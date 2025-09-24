Supply Chain, la red invisible que sostiene la promesa

La forma en que una compañía gestiona su cadena de suministro refleja su grado de madurez empresarial y su visión estratégica. Un buen producto y una atención rápida son fundamentales, pero una cadena de suministros competitiva marca la diferencia.

Pasos claves para un SCM competitivo

- Mapeo: examine la salud de su inventario, tiempos de entrega, costos operativos, identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora.

- Diseño: alinee el SCM a los objetivos estratégicos de su negocio, defina políticas de compras, niveles de stock, aliados claves, modelos de distribución e indicadores que desee medir.

- Digitalización: apueste a la tecnología y no necesariamente hay que comenzar con grandes inversiones, opciones accesibles, como hojas de cálculo avanzadas, tableros de control o plataformas en la nube de bajo costo. Luego escale hacia soluciones más robustas como sistemas de optimización de inventarios (IMS), gestión de almacenes (WMS), gestión de transporte (TMS), plataformas ERP de estándar internacional y automatización de procesos claves.

- Gestione relaciones: proveedores claves, operadores logísticos, distribuidores. Un aliado estratégico que aporta estabilidad a su negocio es como un activo fijo de gran valor.

- Anticipación: si hay un área donde los imprevistos ocurren a diario, es en la logística, las empresas competitivas necesitan una logística todo terreno. Esto requiere capacidad para adaptarse rápidamente y sistemas que aporten trazabilidad en tiempo real.

Tips para destacar a través del SCM

Capacite al talento y fortalezca los procesos antes de invertir en tecnología.

Apóyese en los indicadores de gestión, ningún área o rol debe estar exento de medir su desempeño constantemente.

Construya un hilo conductor desde los objetivos más estratégicos hasta los más operativos. No asuma que hasta el último eslabón está conectado con su razón de ser dentro de la empresa, asegúrese que así lo sea.

Enfóquese en el cliente antes de efectuar un cambio en la cadena. La rapidez y confiabilidad son factores decisivos de compra y de la recompra.

Alíese a la tecnología, esta inversión genera entregables concretos y medibles, reducción de errores operativos, el ahorro de tiempo significativo, la trazabilidad de la información que permite tomar decisiones rápidas y acertadas en entornos dinámicos.

El desafío de la última milla

Esta es la fase final de entrega al cliente, aquí convergen las expectativas de rapidez y costo, también concentra gran parte de los reclamos que dejan al desnudo los puntos débiles de una compañía.

Las empresas que han emprendido la digitalización de sus comercios se ven beneficiadas con un crecimiento considerable y sostenido del consumo digital en Paraguay. Sin embargo, este salto trae consigo un incremento de las operaciones de última milla que debe ser eficiente y estar preparado para procesar mayor volumen de pedidos sin errores, ruteos más efectivos, entregas rápidas y seguras. Subrayando la optimización de los costos y tiempos, ya que los altos costos de envío y largos tiempos de entrega son causas principales de abandono de carrito.

Un SCM bien planificado, gestionado y apoyado en tecnología, no solo mejora la experiencia del cliente, quien valora la calidad y la inmediatez en todas las etapas, sino que también permite reducir costos, maximizar la rentabilidad, robustecer la estructura para un crecimiento sostenible.