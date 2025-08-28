Fortaleza consolida su liderazgo con dos nuevos proyectos en zonas premium y más de 1.200 departamentos en desarrollo

Estos proyectos se suman a las obras en curso en Fortaleza Carmelitas y la inminente palada inicial de Fortaleza San Martín.

De esta manera, la empresa alcanza una cifra histórica: más de 1.200 departamentos en construcción en simultáneo y más de 120.000 m² de obra en marcha.

Los nuevos proyectos se desarrollarán sobre Molas López, entre Congreso de Colombia y Nicolino Pellegrini, una de las zonas más dinámicas y de mayor valorización de Asunción.

Con esta expansión, Fortaleza no solo impulsa el crecimiento urbano ordenado, sino también el desarrollo económico del país a través de una alta demanda de mano de obra y la activación de toda la cadena de valor del sector construcción.

“En estos cinco proyectos, Fortaleza está generando cerca de 1.500 empleos directos e indirectos, movilizando proveedores, contratistas, técnicos y trabajadores de distintos rubros", expresó Sergio Prendoné Pita, CEO de la compañía.

“Esto no solo transforma el paisaje urbano sino que también dinamiza la economía real y ofrece oportunidades a cientos de familias paraguayas”, agregó.

Fortaleza Lomas se desarrollará sobre un terreno de 1.606 m² construibles, y Fortaleza Pellegrini, por su parte, ocupará un terreno de 1.425 m².

Ambos se suman a Fortaleza Molas López, Carmelitas y San Martín, que marcará el inicio de una nueva etapa de expansión.

Fortaleza ofrece un sistema de inversión, accesible y progresivo, que permite a las personas realizar aportes mensuales y acceder a adjudicaciones a corto, mediano o largo plazo mediante sorteo, licitaciones o cumplimiento de contrato, dependiendo del plan seleccionado por el inversor.

“Este crecimiento responde al compromiso que tenemos con nuestros inversores. Más que entregar metros cuadrados, entregamos confianza”, afirmó Francisco Gómez, director ejecutivo de la firma.

“Cada edificio de Fortaleza es una oportunidad para que más paraguayos accedan a su patrimonio y se conviertan en referentes en su entorno”, indicó.

Esta etapa de crecimiento se enmarca en el plan Fortaleza 2030, que impulsa eficiencia operativa, transformación digital y cultura organizacional sólida.

En paralelo, la nueva campaña institucional Invertí y convertite en referente pone en valor la figura de los inversores que construyen futuro con visión, liderazgo y propósito.

Con 14 proyectos desarrollados, 11 edificios construidos, más de USD 120 millones invertidos en obras y una comunidad creciente de inversores, Fortaleza consolida su rol como uno de los motores del desarrollo urbano y económico de Paraguay.