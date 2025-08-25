Fortaleza designa a Sergio Prendoné Pita como nuevo CEO en el marco de su proceso de expansión y profesionalización

La decisión forma parte de un plan de transformación profunda que busca posicionar a la compañía no solo como referente en el ámbito local, sino como un actor clave en el ecosistema de inversión en la región.

Prendoné Pita suma más de 25 años de experiencia internacional en empresas globales de alto nivel, con un enfoque multicultural, estratégico y humano, adaptado a contextos diversos y exigentes.

“Fortaleza es una empresa con alma, con una propuesta potente y probada, que combina propósito, impacto social y resultados sostenibles. Mi rol es acompañar su evolución hacia una estructura corporativa más ágil y eficiente, sin perder su esencia”, señaló el nuevo CEO.

Su liderazgo estará enfocado en tres pilares fundamentales: eficiencia operativa, transformación digital y fortalecimiento de la cultura organizacional.

Esta visión se enmarca dentro del plan Fortaleza 2030, hoja de ruta que establece los lineamientos para escalar el modelo de inversión de forma sustentable, accesible y cercana.

Fortaleza actualmente cuenta con 14 proyectos desarrollados, de los cuales 11 ya han sido completamente construidos.

A esto se suman recientes hitos estratégicos, como la inauguración del edificio Fortaleza Molas López, el lanzamiento del proyecto Fortaleza San Martín, y la adquisición de nuevos terrenos en zonas de alta demanda urbana, reafirmando el compromiso de la compañía con el desarrollo inmobiliario y la generación de oportunidades patrimoniales.

“Paraguay hoy es una plaza atractiva para la inversión. Tiene estabilidad, crecimiento sostenido y una clase media en expansión que demanda soluciones habitacionales confiables y progresivas", expresó Prendoné Pita.

“Fortaleza puede y debe ser ese puente entre el capital que busca impacto y las familias que desean proyectarse sin endeudarse”, añadió.

La incorporación del nuevo CEO se da en paralelo al lanzamiento de la campaña institucional Invertí y convertite en referente, una iniciativa que visibiliza el rol del inversor como protagonista del desarrollo económico y social.

Bajo esta filosofía, Fortaleza refuerza su propósito de empoderar a las personas a través de un sistema de inversión flexible, transparente y alineado con las necesidades reales del mercado.

Con esta designación, Fortaleza inicia un nuevo capítulo de profesionalización y liderazgo, combinando su solidez local con una visión global orientada a la excelencia y la innovación.

“La llegada de Sergio es una decisión estratégica que nos prepara para el futuro. Es tiempo de crecer, de escalar y de consolidar a Fortaleza como la marca líder en inversión patrimonial del país y, por qué no, de la región”, reflexionó Francisco Gómez, director ejecutivo de la empresa.