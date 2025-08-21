Negocios

UC realiza conferencia magistral y lanza la Primera Convocatoria de Premiación a la Producción Científica

En el marco de la celebración por los 65 años de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, el Vicerrectorado Académico y de Investigación UC organizó, el pasado 13 de agosto, la Conferencia Magistral “Investigación Cualitativa: Metodología de la Esperanza”, a cargo del Dr. Tomás Campoy Aranda, docente e investigador de la Universidad de Jaén, España.

Por Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
21 de agosto de 2025 - 12:28
El acto fue presidido por el rector de la Universidad Católica, Pbro. Dr. Cristino Bohnert Bauer, quien destacó la importancia de la investigación como motor de desarrollo académico y social. “La búsqueda constante y el trabajo en investigación hacen parte importante de una universidad seria… con eso hacemos patria”, expresó, reafirmando el compromiso institucional con la excelencia y recordando que la UC fue la primera universidad acreditada en Paraguay.

El Dr. Campoy Aranda, experto en psicopedagogía, filosofía y metodología, presentó una propuesta académica que armoniza el rigor científico con el humanismo cristiano, explorando la investigación cualitativa como un encuentro ético y humano. Durante su exposición, recorrió los hitos históricos y paradigmas de la investigación, para luego profundizar en el enfoque cualitativo, generando un rico intercambio con los docentes investigadores presentes. Al término de la conferencia, el Consejo de Gobierno de la UC entregó al ponente un reconocimiento por su valiosa contribución a la investigación y la educación superior.

En la segunda parte del evento, se realizó el lanzamiento oficial de la Primera Convocatoria de Premiación a la Producción Científica de la UC, declarada de Interés Institucional por Resolución 153cb/2025. Esta iniciativa busca reconocer y estimular la producción de conocimiento original y de calidad, convocando a docentes, investigadores y estudiantes de todas las áreas del saber de las distintas sedes del país a presentar trabajos científicos que serán publicados en un libro arbitrado de la institución.

La convocatoria incluye tesis, tesinas, investigaciones y proyectos financiados por Conacyt, con plazo de inscripción hasta el 29 de agosto. Los trabajos serán evaluados por un jurado especializado, otorgando reconocimiento institucional a las mejores producciones, según mencionó el Prof. Dr. Carlos Aníbal Peris Castiglioni, coordinador de Posgrado e Investigación de la UC, quien presentó dicha convocatoria.

El evento contó con la participación de autoridades institucionales y de la ANEAES, miembros de la comunidad universitaria UC de todo el país e invitados especiales.
Con este evento, la Universidad Católica reafirma su compromiso con la promoción de la investigación científica y el fortalecimiento de una cultura académica orientada al servicio del país.

La transmisión de la conferencia y el lanzamiento se puede ver mediante el el siguiente enlace: youtube @unicatolicapy

