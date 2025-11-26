2i Industrias de Innovación: se viene la décima edición del evento más estratégico de la industria publicitaria

Es el espacio de capacitación e inspiración con referentes del ámbito nacional e internacional, que atrae audiencias de agencias de publicidad, anunciantes, medios de comunicación, Gobierno y otros protagonistas del ecosistema de las industrias creativas. Contribuye no sólo con la evolución, sino con la revalorización de la industria y la calidad del trabajo para beneficio de las marcas y los negocios.

“Es un evento donde se encuentra toda la industria y nos dedicamos a hablar sobre el futuro de nuestro mercado. Es muy importante la participación de protagonistas que puedan implementar lo que vamos a aprender en esta nueva edición”, menciona Daniel Achaval, presidente de la APAP.

La décima edición trae tendencias, aprendizajes y buenas prácticas que revalorizan el mercado del marketing y publicidad.

Entre los ponentes figuran Mauro Caggiano de Argentina que hablará sobre la integración del e-commerce y retail media al ecosistema integral; Camilo Pérez con su mirada del marketing en el deporte desde el Comité Olímpico Paraguayo; Axel Marinsek de la red VML con los nuevos modelos de agencia y Rodrigo Maluff del MIC sobre el Gobierno y la economía naranja.

Además, habrá un panel de anunciantes sobre la apuesta a equilibrar construcción de marca con performance comercial y se dará a conocer la gran noticia sobre la apertura del capítulo Effie Awards en Paraguay.

“El valor del 2i está en lo que construimos juntos. Es el punto de encuentro donde compartimos aprendizajes, desafíos e inspiración para seguir fortaleciendo la industria”, refiere Natalia Gill, vicepresidenta de la APAP.

El próximo 28 de noviembre, de 14 a 19hs, el Hotel Sheraton será el punto de encuentro de toda la comunidad del marketing y publicidad del país.

Entradas a la venta en Ticketea