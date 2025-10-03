Paraguay en cifras: radiografía económica 2025

En las últimas dos décadas, Paraguay sostuvo un crecimiento con vaivenes climáticos pero mayor estabilidad macro. Hoy el PIB nacional ronda los US$ 44.000 millones (2024) y el PIB per cápita llegó a US$ 6.416 (2024) según Banco Mundial (BM); en el período se registraron caídas puntuales —por ejemplo, 2009 y 2012— seguidas de rebotes fuertes, con una canasta productiva donde el agro y la energía conviven con servicios crecientes.

El país cerró 2024 con un crecimiento del PIB en 4,2% y transita un 2025 con señales de continuidad: el Banco Central del Paraguay (BCP) elevó su proyección 2025 a 4,4% en su Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio. En alta frecuencia, el Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (Imaep) creció 4,9% interanual en julio, apoyado por servicios, manufacturas, construcción y ganadería. Estos tres hitos marcan el tono del ciclo: recuperación del nivel de actividad, demanda interna firme y oferta con buen mix sectorial.

Balanza y proyecciones

En precios y política monetaria, la inflación interanual fue de 4,6% en agosto y el Comité de Política Monetaria decidió mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 6,0% al último corte de septiembre de 2025. La autoridad destaca expectativas ancladas y menor presión cambiaria, lo que permite sostener una postura prudente mientras la inflación converge a la meta.

Por su parte, el sector externo viene mostrando un 2025 más desafiante: a agosto, las exportaciones acumulan US$ 10.852 millones (-3,6% interanual) y las importaciones US$ 11.684 millones (7,6% interanual), con un déficit comercial de US$ 831 millones en promedio. El retroceso exportador responde, sobre todo, a menores envíos de soja, harina de soja y arroz parbolizado, parcialmente compensados por la maquila. Esto sugiere un mapa de riesgos concentrado en el agro y términos de intercambio.

En el mercado laboral, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que se observa una leve mejora: la tasa de desocupación fue de 4,9% en el segundo trimestre de 2025, representando una disminución de 1,5%. En las cuentas públicas, el déficit 2024 cerró en 2,6% del PIB, mientras la deuda pública actual se ubica en 41,9% a julio de 2025 (saldo: US$ 19.567 millones en julio).