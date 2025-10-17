Negocios

“Sí Quiero”… y que sea en Palmaroga

En el histórico Palmaroga Hotel Asunción Tapestry Collection by Hilton se presentó el exclusivo paquete de bodas “Sí Quiero”, desarrollado en alianza con DTP Travel Group.

Brand Lab Para Palmaroga Hotel Asunción Tapestry Collection by Hilton

Contenido Comercial
17 de octubre de 2025 - 06:00
“Sí Quiero” ofrece una noche de bodas con amenidades de lujo y detalles pensados para una ocasión irrepetible.
“Sí Quiero” ofrece una noche de bodas con amenidades de exclusividad y detalles pensados para una ocasión irrepetible.Gentileza

En el elegante patio interno del hotel, los invitados disfrutaron de una velada especial en la que se develaron los detalles de esta propuesta que promete elevar la experiencia nupcial a un nuevo nivel de exclusividad y personalización.

El paquete incluye una noche de bodas con amenidades únicas, diseñadas para una estadía de ensueño.

La arquitectura boutique del Palmaroga crea una atmósfera histórica y acogedora para celebrar el amor.
La arquitectura boutique del Palmaroga crea una atmósfera histórica y acogedora para celebrar el amor.

Los novios podrán acceder a paquetes internacionales del WE Club de DTP, con destinos tan románticos como Cancún, Riviera Maya, Punta Cana, Playa del Carmen, Puerto Plata, Brasil y Argentina, entre otros.

Durante el cóctel de lanzamiento, una habitación fue ambientada para reflejar la atmósfera de una noche nupcial perfecta, despertando el interés de los invitados y agencias especializadas presentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La exclusividad y el amor se unen en “Sí Quiero”

“La idea surgió de un evento entre DTP y el Hotel Palmaroga durante la administración anterior, y ahora la estamos poniendo en práctica con entusiasmo", la gerente general del hotel, Roseli Roiek.

“El valor único que aporta es la experiencia única y exclusiva combinada con una excelente hospitalidad”, agregó.

Palmaroga Hotel Asunción Tapestry Collection by Hilton y DTP Travel Group presentaron una propuesta única para novios.
Palmaroga Hotel Asunción Tapestry Collection by Hilton y DTP Travel Group presentaron una propuesta única para novios.

El Palmaroga, reconocido por su arquitectura de estilo boutique y su fusión entre historia y modernidad, se convierte así en el punto de partida para un viaje inolvidable.

Roiek destacó cómo la estética del edificio contribuye a esa magia. “La arquitectura aporta un valor único a un hotel boutique dentro de un edificio histórico, creando una experiencia exclusiva y distintiva", detalló.

Una habitación ambientada especialmente mostró a los invitados la experiencia que vivirán los novios.
Una habitación ambientada especialmente mostró a los invitados la experiencia que vivirán los novios.

“La identidad visual de un diseño arquitectónico bien pensado da como resultado un entorno acogedor y confortable que valora la hospitalidad, el diseño y la exclusividad”, indicó.

Una experiencia nupcial más exclusiva

Respecto a la alianza con DTP, la gerente señaló su importancia estratégica. “Alinear su marca con una empresa reconocida en su segmento garantiza el éxito de la alianza”, confirió.

DTP lleva a nuestros clientes a su destino final, pero todo comienza en el Hotel Palmaroga. Esta es la esencia de esta alianza: combinar las fortalezas de ambas marcas para ofrecer un paquete atractivo al cliente”, afirmó.

Cada celebración es personalizada según las necesidades y deseos de cada pareja.
Cada celebración es personalizada según las necesidades y deseos de cada pareja.

En cuanto a la personalización del servicio, Roiek enfatizó que cada detalle se adapta a las preferencias de los novios.

“Aquí, trabajamos según las necesidades de cada novia, atendiendo sus peticiones únicas para que su día sea inolvidable", indicó.

El paquete incluye opciones de luna de miel en destinos paradisíacos, como Cancún, Punta Cana y Riviera Maya.
El paquete incluye opciones de luna de miel en destinos paradisíacos, como Cancún, Punta Cana y Riviera Maya.

“Todo esto es posible gracias a la dedicación, el compromiso y la formación de los profesionales que forman parte del equipo del Hotel Palmaroga”, destacó.

La noche de bodas con el sello Hilton

Mirando al futuro, la ejecutiva se mostró optimista sobre el impacto del nuevo paquete en la región.

“Nuestra mayor expectativa es llegar a nuestro público objetivo y, así, fortalecer ambas marcas en el mercado nupcial“, comunicó.

Agencias del WE Club fueron las primeras en conocer los beneficios del nuevo acuerdo con Palmaroga.
Agencias del WE Club fueron las primeras en conocer los beneficios del nuevo acuerdo con Palmaroga.

“Tras este lanzamiento, se establecerán nuevas alianzas para consolidar la presencia de DTP y Palmaroga en el segmento de bodas”, adelantó.

Con Sí Quiero, Palmaroga Hotel se ubica como ícono de la exclusividad, la hospitalidad y la historia, combinando el encanto arquitectónico del pasado con el confort moderno que distingue a la colección Tapestry by Hilton.

Con el paquete “Sí Quiero”, Palmaroga se posiciona como un referente del lujo y la hospitalidad en el país.
Con el paquete “Sí Quiero”, Palmaroga se posiciona como un referente de exclusividad y la hospitalidad en el país.

Una propuesta donde cada detalle cuenta… y donde comienza la historia de un nuevo amor.