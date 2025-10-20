Century 21 Paraguay crece 30% y redefine el perfil del comprador inmobiliario

En este 2025, Century 21 Paraguay reafirma su posición como una de las principales redes inmobiliarias del país, al registrar un crecimiento interanual de 20% en inventario de propiedades, 25% en operaciones concretadas y 30% en ingresos por comisiones durante los últimos doce meses. Con 42 oficinas activas y una red que supera los 900 asesores inmobiliarios, la compañía consolida un modelo de expansión sostenida basado en profesionalización, tecnología y servicio.

La firma —que forma parte de una de las marcas más reconocidas del real estate mundial— sostiene un ritmo de crecimiento que la ubica entre las organizaciones de mayor dinamismo en el mercado local. Este avance, impulsado por la capacitación permanente de sus equipos y la confianza de sus clientes, refuerza su rol como actor clave en la formalización del negocio inmobiliario en Paraguay.

Desde la compañía destacan que la expansión también responde a la consolidación de una nueva cultura de inversión, donde el cliente busca respaldo institucional, asesoramiento profesional y experiencias más transparentes en cada transacción.

Cultura de reconocimiento y excelencia

Más allá de las cifras, el crecimiento de Century 21 Paraguay se apoya en un fuerte sentido de pertenencia y reconocimiento. En septiembre se realizó la segunda edición del Club 121, un evento que distingue a los 121 asesores con mayor producción dentro de la red y que se consolida como una tradición anual de la compañía.

El encuentro reunió a los profesionales inmobiliarios más influyentes del país en un espacio de celebración, networking y comunidad. “El Club 121 no es solo un reconocimiento, es un espacio donde celebramos el esfuerzo de quienes representan la excelencia de Century 21 en Paraguay”, expresó Juan Carlos Acosta, CEO de la firma, durante la ceremonia.

La iniciativa busca destacar el impacto de los asesores en la construcción del mercado formal y profesional, reforzando el compromiso de la marca con la calidad y la motivación de su equipo. En palabras de Acosta, el éxito de Century 21 “no depende solo de la expansión, sino del crecimiento individual de cada persona que representa la marca”.

Liderazgo y nuevo perfil del comprador

El fortalecimiento de la red inmobiliaria también trajo consigo una transformación en el comportamiento del cliente. Según Acosta, hoy se observa un cambio claro en el perfil del comprador e inversor, impulsado por el acceso a la información y la profesionalización del mercado. “El cliente actual ya no busca solo una propiedad; busca respaldo, datos y un asesor que lo acompañe con conocimiento y transparencia”, sostiene el directivo.

Esta evolución llevó a Century 21 Paraguay a redoblar su apuesta por la formación integral de sus asesores, a través de programas internos que combinan entrenamiento técnico, liderazgo y herramientas digitales. Para la marca, cada operación inmobiliaria es también una oportunidad de educar al mercado y de construir relaciones a largo plazo.

El liderazgo de Acosta se distingue por esa misma visión: “Nuestro crecimiento está sustentado en personas que se capacitan, que comparten valores y que entienden el impacto que tienen en la vida de los demás”, expresó. Este enfoque humano, respaldado por procesos y tecnología, explica por qué la red no solo crece en número, sino también en reputación y confianza.

Expansión y proyección hacia 2026

De cara a los próximos años, Century 21 Paraguay proyecta un plan de expansión orientado a nuevas aperturas en ciudades con alto dinamismo inmobiliario, acompañando el crecimiento económico y la demanda habitacional del país. El objetivo es consolidar presencia en polos estratégicos fuera del eje central, fortaleciendo la red con más oficinas y equipos locales capacitados.

La estrategia combina tecnología, capacitación y cercanía territorial para mantener la calidad de servicio en un contexto de expansión. “Queremos seguir creciendo, pero siempre de manera responsable, sosteniendo los estándares que nos definen y sin perder la esencia de nuestra marca”, señaló Acosta, al referirse a la visión de Century 21 hacia 2026.

Con indicadores de crecimiento por encima del promedio del sector y una estructura que prioriza la formación y la ética, la compañía reafirma su papel como referente del real estate profesional en Paraguay. Su desafío inmediato es continuar innovando sin apartarse de aquello que la distingue: la confianza construida sobre resultados tangibles y personas comprometidas.