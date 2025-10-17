“Sí Quiero”… y que sea en Palmaroga

En el elegante patio interno del hotel, los invitados disfrutaron de una velada especial en la que se develaron los detalles de esta propuesta que promete elevar la experiencia nupcial a un nuevo nivel de exclusividad y personalización.

El paquete incluye una noche de bodas con amenidades únicas, diseñadas para una estadía de ensueño.

Los novios podrán acceder a paquetes internacionales del WE Club de DTP, con destinos tan románticos como Cancún, Riviera Maya, Punta Cana, Playa del Carmen, Puerto Plata, Brasil y Argentina, entre otros.

Durante el cóctel de lanzamiento, una habitación fue ambientada para reflejar la atmósfera de una noche nupcial perfecta, despertando el interés de los invitados y agencias especializadas presentes.

La exclusividad y el amor se unen en “Sí Quiero”

“La idea surgió de un evento entre DTP y el Hotel Palmaroga durante la administración anterior, y ahora la estamos poniendo en práctica con entusiasmo", la gerente general del hotel, Roseli Roiek.

“El valor único que aporta es la experiencia única y exclusiva combinada con una excelente hospitalidad”, agregó.

El Palmaroga, reconocido por su arquitectura de estilo boutique y su fusión entre historia y modernidad, se convierte así en el punto de partida para un viaje inolvidable.

Roiek destacó cómo la estética del edificio contribuye a esa magia. “La arquitectura aporta un valor único a un hotel boutique dentro de un edificio histórico, creando una experiencia exclusiva y distintiva", detalló.

“La identidad visual de un diseño arquitectónico bien pensado da como resultado un entorno acogedor y confortable que valora la hospitalidad, el diseño y la exclusividad”, indicó.

Una experiencia nupcial más exclusiva

Respecto a la alianza con DTP, la gerente señaló su importancia estratégica. “Alinear su marca con una empresa reconocida en su segmento garantiza el éxito de la alianza”, confirió.

“DTP lleva a nuestros clientes a su destino final, pero todo comienza en el Hotel Palmaroga. Esta es la esencia de esta alianza: combinar las fortalezas de ambas marcas para ofrecer un paquete atractivo al cliente”, afirmó.

En cuanto a la personalización del servicio, Roiek enfatizó que cada detalle se adapta a las preferencias de los novios.

“Aquí, trabajamos según las necesidades de cada novia, atendiendo sus peticiones únicas para que su día sea inolvidable", indicó.

“Todo esto es posible gracias a la dedicación, el compromiso y la formación de los profesionales que forman parte del equipo del Hotel Palmaroga”, destacó.

La noche de bodas con el sello Hilton

Mirando al futuro, la ejecutiva se mostró optimista sobre el impacto del nuevo paquete en la región.

“Nuestra mayor expectativa es llegar a nuestro público objetivo y, así, fortalecer ambas marcas en el mercado nupcial“, comunicó.

“Tras este lanzamiento, se establecerán nuevas alianzas para consolidar la presencia de DTP y Palmaroga en el segmento de bodas”, adelantó.

Con Sí Quiero, Palmaroga Hotel se ubica como ícono de la exclusividad, la hospitalidad y la historia, combinando el encanto arquitectónico del pasado con el confort moderno que distingue a la colección Tapestry by Hilton.

Una propuesta donde cada detalle cuenta… y donde comienza la historia de un nuevo amor.