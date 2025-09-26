Negocios

New Zone se suma al Black Friday y brindará atención las 24 horas

La tienda New Zone Importados abrirá sus puertas las 24 horas durante el Black Friday de Ciudad del Este, previsto del 20 al 23 de noviembre próximo. Además, brinda wifi gratis en diversos puntos de la zona comercial. Otra novedad anunciada es un festival sin precedentes por su primer aniversario.

26 de septiembre de 2025 - 07:00
Rangel Barreto, gerente comercial de New Zone Importados, Franciele de Souza, directora de Marketing, Julio Vera, CEO, y Leila Martínez, gerente de Talento Humano, durante el lanzamiento de prensa.
Rangel Barreto, gerente comercial de New Zone Importados, Franciele de Souza, directora de Marketing, Julio Vera, CEO, y Leila Martínez, gerente de Talento Humano, durante el lanzamiento de prensa.

New Zone Importados se prepara para vivir un Black Friday histórico, marcando la diferencia con la apertura de la tienda durante las 24 horas.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa a cargo de los principales directivos y representantes de la Cámara de Comercio y Servicios, de la cual New Zone es miembro.

La atención durante las 24 horas promete revolucionar la experiencia de compra en la triple frontera.

La idea es evitar las largas filas de años anteriores, ya que ahora los visitantes tendrán la posibilidad de comprar en cualquier momento del día.

Por su aniversario, New Zone Importados realizará un mega festival, para celebrar con todos sus clientes.
Por su primer aniversario, New Zone Importados realizará un mega festival, para celebrar con todos sus clientes.

New Zone se destaca por ofrecer productos que incluyen lo último en moda, tecnología, artículos para el hogar, deportes y mucho más.

Serán cuatro jornadas maratónicas de precios irresistibles y oportunidades únicas para todos los que lleguen a la ciudad.

El proyecto no solo beneficia a los compradores, sino también a quienes hacen posible la magia.

Durante la rueda de prensa, Julio Vera, CEO (tercero, de izquierda a derecha), anunció la habilitación de wifi gratuito en puntos estratégicos del microcentro de Ciudad del Este.
Durante la rueda de prensa, Julio Vera, CEO (tercero, de izquierda a derecha), destacó la habilitación de wifi gratuito en puntos estratégicos del microcentro de Ciudad del Este.

Desde el área de RRHH reafirmaron el compromiso de la empresa con su capital humano, garantizando condiciones de trabajo justas, capacitación constante y un ambiente laboral que impulsa la excelencia.

Para mantener a los visitantes conectados, New Zone Importados, en alianza con Yes Publi, habilitó de manera permanente wifi gratuito en puntos estratégicos del microcentro de Ciudad del Este.

La iniciativa busca acompañar a visitantes, turistas y compradores, ofreciéndoles conexión permanente, seguridad digital y una experiencia de compra más completa.

New Zone abrirá las 24 horas durante las tres jornadas del Black Friday en Ciudad del Este.
New Zone abrirá las 24 horas del 20 al 23 de noviembre próximo durante el Black Friday, en Ciudad del Este.

Con esto, Ciudad del Este se posiciona como una de las primeras ciudades del Paraguay en brindar un servicio público de internet 100% gratuito.

New Zone también adelantó que este año celebrará su primer aniversario con un evento sin precedentes: el Kermesse Festival New Zone.

Será un encuentro pensado para toda la familia, con shows en vivo, gastronomía, entretenimiento y mucha alegría.

Será un espacio que une compras, cultura y diversión, reafirmando a Ciudad del Este como una ciudad que vibra al ritmo de sus visitantes y turistas.

