Activa tu Modo Salvaje, con la nueva moto Star TEKKEN 250, de ALEX

Reafirmando su compromiso con sus clientes y con la industria paraguaya, ALEX presenta la nueva Star TEKKEN 250, una nueva moto multipropósito, para quienes buscan recorrer todos los caminos con una compañera robusta, versatil y capaz de todo.

Esta nueva propuesta no solo destaca la movilidad, sino un estilo de vida aspiracional, que conecta con quienes valoran la naturaleza, la adrenalina y la autenticidad en cada trayecto.

“La Star Tekken 250 es la compañera ideal para quienes buscan libertad, experiencias y emociones sobre dos ruedas, reafirmando que no es solo un medio de transporte: es la puerta a nuevas historias”, afirma Janeth Polanco, gerente de Marketing de ALEX.

La Tekken 250 está pensada para aventureros modernos que desean recorrer todos los caminos con la misma libertad con la que planifican sus fines de semana.

“La llegada de esta nueva moto al mercado paraguayo, nos pone contentos e invitamos a todos los amantes de los viajes y del mundo motor la prueben, ya que esta nueva moto les va a servir tanto para escapadas cortas hasta viajes más largos incluso cruzando la frontera", indicó.

La Star Tekken 250 es para explorar paisajes, acampar y llegar hasta donde nadie se anima a llegar porque es la moto más completa de su segmento con un motor de 250cc con caja de 6 velocidades refrigerado con radiador de aceite que permite realizar viajes más largos.

Esta moto cuenta también con suspensiones invertidas, escape full inox con doble salida, protectores del motor con luces auxiliares y cubiertas multipropósito que brindan versatilidad en cualquier tipo de terreno.

Este modelo tiene frenos a disco tanto delantero como trasero que garantizan una mayor seguridad en las frenadas y un diseño robusto.

La Star Tekken 250 ya está disponible en todas las sucursales de ALEX con opción extra de maletas.

Para más información, los clientes podrán ingresar a la web www.alex.com.py, así como en sus redes sociales @motostar o comunicarse con un agente Al (0971) 237-000.