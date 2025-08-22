Matter, la nueva torre de oficinas que redefine el espacio laboral en Asunción

Ubicado estratégicamente en la intersección de San Juan XXIII y Dr. Cirilo Cáceres Zorrilla, justo frente a delSol Shopping, el edificio será un ícono arquitectónico y urbano en Asunción.

Reconocimientos y visión arquitectónica

Matter recibió el International Property Award 2025 al Mejor Desarrollo de Oficinas de América, un reconocimiento internacional que respalda la apuesta por redefinir los estándares en el sector corporativo.

Durante el evento de lanzamiento en el Hotel Sheraton, los ejecutivos del Consorcio subrayaron el objetivo central del proyecto.

“Matter nace para cambiar la arquitectura de oficinas: ya no son espacios sólo para operar, sino para inspirar. Proponemos espacios con luz natural, ventilación y propósito. No buscamos construir más alto, sino más inteligente”, resaltaron los responsables.

Características del edificio

La torre, catalogada como triple A, integra conceptos de bienestar y sostenibilidad poco habituales en el segmento de oficinas.

Entre sus principales características destacan:

- Edificio de 20 pisos con diseño contemporáneo.

- Oficinas desde 208 m² hasta 524 m².

- Balcones aterrazados que brindan ventilación natural, una novedad para el segmento corporativo local.

- Sistematización de climatización VRF.

- Espacios comunes como restaurante en la azotea, auditorio y áreas para networking.

- Certificación LEED, orientada a la eficiencia energética.

- Seguridad permanente las 24 horas.

- Generador eléctrico con cobertura total.

- Más de 230 cocheras disponibles.

La obra inició en marzo de 2025 y la comercialización ya registra un avance significativo, con el 41% de las oficinas vendidas, según datos del propio Consorcio.

Una respuesta al cambio en las formas de trabajo

Matter surge en respuesta a las nuevas dinámicas laborales que surgieron tras la pandemia. Los responsables del proyecto explican que detectaron la necesidad de crear espacios que privilegian la luz natural, la circulación de aire y la posibilidad de trabajar al aire libre.

“Hoy las grandes empresas reconocen el valor de regresar a la oficina, pero bajo nuevas condiciones que valoren el bienestar y la calidad de vida”, señalaron durante la presentación.

Este enfoque busca superar el modelo tradicional de oficinas cerradas, ofreciendo ambientes modernos donde los usuarios puedan disfrutar vistas panorámicas y cercanía con la naturaleza, gracias a su ubicación en un entorno verde y elevado respecto a delSol Shopping.

Sustentabilidad y exclusividad

El equipo detrás de Matter enfatiza que la decisión de no construir una torre excesivamente alta responde a las características propias de Asunción, donde las vistas y el contacto con lo natural no requieren de rascacielos imponentes.

Al elegir una escala más contenida, se garantiza exclusividad, cercanía y una mejor calidad de vida laboral para todos los usuarios.

Asimismo, el proyecto busca dejar una huella positiva en el espacio urbano, apostando por un desarrollo responsable y amigable con el entorno.

Comercialización y proyección

Con una respuesta positiva del mercado local, Matter es un proyecto disruptivo tanto por su propuesta arquitectónica como por su éxito comercial.

El consorcio JGL Casatua continúa liderando la comercialización y la construcción de la torre, que se perfila como un nuevo ícono corporativo de Asunción.

Para más información, el equipo invita a conocer detalles adicionales en Instagram, en la cuenta oficial: @torrematterpy y al al (0975) 102-900.