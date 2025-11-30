Aseguradora Yacyreta celebra 45 años mirando hacia el futuro

Bajo la premisa “cuando varias estrellas se unen, se forma una ola de expansión y crecimiento”, la campaña simboliza el nacimiento de una nueva constelación: una etapa renovada que refleja la fortaleza de la compañía y su compromiso de seguir acompañando a los paraguayos en cada momento de sus vidas. Esta narrativa conecta con la esencia de Aseguradora Yacyreta, cuyo nombre en guaraní significa “el lugar de la luna”, evocando protección, luz y pertenencia.

45 años de historia, una visión hacia adelante

Durante toda su historia, Aseguradora Yacyreta se caracterizó por implementar innovaciones y propuestas únicas con foco en las personas. Durante el 2024, inauguró el centro de experiencias AYSA 365, pensado para sus clientes, y CEA 365, un espacio para potenciar el trabajo y el desarrollo de sus agentes y corredores.

Por otro lado, este año alcanzó un gran hito con el inicio del proceso de fusión por absorción de Asepasa, ampliando su cobertura y generando nuevas oportunidades de crecimiento.

Con una calificación de solvencia AA-py Estable, la compañía se posiciona entre las primeras del mercado, respaldada por indicadores financieros sólidos y una cultura centrada en la excelencia y la cercanía con el cliente. Su visión 2025 es clara: liderar el mercado nacional con una propuesta que combine tecnología, experiencia y humanidad.

Más que un aniversario: un llamado a construir juntos

La campaña no solo celebra el legado de cuatro décadas y media, sino que invita a mirar hacia adelante: a construir juntos un futuro más seguro, más conectado y más humano.

Con más de 30.000 asegurados, una red de 300 agentes y corredores, y una infraestructura tecnológica avanzada, Aseguradora Yacyreta reafirma su compromiso de ofrecer soluciones confiables, efectivas y flexibles para proteger lo que más importa.

“Este aniversario es un punto de partida. Queremos que cada asegurado sienta que está acompañado siempre, que juntos podemos enfrentar los desafíos del mañana con confianza y tranquilidad”, expresó Norma Ocampos, Directora Gerente General de Aseguradora Yacyreta.

De hecho, Norma Ocampos habló de su visión sobre las nuevas etapas que se desarrollan en el marco del aniversario, así como los desafíos frente a los avances tecnológicos y a la cultura del seguro en nuestro país.

Construyendo juntos

-¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Aseguradora Yacyretá en el mercado actual y cómo planean abordarlos?

-El principal reto sigue siendo la baja penetración del seguro en Paraguay, que ronda apenas el 1,1% del PIB nacional. Esto significa que millones de paraguayos aún no cuentan con protección adecuada frente a los riesgos cotidianos. Para revertir esta realidad, apostamos por fortalecer la educación financiera y aseguradora, innovar en productos y canales digitales, y construir alianzas estratégicas. En 2025, logramos consolidarnos como la tercera aseguradora más importante del mercado, con más de 30.000 asegurados y una red de 300 agentes y corredores, lo que nos permite estar cada vez más cerca de nuestros clientes y sus necesidades.

-¿Cuál ha sido el impacto de la fusión con ASEPASA en la cartera de productos y servicios de Aseguradora Yacyretá?

-La integración con ASEPASA marca un hito estratégico que nos ha permitido ampliar nuestra capacidad operativa y financiera, sumar talento y experiencia, y diversificar nuestra oferta de productos. Esta fusión nos prepara para afrontar los desafíos futuros con mayor solidez, generando nuevas oportunidades de crecimiento y consolidando nuestra posición como una de las aseguradoras líderes del país. Gracias a esta integración, hemos fortalecido nuestra cobertura y generado nuevas oportunidades para llegar a más paraguayos.

Innovar en productos digitales

-¿Cómo está Aseguradora Yacyreta abordando la inclusión financiera y la accesibilidad a los seguros para la población paraguaya?

-Solo el 27% de la población adulta tiene conocimientos básicos sobre productos de seguro, por lo que la educación es clave. Innovamos en productos digitales y canales de atención omnicanal, lo que nos permite llegar a segmentos tradicionalmente desatendidos y facilitar el acceso a la protección financiera. Nuestro objetivo es que cada paraguayo pueda acceder a un seguro que se adapte a su realidad, entendiendo que es una inversión en tranquilidad y futuro.

-¿Cuál es el papel de la tecnología en la estrategia de Aseguradora Yacyreta para mejorar la experiencia del cliente?

-La tecnología es un habilitador fundamental en nuestra estrategia. Hemos implementado plataformas de autoservicio, inteligencia artificial para la gestión de siniestros y canales digitales de atención, optimizando la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. El 96% de nuestros clientes están dispuestos a recomendar la marca, según estudios internos, lo que refleja el impacto positivo de la digitalización y la personalización en la relación con nuestros asegurados.

Compromiso más allá de la gestión empresarial

-¿Cómo siente el desafío de liderar esta compañía en su rol de mujer y profesional?

-Liderar Aseguradora Yacyreta representa para mí un compromiso que va más allá de la gestión empresarial: es una oportunidad de contribuir activamente a la transformación del sector asegurador y al desarrollo del país. Asumo este desafío con orgullo y responsabilidad, consciente de que la diversidad en los equipos directivos es clave para la innovación y la sostenibilidad de las organizaciones.

A lo largo de mi trayectoria, he comprobado que la educación continua, la apertura al cambio y la colaboración son motores fundamentales para el crecimiento. En un sector tradicionalmente liderado por hombres, el liderazgo femenino aporta una visión integral, empática y orientada a la construcción de consensos, lo que resulta esencial para enfrentar los retos actuales y futuros.

Creo firmemente que la pluralidad de perspectivas enriquece la toma de decisiones y fortalece la cultura organizacional. En Aseguradora Yacyretá, promovemos activamente la formación y el desarrollo profesional de todo nuestro equipo, convencidos de que el talento no tiene género y que la excelencia se construye desde la inclusión. Disfruto de impulsar el crecimiento de la compañía, de acompañar a nuestros colaboradores en su desarrollo y de contribuir a la evolución del mercado asegurador paraguayo.

Mi experiencia me ha enseñado que la resiliencia, la capacidad de escucha y la visión estratégica son atributos que trascienden el género y que, bien gestionados, pueden transformar realidades y construir empresas más humanas, innovadoras y sostenibles.

Planes de expansión

-¿Cuáles son los planes de expansión y crecimiento de Aseguradora Yacyreta para los próximos años?

-Nuestros planes de expansión se centran en consolidar nuestra presencia nacional, diversificar la oferta de productos y fortalecer la digitalización de servicios. Apostamos a la formación continua de nuestro equipo y a la innovación constante para captar nuevos segmentos y mejorar la retención de clientes. La integración con ASEPASA nos brinda una base sólida para explorar nuevas oportunidades y seguir creciendo de manera sostenible. En el último año, logramos un crecimiento del 5.9 % en la generación de primas y cumplimos con el 101,24% del presupuesto de ventas proyectado.

-¿Qué han significado todos estos años de trabajo?

-Estos 45 años representan una historia de compromiso, evolución y aprendizaje constante. Cada etapa ha sido una oportunidad para crecer, innovar y fortalecer nuestra misión: Ser una compañía paraguaya de seguros que protege y da tranquilidad a las personas, acompañando cada etapa de su vida. El trabajo realizado nos ha permitido construir relaciones de confianza con nuestros clientes y la sociedad, y reafirmar nuestro propósito de generar valor compartido. Hoy, miramos hacia el futuro con entusiasmo, convencidos de que juntos podemos seguir transformando la cultura aseguradora en Paraguay.