AssureSoft impulsa el talento latinoamericano y celebra reconocimientos internacionales por su cultura innovadora

El reconocimiento Silver Stevie® Award for Great Employers fue otorgado por la organización Stevie Awards®, un referente internacional en la evaluación de la excelencia empresarial y la gestión del talento humano.

AssureSoft destacó entre más de 1.000 nominaciones provenientes de 35 países diferentes, siendo la única empresa latinoamericana en la industria de software outsourcing reconocida en esta categoría.

Dentro de los aspectos evaluados se encuentran la innovación en prácticas laborales, el desarrollo y bienestar de los colaboradores, la gestión del talento, la cultura organizacional y el impacto positivo en la comunidad.

Great Place to Work reconoce nuevamente a AssureSoft

Por segundo año consecutivo, AssureSoft consiguió entrar en el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También aseguró su lugar en el ranking GPTW® de Bolivia por cuarto año consecutivo y se certificó por primera vez en Paraguay, donde recientemente inauguró su nueva sede.

Este año, además, AssureSoft fue reconocida en la categoría de Cultura Innovadora en tanto en Bolivia como en Paraguay.

La organización GPTW®,referente mundial en cultura organizacional y el clima laboral, evalúa la confianza en el liderazgo, el orgullo por pertenecer a la organización, la equidad y el respeto en el lugar de trabajo, así como las oportunidades de desarrollo profesional y la capacidad de la empresa para fomentar una cultura innovadora y sostenible en el tiempo.

“Estos reconocimientos reflejan el compromiso constante de AssureSoft con el desarrollo profesional, el bienestar y el empoderamiento de nuestros equipos en todos los países donde operamos”, destacó Daniel Gumucio, CEO de AssureSoft.

“Nuestra cultura organizacional está basada en la confianza, la colaboración y la innovación, y cada contratación nos motiva a seguir construyendo un lugar donde las personas puedan crecer y generar impacto real desde Latinoamérica para el mundo”, agregó.

El empresario boliviano resaltó que en el sector de desarrollo de software a nivel mundial las tasas de rotación suelen superar el 30%, mientras que “AssureSoft mantiene un índice de rotación entre el 7% y el 14%, muy por debajo del promedio del sector”.

Para garantizar una experiencia laboral enriquecedora y cultivar un entorno positivo, resaltó que la empresa cuenta con un plan de bienestar, diversidad e inclusión enfocado en la construcción de comunidad, el trabajo en equipo y una cultura de reconocimiento.

AssureSoft impulsa el desarrollo de talento tecnológico en Latinoamérica

AssureSoft ofrece de manera continua oportunidades de crecimiento y formación a través de su programa de desarrollo de talento Digital Academy, que incluye capacitaciones técnicas y clases de inglés para sus colaboradores, así como programas de entrenamiento y pasantías dirigidos a jóvenes interesados en ingresar a la industria tecnológica.

Actualmente, la compañía tiene abiertas las inscripciones para su programa de pasantías en Bolivia y Paraguay.

Los interesados pueden completar el formulario de inscripción disponible en el sitio de AssureSoft antes del 12 de septiembre.

“Nuestro objetivo es impulsar el potencial del talento latinoamericano y prepararlo para competir en el mercado global. La capacitación constante —o upskilling—es esencial en esta industria que presenta nuevos retos de manera permanente”, agregó Daniel Gumucio, y destacó que “más del 80% de los graduados del programa de entrenamiento de AssureSoft Digital Academy reciben una oferta laboral en AssureSoft”, resaltó.

Expertos en seguridad de la información y gestión del talento

AssureSoft es una empresa de servicios de software outsourcing con 19 años de experiencia.

Con un equipo de más de 600 colaboradores distribuidos en Latinoamérica, la compañía ofrece soluciones personalizadas a sus clientes en Estados Unidos y Canadá a través de servicios de staff augmentation, equipos de software development y end-to-endsoftware outsourcing.

Cuenta con una red de oficinas en Bolivia, Paraguay y Estados Unidos, además de equipos de desarrollo en Brasil, Colombia, México, Ecuador, Argentina y Perú.

AssureSoft sigue estándares globales en el manejo de la seguridad de la información y la gestión del talento.

Está certificada por ISO 27001 y ha sido reconocida como Great Place to Work® durante cinco años consecutivos.