¡Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay!

“Nosotros, como siempre hacemos, no podemos decepcionar a nuestros clientes. Por eso lanzamos esta promo espectacular, pensada para acompañar el sentimiento y este sueño que hace tantos años nos faltaba: ver a Paraguay clasificado al Mundial”, destacó Diego Chamorro, gerente de Marketing de Bristol.

La mecánica es simple y está al alcance de todos.

Por la compra de cualquier producto en Bristol a partir de este viernes 5 de septiembre, ya sea de televisores, celulares, aires acondicionados, motocicletas, parlantes, lavarropas y miles de productos más, los clientes participan automáticamente del sorteo que premiará con un viaje único de 15 días y 14 noches para alentar a Paraguay en los tres partidos de fase de grupos.

La compra puede ser realizada en cualquiera de las más de 100 sucursales de Bristol, así como en la web, por teléfono o WhatsApp, habilita al cliente a participar del sorteo.

No importa el producto, la marca o el monto: todas las compras generan cupones electrónicos que se acumulan automáticamente y se notifican vía WhatsApp.

El premio

La persona sorteada recibirá de Britol:

• Pasajes aéreos, hotel y traslados.

• USD 3.000 en viático para gastos.

• Entrada a los tres partidos de la fase de grupos de la Selección Paraguaya.

Bristol siempre busca estar cerca de las familias paraguayas, ofreciendo no solo los mejores productos y precios del país, sino también experiencias únicas que marquen sus vidas.

Este viaje al Mundial es una forma espectacular de premiar a los clientes y acompañarlos en la pasión que nos une a todos: el fútbol.

¿Cómo participar?

La mecánica es sencilla: comprando cualquier producto en Bristol, ya se accede al sorteo.

Cuantas más compras se realicen, más oportunidades hay de ganar.

Esta promoción estará vigente hasta el 30 de abril de 2026.

Además de esta increíble promoción, Bristol mantiene su compromiso de brindar a sus clientes los mejores precios del país, con créditos fáciles y rápidos, entrega sin cuota inicial y envíos gratis en 24 horas.

Un esfuerzo a la altura del sueño albirrojo

El gerente de marketing remarcó que se trata de un gran esfuerzo de la empresa, fiel a su estilo de apostar siempre a lo grande y a lo que moviliza a la gente.

“Somos líderes del mercado y lo más importante para nosotros son nuestros clientes. Hoy celebramos que ya somos mundialistas, y con esta promo les damos a todos la oportunidad de vivir la fiesta del fútbol en primera persona”, enfatizó Chamorro.

Bases y condiciones

La promoción cuenta con bases y condiciones que pueden ser consultadas en www.bristol.com.py.

Con esta campaña, Bristol reafirma su liderazgo en el mercado paraguayo, acercando no solo tecnología y electrodomésticos a las familias, sino también momentos inolvidables que se viven una sola vez en la vida.

¡Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país!