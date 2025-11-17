Kessel Sky Bar es la nueva cima gastronómica de Asunción, en el piso 27 de Petra Tower

Este flamante restaurante forma parte del grupo que integran Kessel y Casa Lorenzo, dos referencias infalibles en la gastronomía local.

Detrás de este proyecto está el empresario Óscar Chamorro Lafarja, quien vuelve a apostar por un concepto que mezcla sofisticación, calidez y experiencias memorables, pero esta vez llevando la propuesta a una altura inédita.

Un concepto que nació mirando al cielo

Aunque muchos se pregunten por el nombre, la verdadera historia está en la experiencia.

Kessel Sky Bar era un sueño que venía gestándose hace tiempo dentro del grupo y que finalmente encontró su lugar en el punto más alto de Asunción.

No es una simple expansión: es una manera de ofrecer algo distinto al Kessel de Carmelitas, un salto hacia una propuesta más experimental, más sensorial y, sobre todo, más elevada en todo sentido.

Nikkei con acento paraguayo

La carta del restaurante tiene una identidad muy clara: 80% cocina nikkei, esa irresistible fusión entre lo peruano y lo japonés, y un 20% de clásicos Kessel que el público ya adora.

Pero lo más interesante es cómo la propuesta incorpora ingredientes locales como la mandioca, el maíz y peces de río, logrando una interpretación propia que celebra el territorio sin perder técnica ni elegancia.

La cocina mezcla cuatro pilares fundamentales de la gastronomía japonesa con matices peruanos, ofreciendo un menú único en la ciudad.

El resultado es una experiencia moderna, fresca y profundamente sabrosa.

La joya de la corona: la barra omakase

Si algo convierte a Kessel Sky Bar en un lugar imperdible es su barra omakase, un espacio exclusivo para solo ocho comensales.

Allí, el chef prepara un menú sorpresa frente a los invitados, utilizando productos de temporada y aplicando técnicas de precisión.

Cada plato se marida con cocteles especialmente diseñados para acompañar los sabores, creando una secuencia gastronómica que no se repite y que promete sorprender incluso a los paladares más exigentes.

Bebidas para elevar la experiencia

La coctelería mantiene el sello que caracteriza al grupo, pero con un giro japonés.

Hay varias marcas de whisky japonés, opciones con destilados orientales y creaciones que se alejan de los clásicos para ofrecer algo diferente.

Por supuesto, no puede faltar la Cerveza Kessel, emblema de la casa y orgullo del emprendimiento, elaborada en su propia fábrica.

Una vista que se roba el protagonismo

Sentarse en cualquiera de las mesas de este restaurante es un verdadero privilegio. Es ver Asunción desde una perspectiva inédita, mientras se deleita el paladar.

El skyline se despliega en todo su esplendor, volviendo cada comida o coctel en un momento memorable. Y, sí: es hoy, oficialmente el restaurante ubicado a mayor altura del país.

Un espacio para todos (pero con reserva obligatoria)

Aunque parezca un lugar exclusivo, Kessel Sky Bar está abierto al público en general.

Desde temprano en la mañana ofrece desayunos para los residentes de Petra Tower y luego se transforma para recibir almuerzos y cenas.

Eso sí: es indispensable reservar, pues no se puede acceder sin agendar previamente.

Kessel Sky Bar

📍 Petra Tower, Piso 27 – Avda. Dr. Felipe Molas López 1527.

🕒 Martes a domingo: 12:00 a 15:00 y 18:00 a 00:00.

Viernes y sábado hasta la 01:00.

Reservas al +595974844512.