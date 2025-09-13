Invasión de chocolate para endulzar este sábado

Cada 13 de septiembre, el mundo rinde homenaje al chocolate en honor al nacimiento de Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, y de Milton Hershey, pionero de la industria chocolatera.

Esta es una fecha para reconocer su historia, su cultura y el placer que aporta este alimento universalmente amado.

Chocolate: un placer con beneficios

Además de su sabor irresistible, el chocolate, especialmente el amargo o con alto contenido de cacao, aporta antioxidantes naturales que pueden ayudar a proteger el corazón, mejorar el estado de ánimo y proporcionar minerales como magnesio y hierro.

Consumido con moderación, es un pequeño aliado para la energía y el bienestar.

Hoy es un día para compartir

El Día del Chocolate no es una fecha más en el calendario sino es la excusa perfecta para celebrar la vida, regalar sonrisas y disfrutar bloque a bloque.

Desde bien temprano, la Brigada Cofler saldrá hoy a las calles para repartir más de 5.000 Cofler Block gratis, llevando dulzura y sonrisas a cada esquina.

Semáforos emblemáticos como Santa Teresa y Aviadores y Aviadores y Campos Cervera se convertirán en auténticas fiestas, con música, batucadas y una energía imparable que transformarán cada parada en un momento de alegría.

Canjeá buenas noticias por chocolate

Porque en un Mundo Block siempre hay espacio para lo positivo, Cofler Block realiza una dinámica muy especial que es Traé tu noticia feliz y canjeala por un chocolate.

Seguí cada detalle de esta deliciosa invasión en @coflerblockpy y prepárate para vivir un día que promete chocolate, alegría y muchas buenas noticias.