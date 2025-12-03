Prourbe Medios enciende la pantalla LED más alta del Times Square Asunción

Prourbe Medios renueva el rostro del Times Square Asunción con un nuevo ícono digital que redefine la experiencia visual de la ciudad. La publicidad exterior en Paraguay vive una de las transformaciones más significativas de los últimos años, y su epicentro está aquí. Con más de 150 m² de superficie digital y tecnología de última generación, esta pantalla eleva los estándares de comunicación visual en la capital y transforma por completo el paisaje urbano.

Una alianza que eleva el estándar de la publicidad exterior en Paraguay

Para concretar este gran salto, Prourbe Medios desarrolló una colaboración estratégica con Samsung y CECON, referentes absolutos en tecnología e ingeniería.

Según Iván Spiess, CMO de Samsung Paraguay, “es una pantalla de más de 160 metros cuadrados instalada en el punto más estratégico de la ciudad, que va a generar una experiencia magnífica para el consumidor y una plataforma visual de primer nivel para las marcas”.

Samsung garantiza una calidad de imagen de nivel internacional, llevando a la vía pública la misma innovación que distingue a los mercados más avanzados del mundo.

“Trae tecnología de primer mundo, con brillo excepcional visible incluso al mediodía, y una resistencia al agua, al polvo y a temperaturas superiores a 50 grados”, agregó Spiess sobre el diferencial técnico.

CECON, con su ingeniería y capacidad constructiva, hace posible una estructura monumental de 30 metros de altura con base de 10 metros de profundidad. Esta alianza se convierte en un nuevo hito para la industria paraguaya y refleja el crecimiento urbano y tecnológico del país hacia estándares globales.

La esquina que domina la atención de Asunción y Gran Asunción

Respaldados por tecnología avanzada de medición de audiencia, los datos de esta esquina hablan por sí solos. De un universo de 2.495.902 personas, esta ubicación capta la atención de 552.498 habitantes, lo que significa que 1 de cada 4 personas de Asunción y Gran Asunción ve el contenido en estos espacios. El impacto total alcanza 22.677.016 vistas, reflejando la enorme cantidad de veces que el público estuvo expuesto a los anuncios.

El verdadero diferencial está en la repetición: una frecuencia promedio de 41, lo que indica que cada persona alcanzada ve el contenido unas 41 veces, consolidando una presencia dominante y altamente efectiva en uno de los puntos más estratégicos de la ciudad.

Para Nicolás Chereau, CEO de Prourbe Medios, esto no es casualidad, “esta esquina es, con cariño, nuestro Times Square paraguayo; es la mejor posición de la ciudad y nada tiene que envidiarle al verdadero Times Square”.

El espacio donde las marcas se hacen inolvidables

Esta pantalla LED ofrece a las marcas la posibilidad de desplegar contenidos de alta calidad, creatividad dinámica y campañas inmersivas que maximizan la recordación y generan resultados medibles, posicionándose como uno de los espacios más efectivos para estrategias de branding y alcance masivo. Esta evolución forma parte del DOOH (Digital Out of Home), que está redefiniendo la comunicación en vía pública al incorporar movimiento, interactividad y creatividad dinámica.

Gracias a tecnologías como animación 3D, contenido inmersivo e inteligencia artificial, cada soporte se transforma en una experiencia viva, impactante y memorable, permitiendo a las marcas conectar con su público de manera más directa y efectiva que nunca.

En esa línea, Gisela Salomón, gerente de Marketing de Prourbe Medios, destacó que “el impacto que buscamos es demostrar nuevamente nuestro liderazgo en el OOH, con la ubicación más importante del Times Square asunceno y ahora con la pantalla más emblemática de la zona”. La ejecutiva confirmó además que el lanzamiento ya inicia con una base sólida: “hoy el encendido ya lo iniciamos con seis marcas y estamos ofreciendo contenido 3D in-house para quienes deseen producir con nosotros”.

Ubicación estratégica en el eje corporativo

La nueva pantalla icónica de Prourbe Medios se ubica en un punto clave de Asunción y se integra a una red de más de 1.000 espacios OOH y DOOH distribuidos en todo el país. Desde las principales avenidas de la capital hasta los corredores comerciales más transitados del interior, esta ubicación estratégica maximiza la visibilidad y el impacto de las marcas en los puntos de mayor flujo del país.

En palabras de Chereau, “la gente está ahí, el público está ahí; con datos precisos, el anunciante puede invertir de forma estratégica y saber exactamente cuánto le cuesta cada impacto”.

El crecimiento del OOH en Paraguay, validado por la mirada internacional

La elección de Asunción como sede del Foro ALOOH LATAM 2025, el evento internacional más importante de la industria OOH y DOOH, confirma el crecimiento y la proyección que vive la publicidad exterior paraguaya. Este reconocimiento demuestra que la capital se ha convertido en un referente regional, impulsada por la expansión de soportes digitales y la modernización tecnológica.

Un símbolo de innovación, liderazgo y visión

Prourbe Medios presenta esta pantalla icónica como símbolo de su compromiso con la innovación, la ciudad y sus clientes, celebrando además su tercer reconocimiento consecutivo como Marca del Año y su primer premio B2B Business to Business. Un liderazgo que sigue elevando los estándares del OOH y DOOH en Paraguay y conectando marcas con personas de forma cada vez más efectiva. Tal como resume Salomón, “esperamos que todas las marcas se animen y se sumen a esta pantalla icónica para brillar con nosotros”.