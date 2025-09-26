New Zone se suma al Black Friday y brindará atención las 24 horas

New Zone Importados se prepara para vivir un Black Friday histórico, marcando la diferencia con la apertura de la tienda durante las 24 horas.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa a cargo de los principales directivos y representantes de la Cámara de Comercio y Servicios, de la cual New Zone es miembro.

La atención durante las 24 horas promete revolucionar la experiencia de compra en la triple frontera.

La idea es evitar las largas filas de años anteriores, ya que ahora los visitantes tendrán la posibilidad de comprar en cualquier momento del día.

New Zone se destaca por ofrecer productos que incluyen lo último en moda, tecnología, artículos para el hogar, deportes y mucho más.

Serán cuatro jornadas maratónicas de precios irresistibles y oportunidades únicas para todos los que lleguen a la ciudad.

El proyecto no solo beneficia a los compradores, sino también a quienes hacen posible la magia.

Desde el área de RRHH reafirmaron el compromiso de la empresa con su capital humano, garantizando condiciones de trabajo justas, capacitación constante y un ambiente laboral que impulsa la excelencia.

Para mantener a los visitantes conectados, New Zone Importados, en alianza con Yes Publi, habilitó de manera permanente wifi gratuito en puntos estratégicos del microcentro de Ciudad del Este.

La iniciativa busca acompañar a visitantes, turistas y compradores, ofreciéndoles conexión permanente, seguridad digital y una experiencia de compra más completa.

Con esto, Ciudad del Este se posiciona como una de las primeras ciudades del Paraguay en brindar un servicio público de internet 100% gratuito.

New Zone también adelantó que este año celebrará su primer aniversario con un evento sin precedentes: el Kermesse Festival New Zone.

Será un encuentro pensado para toda la familia, con shows en vivo, gastronomía, entretenimiento y mucha alegría.

Será un espacio que une compras, cultura y diversión, reafirmando a Ciudad del Este como una ciudad que vibra al ritmo de sus visitantes y turistas.