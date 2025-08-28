Con Powerball ¡compite por un premio de 950 millones de dólares sin salir de Paraguay!

¡Prepárate para el espectacular sorteo de Powerball de este sábado 30 de agosto, con un premio astronómico de US$ 950 millones equivalentes a unos G. 6.868.500.000.000!

En caso de que aún no conozcas el Powerball, te contamos que es una de las loterías más grandes del mundo y, sin duda, la preferida de los paraguayos.

Esto se debe a que ofrece algunos de los mayores premios del planeta.

Afortunadamente para los paraguayos, es posible participar en línea a través de plataformas como TheLotter desde la comodidad del hogar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De hecho, muchísimos latinos ya han ganado premios utilizando el servicio, embolsándose montos de entre 10.000 y 30 millones de dólares.

Ahora, te mostramos cómo puedes participar en este sorteo de una manera sencilla y cómoda.

Cómo participar en Powerball en línea a través de TheLotter

Jugar Powerball con TheLotter es bastante fácil. Sólo hay que seguir las instrucciones que aparecen a continuación y esperar a que toque el premio gordo:

Entra a la página de la lotería Powerball en TheLotter Elige cinco números principales y un número adicional. Presiona el botón JUGAR en la parte inferior de la pantalla, crea tu cuenta gratis ¡y listo!

Una vez que se confirme la transacción, la oficina local de TheLotter en los Estados Unidos compra el boleto oficial de Powerball en tu nombre y envia una copia escaneada a tu cuenta personal.

Es sencillo, fácil y seguro.

¿Está permitido por ley jugar Powerball desde Paraguay?

¡Ciertamente! La ley de los Estados Unidos no impide que los extranjeros reciban premios de loterías estadounidenses, por lo que ganar la lotería en línea mientras se está en Paraguay es completamente legal.

De la misma manera que un turista puede comprar un boleto de lotería en un lugar físico en los Estados Unidos y luego recibir sus premios, cualquier persona que haya comprado su boleto en línea a través de TheLotter tendrá derecho a recibir sus ganancias.

Una sólida trayectoria de TheLotter

Presente en más de 20 países, TheLotter ofrece una garantía de devolución del dinero en caso de que el usuario no esté satisfecho con el servicio.

Además, el portal ofrece un Servicio de Atención al Cliente en español, disponible las 24 horas.

Con una historia que abarca más de dos décadas, TheLotter ha construido una sólida reputación, entregando más de 130 millones de dólares en premios a más de 9 millones de boletos ganadores en todos los continentes.

¿Serás el próximo?

¿Por qué elegir Powerball?

Una de las principales razones es el impresionante tamaño de los premios que se ofrecen.

Aunque las loterías paraguayas pueden tener buenos premios, no se comparan con las increíbles cantidades de Powerball en dólares, capaces de cambiar la vida por completo.

Powerball es conocido mundialmente por su tradición, integridad y confiabilidad. Famosa por acumular botes gigantescos y premiar a muchos ganadores en el camino.

Además, jugar Powerball en línea es extremadamente conveniente. ¡Olvídate de las filas en las loterías!

Al participar a través de una plataforma en línea segura como TheLotter, se disfruta de toda la diversión desde la comodidad del hogar.

Solo se necesita un dispositivo conectado a internet. ¡Y se puede jugar desde cualquier lugar de Paraguay!

¿Cómo recibir los premios?

Si uno gana Powerball a través de TheLotter, el proceso de canje es fácil y sencillo.

Para premios más pequeños, la cantidad se deposita automáticamente en la cuenta personal del usuario.

En cuanto a los premios mayores, la empresa da toda la asistencia necesaria para que se pueda recoger en persona en Estados Unidos.

¡Únete ahora!

¿Alguna vez pensaste en ganar G. 6.868.500.000.000 sin tener que salir de la casa?

¡Sí, esa posibilidad es totalmente real y está a tu alcance este sábado 30!

¡Deja que Powerball guíe tus sueños y no pierdas la oportunidad de ser parte de esta carrera por 950 millones de dólares!

Lotto Direct Limited opera el thelotter.net. Lotto Direct Limited está autorizada por la Autoridad de Juego de Malta. Referencia de la licencia MGA/CRP/402/2017. de 18+ . El juego puede ser perjudicial si no se controla. Juega con responsabilidad. Para obtener más información, visite https://www.rgf.org.mt/