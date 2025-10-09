El BID destaca buen momento económico del país y anuncia fuerte apuesta en recursos

Directivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacaron el buen momento económico del país, así como las oportunidades para desarrollar inversiones, fue durante la presentación del Invest Forum Paraguay 2025, que se realizará en nuestro país el 21 de este mes en el Centro de Convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP)

El evento es organizado por el BID Invest y reunirá a líderes del sector público y privado para dialogar sobre oportunidades de inversión sostenible e impacto en el país, según lo que se anunció ayer en conferencia de prensa.

Alonso Chaverri-Suárez, representante del Grupo BID en Paraguay destacó las oportunidades del país y buen momento para aprovecharlas. “Paraguay atraviesa uno de los momentos económicos más sólidos de su historia reciente. Su estabilidad macroeconómica, su marco institucional y su reputación de responsabilidad fiscal lo posicionan como un país confiable y atractivo para la inversión”, señaló

En ese sentido, añadió que con este foro buscan mostrar cómo BID Invest puede contribuir al financiamiento de los proyectos del sector privado más emblemáticos del país y acompañar su crecimiento con una mirada sostenible y de largo plazo

Recursos disponibles para financiamiento

Durante la conferencia de prensa, anunciaron igualmente que la meta de BID Invest en Paraguay es movilizar, en principio, hasta US$ 1.000 millones en proyectos del sector privado, lo que permitirá duplicar el récord histórico de actividad de la institución en el país y consolidar su papel como socio estratégico para el desarrollo sostenible.

“Queremos continuar siendo un aliado estratégico de Paraguay para acelerar su desarrollo. BID Invest se ha comprometido a movilizar US$ 1.000 millones en financiamiento para la economía paraguaya en los próximos meses, lo que situará al país entre los de mayor actividad del BID Invest en toda la región”, afirmó a su vez Gian Franco Carassale, gerente regional de BID Invest.

Carassale destacó además el enorme potencial de Paraguay en el sector forestal, las cadenas productivas del sector pecuario, la energía eléctrica y el hidrógeno verde, así como su posición estratégica como centro logístico regional gracias a su red vial y fluvial.

Conectar con el desarrollo

El foro es organizado por BID Invest, en colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Paraguay. Buscar ser un espacio para conocer la propuesta que tiene el banco y cómo puede apoyar la expansión del sector corporativo, el fortalecimiento de las MiPymes como motor de desarrollo y los proyectos de energía y transporte que modernizan la conectividad y la competitividad del país.

Según detallaron en la conferencia de prensa, durante la jornada del BID Invest se analizarán los principales retos y oportunidades para el sector privado en Paraguay, con énfasis en la expansión de nuevas industrias productivas, la consolidación del liderazgo agroforestal y de telecomunicaciones, el financiamiento innovador y las soluciones que acercan capital al sector privado, el crecimiento de las MiPymes y el impulso a los proyectos que fortalecen la infraestructura energética y de transporte, entre otras.