Exitosa emisión de BID en bolsa local

Se trataría de la operación recientemente aprobada por el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) para invertir en bonos del BID Invest por valor de hasta G. 240.000 millones a seis años de plazo a una tasa del 7,40%. La corredora intermediaria fue Cadiem Casa de Bolsa, reportaron desde el ente.

Según informaron desde la institución, los fondos recaudados serán utilizados para atender las necesidades de moneda local (Guaraníes) de los clientes de la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) en Paraguay.

Alonso Chaverri Suárez, Representante del BID en Paraguay, declaró que la institución está conforme con su séptima emisión y de su continuo apoyo al financiamiento de empresas paraguayas. Señaló que las condiciones actuales del mercado muestran la necesidad de financiamiento en moneda local.

A su vez, James Scriven, CEO de BID Invest, destacó que históricamente, tanto en Paraguay como en los 26 países donde operan, financian proyectos en dólares. Sin embargo, desde los últimos cinco a seis años, están optando también por la práctica de financiar en moneda local.

“Eso permite que las compañías se financien en la misma moneda en que se encuentran sus ingresos, hace ya varios años que estamos emitiendo en la Bolsa de Valores de Paraguay para prestar en moneda local”, relató.

“Esta es la emisión más grande que hace en guaraníes BID Invest, un gran orgullo para nosotros, un gran orgullo para el país. La razón de la emisión es financiar proyectos en guaraníes en Paraguay. Parte de la razón por la que nosotros emitimos es para que otros se aventuren en hacerlo y que haya muchos más emisores”, agregó, con respecto al apoyo que genera la institución en el desarrollo del mercado bursátil.

Por su parte, Elías Gelay también resaltó que se trata de la emisión más grande que se ha realizado hasta ahora desde un organismo multilateral, en Paraguay.