Aquabrava inaugura la primera laguna con olas artificiales de Paraguay

Vivir con el feeling del mar en un entorno residencial de lujo es lo que ofrece el barrio cerrado Aquabrava al combinar arquitectura moderna, paisajismo nativo, confort y tecnología de vanguardia.

Este lanzamiento refuerza la visión de Raíces Real Estate de incorporar amenidades distintivas que eleven la forma de habitar en Paraguay.

Para elevar este concepto, se apostó por avanzar con un diferencial único: la construcción de una laguna cristalina con tecnología de olas artificiales Wavetech, recientemente inaugurada.

Este hito marca un antes y un después en el sector inmobiliario nacional, al convertirse en el primer barrio cerrado del país en contar con este tipo de amenity.

El sistema integra turbinas de última generación importadas desde España, con montaje técnico realizado por especialistas de Brasil para garantizar su calidad y funcionamiento.

Además, cuenta con un diseño paisajístico creado con referentes regionales para recrear ambientes rocosos y elementos naturales que evocan la esencia del mar.

El cuidado de la edificación y trabajo coordinado con referentes de distintos países reflejan el compromiso de Raíces Real Estate, compañía inmobiliaria detrás de este gran proyecto, con la innovación y el deseo de ofrecer lo mejor a sus clientes.

Este hito consolida a la empresa como pionera en tecnología y diseño residencial.

El entorno de la laguna se completa con casi 360 grados de playas de arena blanca, que integran un espacio acuático infantil y un bar mojado.

Aquabrava también es el primer barrio cerrado del país en aspirar a la certificación LEED, un reconocimiento internacional que valida proyectos planificados bajo estándares de construcción sostenible, gestión eficiente de recursos e infraestructura verde.

El barrio promueve la movilidad activa y la conexión entre las personas y el entorno, a través de servicios y espacios públicos accesibles y diseñados para un desplazamiento seguro.

A esto se suma un modelo de reforestación y rescate de especies nativas adaptadas al clima local, que contribuye a preservar la biodiversidad y a generar un entorno armónico para convivir.

Esta infraestructura verde es acompañada de una gestión responsable del agua, a través de un espacio natural denominado cañadón donde convergen dos laderas que forman un cauce que permanece seco durante una temporada del año.

Allí se canalizan de manera ordenada las aguas de lluvia y las pluviales del barrio, que se dirigen hacia un reservorio ubicado en la parte baja del cañadón.

Desde este punto, el agua es reutilizada para el riego de las áreas verdes, cerrando un ciclo hídrico eficiente y alineado con los principios de sostenibilidad que inspiran al proyecto.

Entorno planificado

Ubicado sobre la ruta San Bernardino – Altos y a solo 3 kilómetros de Aquavillage, otro proyecto emblemático de Raíces Real Estate, Aquabrava abarca 65 hectáreas con 463 lotes residenciales, nueve macrolotes y dos edificios de departamentos, creando una comunidad planificada, sustentable y en conexión con la naturaleza.

Además, cuenta con playas de arena blanca de más de 9.000 m², vegetación nativa, áreas deportivas de alto nivel, Club House, Wet Bar, gimnasio y canchas de tenis, pádel, fútbol y uso múltiple.

El barrio cerrado combina elementos clave de sustentabilidad, comodidad, seguridad en una ubicación privilegiada que brinda un fácil acceso a la capital y a otras ciudades del país.

Investigaciones recientes indican que lotes de esta naturaleza tienen una alta probabilidad de ser revalorizados por su localización estratégica y creciente demanda por espacios de residencia que tengan los elementos de cercanía, comodidad y ambiente natural.

Aquabrava no es solo un desarrollo residencial, se trata de una nueva forma de vivir en una comunidad que elige la tranquilidad y la naturaleza como un día a día, marcando una nueva dimensión del vivir bien en Paraguay.

Sobre Raíces Real Estate

Raíces Real Estate es una empresa de referencia del sector inmobiliario por su compromiso con los valores de la sociedad, que cree y trabaja con principios de honradez, constancia y transparencia y hace de la ética y la innovación los pilares sobre los cuales se desarrollan las operaciones de la compañía.

Cuenta con más de 30.000 clientes, 32 millones de m² desarrollados y 280 proyectos inmobiliarios en 60 municipios diferentes.

Además, la compañía se ha especializado en el desarrollo de barrios cerrados de grandes dimensiones, habiendo lanzado a la fecha 18 barrios cerrados de manera exitosa, que constituyen una dimensión de 10.000.000 m², las cuales proyectan albergar a más de 5.000 familias.

Raíces forma parte del Pacto Global Paraguay, una iniciativa de las Naciones Unidas que promueve prácticas empresariales sostenibles y responsables con el medio ambiente.

Adicionalmente, la empresa cuenta con la certificación ISO 9001, lo que reafirma su enfoque en la mejora continua de sus servicios y procesos.

Estas distinciones y alianzas refuerzan la confianza en la empresa y su compromiso con la ética empresarial, la calidad de servicio y la sostenibilidad.

Para más información, los interesados pueden contactar al +595 21 688-7000 o ingresar a la página web de la compañía www.raices.com.py.