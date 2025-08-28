McDonald’s lanza la campaña “Big Mac para todo el mundo” con nuevas versiones de su hamburguesa más icónica y un restaurante dedicado a ella

“Queremos celebrar a nuestra hamburguesa más icónica, la más famosa del mundo, y por eso ofrecemos nuevas formas de disfrutarla”, explicó Fátima Mallorquín, gerente de marketing de McDonald’s Paraguay, durante la presentación realizada en el restaurante de Aviadores.

Tres versiones, un mismo ícono

La receta original no podía faltar: la Big Mac Clásica, con sus dos carnes jugosas, lechuga fresca, queso fundido, pepinillos, cebolla y la inconfundible salsa especial.

Pero esta vez se suman dos protagonistas que prometen conquistar a los paladares más curiosos:

Big Mac Bacon , con el toque crujiente del bacon, que aporta sabor extra y un contraste perfecto.

Doble Big Mac, que llega con el doble de carne y el doble de intensidad, pensada para quienes simplemente no se conforman con una.

“Son versiones pensadas para todos los gustos. La idea es que cada fanático pueda elegir la que más le gusta y animarse a probarlas. Estarán disponibles por tiempo limitado, durante 12 semanas, en todos nuestros restaurantes, AutoMac y también por McDelivery”, señaló Mallorquín.

Una experiencia inédita en el mundo

La campaña llega con un detalle que pone a Paraguay en el mapa mundial de McDonald’s: el local de Aviadores se transformó en Big McDonald’s, el primer restaurante temático del mundo dedicado exclusivamente a la Big Mac.

“Además de las hamburguesas, quisimos transformar la experiencia completa: nuestro restaurante de Aviadores se viste por dentro y fuera para acompañar la campaña. La idea es que cada visita sea una celebración de la Big Mac”, destacó Mallorquín.

Un 2025 cargado de sorpresas

La gerente adelantó que esta es apenas una de las muchas novedades que la marca prepara para lo que resta del año.

“Se vienen más aperturas para estar más cerca de nuestros McLovers, además de lanzamientos que pronto vamos a anunciar. Queremos que estén atentos a nuestras redes sociales, porque nuestro objetivo es seguir sorprendiendo”, afirmó.

Con Big Mac para todo el mundo, McDonald’s sigue marcando su liderazgo en innovación y experiencias gastronómicas, celebrando el sabor de un ícono mundial que desde 1967 no ha dejado de conquistar generaciones.

