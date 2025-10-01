Negocios

El Foro ALOOH LATAM 2025 aterriza en Asunción

RH RODRIGUEZ HNOS. SAECA, empresa líder en mobiliario urbano OOH, anuncia con gran satisfacción el Foro ALOOH LATAM 2025, que tendrá su Capítulo I en Paraguay los días 2, 3 y 4 de octubre próximo, en el Sheraton Hotel Asunción.

Para RH RODRIGUEZ HNOS. SAECA

01 de octubre de 2025 - 07:30
RH acompaña al Foro ALOOH LATAM 2025 como sponsor oficial, fortaleciendo su presencia regional.
“En esta ocasión, RH RODRIGUEZ HNOS. participa también como sponsor oficial, reafirmando su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la industria OOH en la región”, manifestó Claudio Manolo Rodríguez, director de RH.

Llega a Asunción el Foro ALOOH! LATAM 2025.
El encuentro más importante de la industria OOH (Out of Home) y DOOH (Digital Out of Home) de América Latina reunirá a ejecutivos, agencias, anunciantes, académicos y empresas tecnológicas de toda la región y del mundo, consolidando aún más a Paraguay como un punto estratégico para el desarrollo de la publicidad exterior y digital.

RH Rodríguez Hnos. es referente en soluciones que van desde soportes clásicos hasta pantallas LED icónicas de última generación.
En su Temporada 2025, este importante encuentro presentará un formato inédito bajo el lema Estar en todos lados, demostrando su responsabilidad con el crecimiento, la innovación y la construcción de un futuro lleno de oportunidades.

Ejes del foro

El programa de este Capítulo incluirá paneles sobre:

- Tendencias globales en OOH y DOOH.

- Métricas y audiencias para la medición de impacto.

- Sostenibilidad y triple impacto en la industria.

RH Rodríguez Hnos., con más de 30 años de trayectoria, lidera el mobiliario urbano y la publicidad exterior en el país.
- Creatividad e innovación tecnológica.

- El rol de la mujer en la publicidad exterior.

- La evolución omnicanal de la comunicación de marcas.

Además, el evento contará con espacios de networking de alto nivel para promover la colaboración regional.

Premios y reconocimientos

Durante el Capítulo Paraguay se entregarán los premios:

Rising Star, destinado a jóvenes talentos emergentes de la industria.

Hall of Fame, que distingue a personalidades con una trayectoria ejemplar en el OOH latinoamericano.

Importantes referentes de la región serán los conferencistas del Foro ALOOH LATAM 2025.
Asimismo, Asunción será sede de la III edición de los Premios ALOOH 2025, el único galardón oficial del sector a nivel regional, que premiará las mejores creaciones publicitarias del año 2024.

Voces internacionales

El foro contará con la participación de speakers internacionales y regionales provenientes de Brasil, Argentina, España, México, Estados Unidos y Paraguay, junto a expertos académicos y referentes del sector.

Profesionales que expondrán en el Foro ALOOH LATAM 2025.
Será el punto de encuentro más relevante de la publicidad exterior y los negocios en la región, compartiendo ideas, tendencias y experiencias que están transformando la manera en que las marcas se conectan con las audiencias y las ciudades.

Los conferencistas del Foro ALOOH LATAM 2025.
Más información y tickets en foro.alooh.org.

Soluciones con múltiples formatos

RH es líder en mobiliario urbano y referentes en OOH en Paraguay, con más de 30 de años de trayectoria, e igual cantidad de ciudades de cobertura, con soluciones que van desde soportes clásicos hasta pantallas LED icónicas de última generación.

RH impulsa la innovación en la industria OOH desde Paraguay hacia la región.
En el ámbito regional, “nuestro posicionamiento se fortalece gracias a la innovación y a la participación en foros internacionales desde hace muchos años, lo que permite estar alineado con las mejores prácticas de Latinoamérica y el mundo”, mencionó nuevamente Claudio Manolo Rodriguez.

