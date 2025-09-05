Negocios

Tigo pone a los hinchas en primera fila con la promo “Copa Iconic”, con miras al 2026

Tras sellarse la clasificación de Paraguay a la cita deportiva más esperada del 2026, Tigo, sponsor principal de la Selección Paraguaya de Fútbol, marca presencia con un anuncio que despierta el entusiasmo de todos los hinchas: la promo “Copa Iconic”, que premiará a sus clientes con viajes para vivir esta experiencia única junto a la Albirroja.

Por ABC Color
05 de septiembre de 2025 - 00:21
La gerente comercial y de marketing de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Silvia Caballero, y Roberto Laratro, director general de Tigo Paraguay, presentaron la promo “Copa Iconic”.
En la conferencia de prensa posterior al partido, representantes de Tigo y autoridades de la APF informaron que la promoción ya está activa, y sorteará viajes con todo incluido para acompañar a la Selección en sus dos primeros compromisos del torneo internacional que se disputará el próximo año.

Tigo invita a sus clientes a acompañar a la Albirroja en la cita deportiva internacional.
“Para Tigo, es demasiado importante que nuestros clientes puedan vivir esta historia. Y qué mejor manera que desde el lugar de los hechos”, expresó Roberto Laratro, director general de Tigo Paraguay.

¿Cómo participar?

Los clientes de Tigo participan automáticamente acumulando cupones por:

Pago de facturas en fecha.

Contratación de nuevos servicios.

Compra de celulares.

Recargas de Paquetigos Ilimitados.

Luego del partido de Paraguay contra Ecuador, Silvia Caballero, de la APF, y Roberto Laratro, director general de Tigo Paraguay, presentaron la promo “Copa Iconic”.
Los sorteos de viajes están previstos para el 10 de diciembre de 2025 y el 2 de febrero de 2026.

Seguridad ante todo

Tigo nunca solicitará a los participantes ni a los ganadores ningún tipo de código ni dato adicional como condición para participar o recibir el premio.

Hinchas albirrojos celebran con Tigo la clasificación al 2026, en el lanzamiento oficial de la promo “Copa Iconic”, que llevará a clientes a vivir el torneo más esperado junto a la Selección Paraguaya.
Solo será necesario el número de CI para consultar la cantidad de cupones disponibles.

Más información visitando los canales oficiales y en tigo.com.py.

