El Foro ALOOH LATAM 2025 aterriza en Asunción

“En esta ocasión, RH RODRIGUEZ HNOS. participa también como sponsor oficial, reafirmando su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la industria OOH en la región”, manifestó Claudio Manolo Rodríguez, director de RH.

El encuentro más importante de la industria OOH (Out of Home) y DOOH (Digital Out of Home) de América Latina reunirá a ejecutivos, agencias, anunciantes, académicos y empresas tecnológicas de toda la región y del mundo, consolidando aún más a Paraguay como un punto estratégico para el desarrollo de la publicidad exterior y digital.

En su Temporada 2025, este importante encuentro presentará un formato inédito bajo el lema Estar en todos lados, demostrando su responsabilidad con el crecimiento, la innovación y la construcción de un futuro lleno de oportunidades.

Ejes del foro

El programa de este Capítulo incluirá paneles sobre:

- Tendencias globales en OOH y DOOH.

- Métricas y audiencias para la medición de impacto.

- Sostenibilidad y triple impacto en la industria.

- Creatividad e innovación tecnológica.

- El rol de la mujer en la publicidad exterior.

- La evolución omnicanal de la comunicación de marcas.

Además, el evento contará con espacios de networking de alto nivel para promover la colaboración regional.

Premios y reconocimientos

Durante el Capítulo Paraguay se entregarán los premios:

Rising Star, destinado a jóvenes talentos emergentes de la industria.

Hall of Fame, que distingue a personalidades con una trayectoria ejemplar en el OOH latinoamericano.

Asimismo, Asunción será sede de la III edición de los Premios ALOOH 2025, el único galardón oficial del sector a nivel regional, que premiará las mejores creaciones publicitarias del año 2024.

Voces internacionales

El foro contará con la participación de speakers internacionales y regionales provenientes de Brasil, Argentina, España, México, Estados Unidos y Paraguay, junto a expertos académicos y referentes del sector.

Será el punto de encuentro más relevante de la publicidad exterior y los negocios en la región, compartiendo ideas, tendencias y experiencias que están transformando la manera en que las marcas se conectan con las audiencias y las ciudades.

Más información y tickets en foro.alooh.org.

Soluciones con múltiples formatos

RH es líder en mobiliario urbano y referentes en OOH en Paraguay, con más de 30 de años de trayectoria, e igual cantidad de ciudades de cobertura, con soluciones que van desde soportes clásicos hasta pantallas LED icónicas de última generación.

En el ámbito regional, “nuestro posicionamiento se fortalece gracias a la innovación y a la participación en foros internacionales desde hace muchos años, lo que permite estar alineado con las mejores prácticas de Latinoamérica y el mundo”, mencionó nuevamente Claudio Manolo Rodriguez.