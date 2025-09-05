Tigo pone a los hinchas en primera fila con la promo “Copa Iconic”, con miras al 2026

En la conferencia de prensa posterior al partido, representantes de Tigo y autoridades de la APF informaron que la promoción ya está activa, y sorteará viajes con todo incluido para acompañar a la Selección en sus dos primeros compromisos del torneo internacional que se disputará el próximo año.

“Para Tigo, es demasiado importante que nuestros clientes puedan vivir esta historia. Y qué mejor manera que desde el lugar de los hechos”, expresó Roberto Laratro, director general de Tigo Paraguay.

¿Cómo participar?

Los clientes de Tigo participan automáticamente acumulando cupones por:

• Pago de facturas en fecha.

• Contratación de nuevos servicios.

• Compra de celulares.

• Recargas de Paquetigos Ilimitados.

Los sorteos de viajes están previstos para el 10 de diciembre de 2025 y el 2 de febrero de 2026.

Seguridad ante todo

Tigo nunca solicitará a los participantes ni a los ganadores ningún tipo de código ni dato adicional como condición para participar o recibir el premio.

Solo será necesario el número de CI para consultar la cantidad de cupones disponibles.

Más información visitando los canales oficiales y en tigo.com.py.