación.

Trazabilidad, reglamentación y destinos

El titular del sector añadió que uno de los principales desafíos actuales es adaptarse al Reglamento 1115 de la Unión Europea (UE), que exige trazabilidad y certificación ambiental en la cadena de suministro.

“Vamos a seguir vendiendo a Europa. Tenemos registros precisos de nuestras plantaciones gracias al trabajo del Instituto Forestal Nacional (Infona), lo cual nos permite cumplir con los requerimientos internacionales”.

La industria forestal paraguaya se encuentra en una fase de profesionalización, crecimiento y sostenibilidad.

Con mercados como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay y Europa como principales destinos, y con el acompañamiento de políticas públicas adecuadas, el sector vislumbra un horizonte de oportunidades.

Igualmente, el presidente de Fepama explica que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se encuentra liderando acciones clave para mitigar los efectos del cambio climático en nuestro país. Una de las principales medidas es el fortalecimiento de la política ambiental vigente, con miras a mejorar su eficacia.

Además, dijo que la política ambiental se encuentra renovada y en vigencia hace más de un año; esta versión se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo con el fin de promover el crecimiento del país en armonía con el medioambiente.

Empleabilidad

De acuerdo con Jiménez Gaona, el sector forestal genera aproximadamente 20.000 empleos directos y más de 60.000 indirectos, especialmente en zonas rurales. Esto convierte a la industria en un motor de desarrollo económico descentralizado, ayudando a reducir la migración interna y fomentando economías locales.

Inversiones en expansión

En los últimos cinco años, sostuvo, que el rubro forestal ha atraído más de US$ 200 millones en inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, orientadas principalmente a la instalación de aserraderos, plantas de biomasa y viveros de alta tecnología.

Más del 60% de las industrias madereras utilizan calderas alimentadas con biomasa, reduciendo su dependencia de combustibles fósiles. Este modelo refuerza la matriz energética sostenible del país y alinea a la industria con metas globales de carbono neutral.

Tres principales productos

Las exportaciones de productos forestales mostraron un dinamismo significativo en mayo de 2025, destacándose tres categorías principales. Los destinos clave fueron Europa, Asia y América del Norte, reafirmando la presencia paraguaya en el mercado internacional.

1. Carbón vegetal y derivados: producto estrella. Alemania fue el mayor comprador, importando 994 toneladas por un valor de US$ 390.228. Reino Unido de cerca con 860 toneladas, por un total de US$ 450.327. Estados Unidos también figuró entre los principales compradores, con 805 toneladas valoradas en US$ 352.405.

2. Madera contrachapada: demostró ser otro pilar fundamental de las exportaciones forestales. Portugal se destacó como el principal destino en volumen y valor, recibiendo 677 toneladas por un total de US$ 653.830. Estados Unidos mantuvo su posicionamiento, importando 401 toneladas, lo que representó US$ 372.624. Italia ocupó el tercer lugar, con 467 toneladas por US$ 330.487.

3. Madera aserrada: exhibió cifras notables, especialmente con relación a sus socios comerciales en Asia. China se consolidó como el principal destino por un margen significativo, con la adquisición de 773 toneladas y un total US$ 1,15 millones. Seguido por Taiwán con 279 toneladas por un total de US$ 74.389 e Israel con 222 toneladas y US$ 53.935.

La fuerte demanda del mercado chino subraya la importancia del bloque asiático para la industria maderera paraguaya, especialmente para la madera aserrada, que generó el mayor ingreso de divisas entre los productos y destinos analizados.

Los datos de mayo refuerzan el papel de nuestro país como un actor relevante en el comercio internacional de productos forestales, destacando la diversidad de sus exportaciones y la consolidación de mercados estratégicos a nivel mundial.

Cabe recordar que en mayo de 2025 la madera contrachapada registró su tercer récord mensual consecutivo, con un total de 2.925 toneladas exportadas, lo que significó un aumento del 5,63% en comparación con el mes anterior.

Movimiento de divisas a mayo 2025

Sobre las exportaciones de productos de madera revelan una clara preponderancia de la madera contrachapada y el carbón y briquetas en términos de valor, superando significativamente a otros productos derivados de la madera.

Según el Infona, la madera contrachapada se posiciona como el principal producto exportado, generando un valor de US$ 2,5 millones. Muy de cerca le siguen carbón y briquetas, que alcanzaron los US$ 2,4 millones. La suma de estas dos categorías abarca el mayor porcentaje de participación en las exportaciones madereras (Gráfico 1).

En un tercer lugar, aunque con una diferencia considerable, se encuentra la madera aserrada, cuyas exportaciones sumaron US$ 1,3 millones. Otras categorías también contribuyeron al valor de las exportaciones, aunque en menor medida; por ejemplo: las piezas de carpintería generaron US$ 467.499, seguidas de las láminas con US$ 293.666, y las tablillas y frisos parquet por US$ 212.977. La madera en bruto también figura en la lista con un valor de US$ 104.148.

En el extremo inferior se encuentran productos con cifras más modestas. Las cajas, cajones y envases reportaron divisas por US$ 30.804, mientras que los artículos de mesa alcanzaron los US$ 28.865. Finalmente, las exportaciones de herramientas y mangos fueron de US$ 4.432, y las demás manufacturas cerraron la lista con un valor de US$ 2.650, siendo la categoría de menor aporte económico.