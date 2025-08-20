“La fidelización surge de la cercanía y el éxito de la anticipación y rigurosidad”

Para Duarte Cacavelos, en materia penal económico, el primer paso es entender la estructura y la dinámica de la empresa, realizando un diagnóstico integral que abarca cumplimiento normativo, exposición a delitos financieros y responsabilidad de directivos. “Posteriormente, diseñamos medidas preventivas que reducen la posibilidad de conflictos judiciales y facilitan decisiones de negocio más seguras. La prevención penal no es un freno: es una herramienta para crecer sin exponer la reputación ni el patrimonio de la organización”.

Para Guillermo Duarte, el derecho penal exige confianza absoluta y por ello el modelo de trabajo es de acompañamiento cercano y constante, lo que les ha permitido atender cada caso con profundidad, construyendo relaciones duraderas. “La fidelización surge de esa cercanía: los clientes saben que siempre encontrarán en nosotros una estrategia clara y una defensa a su medida”.

La prevención y anticipación es la clave

En relación al constante cambio en el que viven las empresas, Guillermo Duarte considera que la clave está en anticiparse. “Monitoreamos permanentemente las modificaciones legales y diseñamos protocolos internos que permitan actuar conforme a derecho antes de que surja el conflicto”.

Para Duarte el compliance penal, las auditorías preventivas y la capacitación de equipos directivos son herramientas que les permiten resguardar a sus clientes para que operen en un marco de previsibilidad jurídica aún en escenarios complejos.

En un contexto de alianzas, fusiones y adquisiciones Guillermo Duarte considera que el riesgo penal suele estar oculto y el rol es detectarlo a tiempo. “A través de un due diligence penal analizamos antecedentes judiciales, movimientos financieros y estructuras societarias. Este filtro evita que una inversión termine en un litigio penal y asegura que la operación genere valor real. Al blindar el proceso, protegemos tanto a la empresa como a sus directivos”.

Patrimonio y expansión

Para Duarte, el patrimonio puede ser objeto de disputas judiciales, embargos o investigaciones y el trabajo del estudio es resguardar bienes frente a posibles contingencias. “Promovemos la transparencia documental y fiscal. Con un patrimonio bien planificado, las familias reducen su exposición y ganan tranquilidad de que sus activos estarán protegidos a largo plazo”.

Por otra parte, según Duarte Cacavelos, la internacionalización de las empresas exige cumplir con marcos muy estrictos: normas anticorrupción, prevención de lavado de dinero y transparencia corporativa. El trabajo es preparar a la empresa para enfrentar esas exigencias antes de dar el salto a través de programas de cumplimiento y en alianza con estudios en distintas jurisdicciones. “Esto permite que el crecimiento global se haga con seguridad jurídica y sin exponer al cliente a procesos que podrían frenar su expansión”.

Cuidando la imagen y reputación

En el portafolio de servicios, el estudio jurídico representa a clientes de alto perfil en procesos penales vinculados a delitos económicos y, para Duarte Cacavelos, estos escenarios tienen doble responsabilidad: jurídica y reputacional. “Nuestra estrategia combina una defensa técnica sólida con una gestión cuidadosa del proceso, evitando filtraciones o interpretaciones que puedan afectar la imagen del cliente. La confianza de figuras públicas y empresas de gran visibilidad se basa en nuestra trayectoria en la gestión de casos complejos”.

“En Duarte Cacavelos Abogados creemos que el derecho penal económico debe ejercerse con rigor técnico, visión estratégica y responsabilidad ética. Nuestro compromiso es ofrecer a cada cliente —empresa, institución o individuo— un acompañamiento legal que proteja su libertad, su reputación y su futuro. Esa es la base sobre la cual hemos construido nuestra trayectoria y en la que seguiremos trabajando con convicción”, finaliza Guillermo Duarte.