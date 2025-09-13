Negocios

Invasión de chocolate para endulzar este sábado

¡Atención, fanáticos del chocolate! Este sábado 13 se vivirá una jornada única: el Día del Chocolate se celebra a lo grande con la invasión del chocolate con maní que conquista a todos bloque a bloque.

Por ABC Color
13 de septiembre de 2025 - 08:52
Para celebrar el Día del Chocolate, se regalarán más de 5.000 chocolates.
Para celebrar el Día del Chocolate, se regalarán más de 5.000 chocolates.

Cada 13 de septiembre, el mundo rinde homenaje al chocolate en honor al nacimiento de Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, y de Milton Hershey, pionero de la industria chocolatera.

Esta es una fecha para reconocer su historia, su cultura y el placer que aporta este alimento universalmente amado.

Chocolate: un placer con beneficios

Además de su sabor irresistible, el chocolate, especialmente el amargo o con alto contenido de cacao, aporta antioxidantes naturales que pueden ayudar a proteger el corazón, mejorar el estado de ánimo y proporcionar minerales como magnesio y hierro.

El chocolate es un alimento lleno de antioxidantes que suma sabor y bienestar en un solo bocado.
El chocolate es un alimento lleno de antioxidantes que suma sabor y bienestar en un solo bocado.

Consumido con moderación, es un pequeño aliado para la energía y el bienestar.

Todos los beneficios, en un solo lugar

Hoy es un día para compartir

El Día del Chocolate no es una fecha más en el calendario sino es la excusa perfecta para celebrar la vida, regalar sonrisas y disfrutar bloque a bloque.

Desde bien temprano, la Brigada Cofler saldrá hoy a las calles para repartir más de 5.000 Cofler Block gratis, llevando dulzura y sonrisas a cada esquina.

Cofler Block es el bloque oficial para celebrar la vida, el sabor y las buenas noticias.
Cofler Block es el bloque oficial para celebrar la vida, el sabor y las buenas noticias.

Semáforos emblemáticos como Santa Teresa y Aviadores y Aviadores y Campos Cervera se convertirán en auténticas fiestas, con música, batucadas y una energía imparable que transformarán cada parada en un momento de alegría.

Canjeá buenas noticias por chocolate

Porque en un Mundo Block siempre hay espacio para lo positivo, Cofler Block realiza una dinámica muy especial que es Traé tu noticia feliz y canjeala por un chocolate.

Con este QR, Cofler Block invita a canjear alegría por su icónico chocolate con maní.
Con este QR, Cofler Block invita a canjear alegría por su icónico chocolate con maní.

Seguí cada detalle de esta deliciosa invasión en @coflerblockpy y prepárate para vivir un día que promete chocolate, alegría y muchas buenas noticias.

Estos son los lugares para canjear los chocolates gratuitos.
Estos son los lugares para canjear los chocolates gratuitos.
