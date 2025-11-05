Negocios
05 de noviembre de 2025 - 06:00

La Universidad Privada María Serrana consolida su liderazgo en la educación superior del Paraguay

Prof. Dr. José Altamirano, rector de la Universidad María Serrana.
La Universidad Privada María Serrana (UPMS) reafirma su compromiso con la formación integral, la excelencia académica y la responsabilidad social, consolidándose como una de las instituciones referentes en la educación superior del Paraguay.

Brand Lab Para Universidad Privada María Serrana

Con todas sus carreras habilitadas por el CONES y carreras acreditadas por la ANEAES, la Universidad Privada María Serrana garantiza una educación de calidad, alineada con los más altos estándares nacionales e internacionales.

Su infraestructura moderna, equipada con recursos tecnológicos de vanguardia, laboratorios de última generación y espacios diseñados para el aprendizaje colaborativo y la investigación, refleja su apuesta por la innovación educativa.

Sede central de la Universidad Privada María Serrana (UPMS), que reafirma su excelencia académica con todas sus carreras habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES.
El plantel docente, conformado por profesores altamente calificados y con destacada trayectoria académica y profesional, evidencia el compromiso institucional con la formación de profesionales competentes, con sólida base ética y humana.

Además, la Universidad Privada María Serrana impulsa la ciencia mediante su Revista de Investigación Científica indexada internacionalmente, que promueve la difusión de estudios y aportes relevantes en diversas áreas del saber.

La investigación y la extensión universitaria son pilares esenciales de la gestión institucional.

La Revista de Investigación Científica de la Universidad Privada María Serrana (UPMS) promueve la difusión de estudios relevantes, consolidando su compromiso con la ciencia.
En ese sentido, la Universidad Privada María Serrana mantiene alianzas y convenios internacionales con prestigiosas universidades del mundo, fomentando el intercambio académico, la cooperación científica y la movilidad docente y estudiantil.

Asimismo, desarrolla proyectos de extensión con enfoque social, contribuyendo activamente al bienestar y la transformación de las comunidades.

El prestigioso Dr. Enrique Rojas Montes fue uno de los invitados de la Universidad Privada María Serrana, que forma líderes competentes, éticos y comprometidos con la construcción de un Paraguay de oportunidades.
En su permanente compromiso con la cultura científica, la Universidad Privada María Serrana organiza anualmente el Congreso Internacional Conexiones, un espacio de encuentro entre investigadores, académicos y estudiantes.

Este 2025, el evento celebrará su III Edición los días 13 y 14 de noviembre, en la filial de Ciudad del Este, con la participación de reconocidos investigadores paraguayos y destacados ponentes internacionales, fortaleciendo el prestigio, la trayectoria y el alcance global de la institución.

Filial CDE de la Universidad Privada María Serrana, donde se realizará el III Congreso Internacional “Conexiones” el 13 y 14 de noviembre próximo.
En el marco de su misión de reconocer a líderes que inspiran con su ejemplo, la Universidad Privada María Serrana realizó la entrega del título Doctor Honoris Causa a Thomas Field, en reconocimiento a su destacada trayectoria internacional en el ámbito educativo, social y de liderazgo para la paz.

Con estas acciones, la Universidad Privada María Serrana continúa consolidando su liderazgo educativo, formando profesionales íntegros, éticos y comprometidos con la construcción de un Paraguay de oportunidades, innovación y progreso.