Alex regala dos casas y 10 motos Star para cerrar el año a lo grande

Construyendo sueños ya otorgó hogares a numerosas familias y regresa con el más anhelado de los premios: la casa propia, un sueño de miles de paraguayos.

A este beneficio, la marca suma 10 motocicletas Star, un medio de transporte económico y ágil, ideal para mejorar la movilidad diaria.

Una empresa que crece con los sueños de sus clientes

Con más de 80 años en el mercado, Alex se ha consolidado como una de las empresas comerciales más importantes del país.

Hoy cuenta con más de 80 sucursales en todos los departamentos de la región Oriental, además de amplias opciones de compra digital mediante su página web, redes sociales y call center.

La compañía también ha evolucionado en su propio portafolio. Desde hace más de dos décadas, ensambla las motos Star, un producto emblemático que se ha convertido en parte indispensable de la movilidad urbana.

Con el tiempo, Alex amplió su oferta incorporando su marca Electrostar y una gran variedad de productos internacionales, posicionándose como un referente integral para el hogar.

La promo más esperada ya está en marcha

La presentación oficial se realizó este miércoles 19 de noviembre, donde la marca anunció que la promoción estará vigente desde ese mismo día hasta el 28 de febrero de 2026.

Durante estos tres meses, los clientes podrán acceder a promociones especiales y adquirir productos que van desde celulares y muebles hasta electrodomésticos y motos.

Cada compra realizada en tiendas físicas, página web, redes sociales o call center participa automáticamente del sorteo, sumando un cupón por cada G. 500.000.

“Una compra puede cambiarte la vida”

Durante la presentación, Janeth Polanco, gerente de Marketing de Alex, destacó la importancia de esta campaña para la empresa y para las familias paraguayas.

“Desde Alex reafirmamos un año más nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes", declaró.

“Apostamos nuevamente al sorteo de la casa propia y ahora también de las motos, porque está más que comprobado que el sueño de todo paraguayo es tener un hogar y un medio de transporte económico y ágil”, puntualizó.

Polanco subrayó que esta es una tradición que ya forma parte del ADN de la marca. “Es el tercer año consecutivo que premiamos la confianza de nuestros clientes. Ya son muchas familias las que hoy disfrutan de su nuevo hogar gracias a esta promo, y quisimos continuar con ese compromiso”, añadió.

Invitó a todas las personas, clientes habituales y nuevos compradores, a aprovechar la campaña.

“Todas las compras hasta el 28 de febrero participan. No importa si es al contado o a crédito, o si elegís comprar en tienda, web o WhatsApp", manifestó.

“Una compra que hacés, porque lo necesitás, puede convertirse en una casa nueva. Es realmente emocionante ver cómo un celular, una tele o incluso una moto puede transformarse en un premio que cambia vidas”, sostuvo.

Polanco también adelantó detalles de las viviendas que serán sorteadas. “La casa es una vivienda unifamiliar lista para habitar: sala, cocina-comedor, dos dormitorios, baño y lavadero. Es un hogar diseñado para que una familia pueda mudarse de inmediato y mejorar su calidad de vida”, destacó la gerente de Marketing.

Un cierre de año para soñar en grande

Con esta nueva edición de Construyendo sueños con Alex, la empresa reafirma su compromiso histórico con las familias paraguayas: ofrecer productos de calidad y, además, dar oportunidades reales para transformar vidas.

Quienes deseen conocer más detalles sobre la promoción o consultar el catálogo de productos, pueden ingresar a la página oficial alex.com.py.