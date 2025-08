Nestlé Paraguay: marcas líderes y un hub que conecta al país con el mundo

Paraguay se está convirtiendo en una nueva plataforma regional para la exportación de servicios profesionales. Lo que hasta hace poco parecía una aspiración lejana, hoy toma forma concreta bajo el modelo de maquila de servicios, con casos de éxitos que no solo generan empleo formal, sino que posicionan al país como un nodo estratégico en la cadena de valor global.

Nestlé, la compañía número uno de alimentos y bebidas en el mundo, con más de 70 años en el mercado local y grandes marcas icónicas como Nescafé, Nido, Moca, Nestum, entre otras, eligió Asunción como sede de su centro de servicios compartidos para América Latina y parte de Europa, apostando por el talento local y la estabilidad macroeconómica como pilares para una operación de escala internacional.

El centro NBS: una fábrica de talento en expansión

Desde su puesta en marcha en 2018, el centro Nestlé Business Services (NBS) Latam, con base en Asunción, no ha dejado de crecer y consolidarse. La operación, concebida originalmente para atender a unos pocos mercados regionales, hoy ya presta servicios a 21 países en América, Europa y el Caribe. Cabe mencionar que tanto el centro en Asunción está liderado por Martín Casanova, NBS Asunción Head & Latam Integrated Marketing Services Lead.

En mayo pasado, Nestlé hizo una expansión de este centro de servicios compartidos, que conllevó una nueva oficina en la Torre 3 del Paseo La Galería, incorporando también nuevas funciones y consolidando este hub estratégico como soporte clave para las operaciones de la compañía en los países mencionados. Con esta ampliación, el centro refuerza su papel dentro de la red global de Nestlé.

Con una inversión acumulada que ya supera los US$ 8 millones y un equipo de más de 1.000 colaboradores —muchos de ellos trabajando de forma remota desde distintos puntos del país—, NBS se ha convertido en un modelo de exportación de conocimiento que posiciona al talento nacional en el tablero internacional.

“Cuando me preguntan cuándo vamos a tener una fábrica de un gigante como Nestlé en Paraguay, yo respondo que ya la tenemos, no de productos como tal, pero una fábrica de talento que exporta servicios y valor agregado de Paraguay al mundo”, afirma Lizzie Kennedy, country manager de Nestlé Paraguay. Bajo ese concepto, NBS actúa como una incubadora de capacidades que permite a jóvenes paraguayos integrarse a cadenas de valor globales desde su propio territorio.

¿Qué se hace desde Paraguay?

Lo que comenzó como un centro de soporte fue ampliando su espectro hasta convertirse en una plataforma multifuncional de servicios empresariales. Hoy, desde Paraguay, Nestlé brinda soluciones a los países en áreas tan diversas como recursos humanos, finanzas, compras, ampliando sus servicios en el área de mkt como diseño gráfico, websites, search y social listening, apalancadas en la digitalización y automatización.

“La operación que desarrollamos desde Paraguay demuestra que el país no solo tiene la capacidad de exportar talento, conocimiento e innovación, sino también de integrarse activamente a la economía global con soluciones de alto valor agregado”, destaca la ejecutiva. La articulación de procesos complejos con herramientas digitales y una lógica adaptable a múltiples culturas permite que este centro funcione como un engranaje esencial dentro del ecosistema global de Nestlé.

¿Qué perfil busca Nestlé?

La estrategia de Nestlé en Paraguay no se limita a contratar perfiles técnicos con trayectoria consolidada. Una parte fundamental del modelo NBS Latam está en detectar y formar talento joven, incluso cuando aún no cuenta con experiencia previa. Para muchas posiciones iniciales, lo determinante no es el currículum, sino la actitud, la curiosidad y la capacidad de adaptación. “Lo más importante es la adaptabilidad: hoy podés estar interactuando con el mercado de Chile y mañana con México, otras culturas, otras tendencias, dinámicas de trabajo y formas de pensar”, explica Kennedy.

En esos casos, Nestlé prioriza habilidades blandas —como la comunicación, la disposición al aprendizaje y la flexibilidad—, apostando luego por una formación intensiva según el rol y el mercado asignado. Para perfiles más técnicos o con responsabilidades mayores, la búsqueda se vuelve más específica, pero siempre con una mirada puesta en la construcción de carrera.

Rol estratégico país y ventaja competitiva regional

Cuando Nestlé definió que necesitaba un centro de servicios compartidos para América Latina, la competencia entre países fue intensa. Diez mercados fueron evaluados inicialmente, de los cuales solo tres llegaron a la etapa final. Paraguay fue el elegido. ¿Por qué? Según Kennedy, la decisión respondió a un conjunto de factores que combinaron ventajas estructurales con resultados tangibles: estabilidad macroeconómica, régimen de maquila, costos operativos competitivos y, sobre todo, una mano de obra que respondió con solidez y compromiso desde el inicio.

“La respuesta del talento paraguayo fue clave. Gracias a su compromiso y calidad profesional, consolidamos este centro de servicios y hoy estamos dando un salto, expandiéndonos y alcanzando una nueva escala dentro de la red global de Nestlé”, subraya la country manager. El caso paraguayo se transformó en una referencia en el entorno global de Nestlé, no solo por los indicadores de eficiencia, sino porque demostró que es posible desarrollar una operación regional desde un país tradicionalmente periférico, generando empleo formal y exportando servicios complejos que responden a altos estándares de calidad.

Desafíos actuales: mano de obra y liderazgo joven

Cabe mencionar que el crecimiento de NBS Latam plantea nuevos retos, incluso dentro de su propio éxito. La necesidad de incorporar más talento joven, año tras año, obliga a la empresa a pensar en estrategias de mediano y largo plazo. Solo en este año, Nestlé prevé sumar 300 colaboradores adicionales a los más de 1.000 que ya integran la operación. Ese ritmo de expansión hace que la disponibilidad de perfiles adecuados —especialmente aquellos con flexibilidad cultural, manejo de idiomas y disposición al cambio— se vuelva un factor crítico.

“La barrera idiomática fue un desafío inicial, pero encontramos jóvenes que ya venían formándose y que demostraron una enorme capacidad de adaptación. Por eso creemos en la importancia de detectar y acompañar ese talento desde temprano, formando verdaderos semilleros”, afirma Kennedy.

Para eso, el centro trabaja en alianzas con empresas, universidades y organizaciones que permiten detectar, formar y acompañar a futuros talentos desde edades tempranas. En ese marco, Nestlé impulsa programas como Nesternship, que brinda oportunidades de prácticas profesionales a estudiantes universitarios, y el modelo Dual, que combina formación técnica con experiencia laboral real, que lo llevamos adelante con el Ministerio de Trabajo, a través del SNPP, contribuyendo así a la contribución de capacidades en la etapa de inserción laboral.

Impacto económico y social del modelo

Más allá del volumen de empleos generados, el centro NBS Latam representa un caso paradigmático de cómo el régimen de maquila puede aplicarse con éxito al sector de servicios. La operación combina tecnología, formación, exportación de conocimiento y empleo formal en distintos puntos del país. Según datos internos, el 59% de la nómina está compuesta por mujeres y muchos colaboradores se desempeñan desde el interior del país gracias a la modalidad remota. Además, cerca del 60% de los trabajadores cuentan con un nivel intermedio o avanzado de inglés, lo que refleja el énfasis en capacitación continua.

“Este centro es un nuevo eje de desarrollo para Paraguay, al demostrar que podemos competir con servicios de alto valor”, destaca Kennedy, al señalar el potencial que tendría que replicar este modelo en otras industrias del conocimiento. Desde su perspectiva, la maquila de servicios debe ser vista como una oportunidad estratégica para posicionar al país como exportador de valor agregado, generando empleos de calidad y dinamizando sectores emergentes que serán claves para el futuro económico del país.

La otra Nestlé: marcas, mercado y consumidor paraguayo

Aunque la operación de servicios es hoy uno de los pilares más dinámicos de la compañía en el país, Nestlé mantiene una fuerte presencia comercial en el mercado paraguayo a través de sus marcas y productos que acompañan a lo largo de todas las etapas de la vida de los consumidores. Según Kennedy, el reconocimiento del consumidor local se debe a un trabajo sostenido de construcción de marca y confianza. “Tenemos marcas muy queridas y reconocidas por los paraguayos, y al mismo tiempo venimos incorporando nuevos segmentos de productos. El objetivo es claro: no solo mantener lo construido, sino seguir sorprendiendo al consumidor propuestas de valor e innovación”, comenta.

La gerente reconoce que el entorno presenta desafíos, especialmente vinculados a la informalidad y la competencia desleal. “Estamos en un momento en el que debemos actuar con firmeza y apostar por la formalidad, porque es la base para construir un entorno más justo y competitivo”, subraya, al tiempo que plantea que un contexto más equilibrado permitiría mejores condiciones para todos, es decir, consumidores con trazabilidad y garantía, empresas con mayor capacidad de inversión y un Estado con ingresos fiscales fortalecidos.

Visión, formación y oportunidad generacional

Para Kennedy, el mayor valor del modelo no está solo en lo que ya se logró, sino en lo que puede habilitar. La instalación del centro NBS en Paraguay representa una oportunidad para redefinir el lugar del país en la economía global, sobre todo si se entiende que el capital humano no es un recurso agotable, sino un activo que se construye. “Si queremos seguir creciendo, no basta con contratar. Tenemos que generar semilleros, acompañando a los jóvenes desde sus primeras etapas”, afirma. La apuesta es clara: acompañar a jóvenes desde el colegio o los primeros años de universidad, con programas e iniciativas, generadas en alianza entre el sector público y privado, a fin de formar talento que responda a las necesidades y demanda del mercado.

El mensaje de fondo trasciende a Nestlé: “Paraguay cuenta con una población joven que representa una gran ventaja competitiva, pero esa oportunidad no será permanente. Si no invertimos hoy en formación y capacitación, corremos el riesgo de perder un momento único para transformar nuestro futuro. Por eso, invito a más empresas a sumarse y apostar por el desarrollo del talento desde temprano”, expone Kennedy. La invitación es a mirar más allá del momento presente y actuar con una visión más amplia a nivel contexto/país, es decir, invertir hoy en talento, para capitalizarlo en el futuro.