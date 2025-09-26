Prourbe Medios, la marca preferida en publicidad exterior 2025

En la segunda edición de los Premios B2B Paraguay 2025, Prourbe Medios recibió el reconocimiento como la marca preferida por las empresas en publicidad exterior. Un logro que, más allá del galardón, confirma la confianza que el mundo empresarial deposita en la compañía como socio estratégico.

“Siempre decimos que el mayor reconocimiento no son los premios en sí, sino la confianza que hay detrás. Ser elegidos por las empresas significa que nuestros clientes valoran la forma en que trabajamos y el impacto real que generamos en sus marcas”, manifestó Gisela Salomón, gerente de Marketing de Prourbe Medios.

El valor diferencial de Prourbe Medios, sostienen, se encuentra en la innovación constante y la cercanía con sus clientes. Más que ofrecer espacios publicitarios, la compañía desarrolla soluciones integrales respaldadas por datos, creatividad y cobertura nacional, con un equipo que acompaña de cerca cada etapa de la campaña.

Este premio se suma al reciente reconocimiento en el Ranking de Marcas de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP). Mientras aquel reflejó la preferencia de la ciudadanía, este nuevo logro representa la confianza de las empresas. “Juntos nos muestran que nuestro liderazgo es integral y nos motivan a seguir invirtiendo en innovación y en proyectos que fortalezcan ese vínculo”, destacó Salomón.

Prourbe Medios tiene nueve años de existencia como marca, pero una trayectoria de más de tres décadas, fruto de la fusión en 2016 de cuatro empresas líderes del sector: Prourbe, Chase Vaccaro, Prismavisión y Publipar. Esa experiencia consolidada ha sido clave para enfrentar un mercado en constante transformación.

El mayor desafío ha sido adaptarse a los cambios de consumo, según la gerente. En un entorno donde las audiencias están hiperconectadas y fragmentadas, la publicidad exterior se transformó en experiencias efectivas y medibles, sin perder su rol central en el espacio público.

La compañía también resalta su aporte al entorno urbano. Con más de 300 refugios distribuidos en la capital, brinda comodidad y seguridad a los ciudadanos mientras integra la comunicación de las marcas a la vida cotidiana. “Creemos que la publicidad exterior debe aportar valor real a la ciudad y a las personas”, mencionó Gisela.

Mirando al futuro, Prourbe Medios considera que la publicidad exterior tendrá un rol aún más protagónico en Paraguay gracias a la integración con las tendencias digitales. Hoy es posible informar en tiempo real, combinar formatos estáticos y digitales, y generar campañas más dinámicas, interactivas y cercanas a la gente.

En cuanto a proyectos, la empresa adelantó que trabaja en un desarrollo que marcará una nueva etapa en la publicidad exterior, con impacto directo en el eje más estratégico de Asunción y con una apuesta a la innovación digital para renovar un espacio icónico de la ciudad.

Finalmente, el mensaje de Prourbe Medios fue de gratitud: “estos reconocimientos son tanto de las marcas como de las personas allá afuera. Nos inspiran a continuar trabajando con el compromiso de conectar marcas y personas con creatividad, cobertura y números reales”.