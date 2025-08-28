Negocios

McDonald’s lanza la campaña “Big Mac para todo el mundo” con nuevas versiones de su hamburguesa más icónica y un restaurante dedicado a ella

La hamburguesa más famosa del mundo tiene nuevo motivo para celebrar en Paraguay. McDonald’s presentó oficialmente la campaña “Big Mac para todo el mundo”, una propuesta que amplía la experiencia de los fanáticos y coloca a la icónica Big Mac en el centro de la escena, ahora en tres irresistibles versiones.

Brand Lab Para Servicios Rápidos del Paraguay S.A.

Contenido Comercial
28 de agosto de 2025 - 14:44
El restaurante de Aviadores se vistió de fiesta para transformarse en el primer “Big McDonald’s” del mundo.
El restaurante de Aviadores se vistió de fiesta para transformarse en el primer "Big McDonald's" del mundo.

“Queremos celebrar a nuestra hamburguesa más icónica, la más famosa del mundo, y por eso ofrecemos nuevas formas de disfrutarla”, explicó Fátima Mallorquín, gerente de marketing de McDonald’s Paraguay, durante la presentación realizada en el restaurante de Aviadores.

Fátima Mallorquín, gerente de marketing de McDonald’s Paraguay.
Tres versiones, un mismo ícono

La receta original no podía faltar: la Big Mac Clásica, con sus dos carnes jugosas, lechuga fresca, queso fundido, pepinillos, cebolla y la inconfundible salsa especial.

La campaña “Big Mac para Todos” celebra al ícono mundial que desde 1967 conquista generaciones.
McDonald’s invita a redescubrir su ícono global: la Big Mac.

Pero esta vez se suman dos protagonistas que prometen conquistar a los paladares más curiosos:

  • Big Mac Bacon, con el toque crujiente del bacon, que aporta sabor extra y un contraste perfecto.
  • Doble Big Mac, que llega con el doble de carne y el doble de intensidad, pensada para quienes simplemente no se conforman con una.
La Big Mac, con su inconfundible salsa especial, sigue siendo la estrella de McDonald's.
“Son versiones pensadas para todos los gustos. La idea es que cada fanático pueda elegir la que más le gusta y animarse a probarlas. Estarán disponibles por tiempo limitado, durante 12 semanas, en todos nuestros restaurantes, AutoMac y también por McDelivery”, señaló Mallorquín.

Una experiencia inédita en el mundo

La campaña llega con un detalle que pone a Paraguay en el mapa mundial de McDonald’s: el local de Aviadores se transformó en Big McDonald’s, el primer restaurante temático del mundo dedicado exclusivamente a la Big Mac.

La campaña "Big Mac para todo el mundo" celebra al ícono mundial que desde 1967 conquista generaciones.
“Además de las hamburguesas, quisimos transformar la experiencia completa: nuestro restaurante de Aviadores se viste por dentro y fuera para acompañar la campaña. La idea es que cada visita sea una celebración de la Big Mac”, destacó Mallorquín.

Un 2025 cargado de sorpresas

La gerente adelantó que esta es apenas una de las muchas novedades que la marca prepara para lo que resta del año.

Los McLovers ya pueden disfrutar estas versiones en restaurantes, AutoMac y McDelivery en todo el país.
“Se vienen más aperturas para estar más cerca de nuestros McLovers, además de lanzamientos que pronto vamos a anunciar. Queremos que estén atentos a nuestras redes sociales, porque nuestro objetivo es seguir sorprendiendo”, afirmó.

Con Big Mac para todo el mundo, McDonald’s sigue marcando su liderazgo en innovación y experiencias gastronómicas, celebrando el sabor de un ícono mundial que desde 1967 no ha dejado de conquistar generaciones.

Las tres versiones irresistibles de la Big Mac ya se pueden disfrutar en todos los restaurantes de McDonald's.
Para más información acerca de esta promoción y otras actividades de McDonald’s, los interesados pueden seguir sus redes sociales como @mcdonaldspy en Instagram y TikTok, Twitter y en Facebook como McDonald’s Paraguay.

