50 años de unión y progreso de la Cooperativa Ypacaraí

El 2025 reviste un significado especial. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado este periodo como el Año Internacional de las Cooperativas, destacando el papel de este modelo solidario en el desarrollo sostenible, la inclusión social y la reducción de la desigualdad.

En perfecta coincidencia con esta conmemoración mundial, la Cooperativa Ypacaraí, celebra sus 50 años de vida institucional, reafirmando su liderazgo, trayectoria y compromiso con el movimiento cooperativo paraguayo.

Desde su fundación en 1975, la cooperativa ha mantenido un crecimiento sostenido que hoy la posiciona entre las 10 cooperativas más grandes del país, consolidándose como una marca nacional, símbolo de confianza, cercanía y desarrollo para más de 60.000 socios activos.

Su expansión se refleja en una sólida estructura con presencia en Central, Cordillera y Paraguarí, abarcando áreas como créditos, ahorros, tarjetas de crédito, farmacia, salud, educación, sumando la amplia gama de servicios solidarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cada servicio representa un paso más en la misión de acercar soluciones concretas a las necesidades de los socios y sus familias, reafirmando su identidad como una entidad cooperativa moderna, responsable y comprometida con el bienestar colectivo.

El 22 de mayo de 1975 se realizó la primera reunión constitutiva, con la participación de 17 personas, quienes sentaron las bases de una institución que se consolidaría rápidamente como ejemplo de organización y visión, siendo el primer aporte de G. 1.000.

Todos los que ingresaron ese año fueron incluidos como socios fundadores, alcanzando un total de 64 socios al cierre de diciembre.

Hoy, la Cooperativa Ypacaraí es una entidad de categoría A, con activos que superan los USD 86.000.000, y una estructura conformada por 25 locales, distribuidos en 1 Casa Central, 11 sucursales, 5 farmacias Sanacoop, 2 servicios médicos, 1 Centro Educativo Cooperativa Ypacaraí y 5 espacios de recreación, destinados a la vida social, deportiva y educativa de sus socios.

La institución genera además fuentes de trabajo para aproximadamente 300 colaboradores, que con compromiso y vocación de servicio sostienen el crecimiento diario de esta gran familia cooperativa.

Momentos de celebración

Durante este año de conmemoración, la cooperativa impulsa una serie de actividades culturales, deportivas y sociales bajo el lema 50 años, en cada etapa de tu vida, destacando el coffee break entre socios —un emotivo reencuentro después de cinco décadas—, la Expo TechCYL, la Copa Cooperativa Ypacaraí 50 años, la conferencia magistral con Facundo de Salterain, la promoción 50 años sobre ruedas, y diversas acciones solidarias en sus diferentes zonas de influencia.

“Cumplir 50 años es motivo de orgullo y gratitud. Son cinco décadas de trabajo conjunto, de compromiso con nuestros socios, y de una gestión basada en la transparencia, la innovación y la solidaridad. Este aniversario nos impulsa a seguir creciendo con la misma energía con la que nacimos”, expresó el presidente del Consejo de Administración, Ubaldo Ramírez.

Por su parte, la gerente general, C.P. Lurdes Méndez, destacó: “La transformación tecnológica y la educación financiera son pilares fundamentales para el futuro. Nuestra meta es ofrecer experiencias más ágiles, inclusivas y sostenibles”.

Cincuenta años de historia representan más que una cifra: son miles de historias compartidas, sueños cumplidos y la promesa de seguir avanzando con los valores que dieron origen a esta gran familia cooperativa.

Socios fundadores presentes en la asamblea de conformación