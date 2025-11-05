La Universidad Privada María Serrana consolida su liderazgo en la educación superior del Paraguay

Con todas sus carreras habilitadas por el CONES y carreras acreditadas por la ANEAES, la Universidad Privada María Serrana garantiza una educación de calidad, alineada con los más altos estándares nacionales e internacionales.

Su infraestructura moderna, equipada con recursos tecnológicos de vanguardia, laboratorios de última generación y espacios diseñados para el aprendizaje colaborativo y la investigación, refleja su apuesta por la innovación educativa.

El plantel docente, conformado por profesores altamente calificados y con destacada trayectoria académica y profesional, evidencia el compromiso institucional con la formación de profesionales competentes, con sólida base ética y humana.

Además, la Universidad Privada María Serrana impulsa la ciencia mediante su Revista de Investigación Científica indexada internacionalmente, que promueve la difusión de estudios y aportes relevantes en diversas áreas del saber.

La investigación y la extensión universitaria son pilares esenciales de la gestión institucional.

En ese sentido, la Universidad Privada María Serrana mantiene alianzas y convenios internacionales con prestigiosas universidades del mundo, fomentando el intercambio académico, la cooperación científica y la movilidad docente y estudiantil.

Asimismo, desarrolla proyectos de extensión con enfoque social, contribuyendo activamente al bienestar y la transformación de las comunidades.

En su permanente compromiso con la cultura científica, la Universidad Privada María Serrana organiza anualmente el Congreso Internacional Conexiones, un espacio de encuentro entre investigadores, académicos y estudiantes.

Este 2025, el evento celebrará su III Edición los días 13 y 14 de noviembre, en la filial de Ciudad del Este, con la participación de reconocidos investigadores paraguayos y destacados ponentes internacionales, fortaleciendo el prestigio, la trayectoria y el alcance global de la institución.

En el marco de su misión de reconocer a líderes que inspiran con su ejemplo, la Universidad Privada María Serrana realizó la entrega del título Doctor Honoris Causa a Thomas Field, en reconocimiento a su destacada trayectoria internacional en el ámbito educativo, social y de liderazgo para la paz.

Con estas acciones, la Universidad Privada María Serrana continúa consolidando su liderazgo educativo, formando profesionales íntegros, éticos y comprometidos con la construcción de un Paraguay de oportunidades, innovación y progreso.