Cellshop realiza el sorteo del Xiaomi SU7 Max y anuncia al ganador argentino entre más de 600 mil cupones

La campaña “Vos en tu Xiaomi SU7” comenzó el 8 de febrero de 2025 y, por cada US$ 300 en compras en las tiendas de Cellshop en Ciudad del Este, Asunción, Pedro Juan Caballero, o a través del e-commerce cellshop.com.py, el cliente recibía un cupón digital para participar.

El período de participación finalizó el 23 de noviembre de 2025, al mediodía. La elección de la fecha del sorteo coincidió estratégicamente con el último día del Blue Friday, considerado el mayor evento anual organizado por Cellshop y que, en 2025, atrajo a más de 130 mil visitantes a la tienda en tan solo 4 días.

Según datos de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este, entre el 20 y el 23 de noviembre, más de 300 mil turistas visitaron el microcentro de la ciudad. Las celebraciones de cierre tuvieron lugar el 23 de noviembre a las 17:00, con un show de la banda de cumbia Los Verduleros, seguido de la presentación oficial del sorteo, conducida por el periodista y presentador Chiche Corte y por Jorbel Griebeler, fundador de Cellshop.

Durante su discurso, Jorbel destacó el papel esencial que el sector desempeña en el desarrollo económico regional. Agradeció a cada persona involucrada en el turismo de compras: los colaboradores, guías de turismo, transportistas y todos los que trabajan diariamente para recibir a quienes visitan la frontera, resaltando que todos contribuyen de manera decisiva al crecimiento de la región.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El fundador también reafirmó que es esta unión la que genera empleos, fortalece el comercio y convierte a Ciudad del Este en una referencia internacional. La fiesta de cierre tomó por completo el Microcentro, reforzada por el Patio Gastronómico, auspiciado por Cellshop y por JOOG, con activaciones de marcas, distribución de obsequios, presentaciones musicales y mucho más