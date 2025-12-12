Mahindra presenta su nueva SUV y su emblemática Pik Up, sus cartas fuertes para reconquistar el país

La marca regresó pisando fuerte con dos modelos emblemáticos, la SUV compacta XUV 3XO y la robusta Mahindra Pik Up, marcando presencia simultánea en los segmentos de pasajeros y comerciales.

El arribo se da de la mano de Automotor, uno de los concesionarios más experimentados del país.

La alianza promete soporte integral, cobertura nacional y un enfoque claro: acercar a los paraguayos vehículos auténticos, resistentes y diseñados para desafiar distintos tipos de terreno.

Un mensaje desde la India: compromiso total con Paraguay

Desde la casa matriz, el entusiasmo fue evidente. Sachin Arolkar, director de Operaciones Internacionales de Mahindra, no escondió la relevancia del momento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estamos encantados de presentar dos de los modelos más capaces de Mahindra en Paraguay. Este es un paso importante dentro de nuestra estrategia de expansión internacional", refirió.

“Con la XUV 3XO redefiniendo la experiencia SUV y la Mahindra Pik Up demostrando su probada fortaleza, confiamos en que Mahindra ofrecerá a los clientes una propuesta de movilidad sumamente atractiva”, agregó.

Arolkar también subrayó la importancia de la asociación con Automotor, para construir una presencia sólida y duradera en el país.

Automotor apuesta fuerte: productos pensados para el cliente local

Por su parte, José Carlo Bogarín, CEO de Automotor, celebró un lanzamiento que, según explicó, llega a cubrir necesidades muy concretas del mercado paraguayo.

“Ambos vehículos aportan un nivel de capacidad, confiabilidad y refinamiento moderno que encaja perfectamente con nuestro mercado", indicó.

“La XUV 3XO ofrece tecnología avanzada y confort premium para conductores urbanos, mientras que la Mahindra Pik Up brinda la durabilidad y versatilidad que valoran las empresas y usuarios rurales”, acotó.

La expectativa es alta. La marca ya vislumbra una recepción favorable en todo el territorio.

XUV 3XO: la SUV que irrumpe con tecnología y diseño

Con un precio inicial de 12.990 dólares, la nueva XUV 3XO llega para competir en el segmento compacto con un enfoque contundente: diseño, equipamiento y seguridad.

Su estética muestra una postura robusta, con capó elevado, líneas atléticas y un frente distintivo acompañado por iluminación LED que resalta su carácter moderno.

El interior, completamente negro, se presenta con materiales y terminaciones de nivel premium.

Pero su mayor atractivo está en la experiencia a bordo:

Dos pantallas HD de 10,25’’

Panoramic Skyroof

Audio Harman Kardon

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Climatizador dual

Múltiples puertos USB, incluido Type-C

En seguridad, la XUV 3XO llega con un paquete difícil de igualar en su categoría: 35 funciones de seguridad de serie, visión 360°, Blind View Monitor, ESC de nueva generación, Hill Hold, Hill Descent, frenos de disco en las cuatro ruedas y 6 airbags estándar.

Su motor turbo-naftero de 110 hp y 200 Nm, combinado con una transmisión automática AISIN de 6 velocidades, asegura un manejo ágil y refinado.

Mahindra Pik Up: potencia y resistencia para el trabajo real

Para quienes necesitan fuerza y fiabilidad, la Mahindra Pik Up se presenta como una herramienta lista para cualquier desafío.

Su precio base es de 20.990 dólares, con múltiples configuraciones que la vuelven versátil para flotas, agricultura, construcción o uso personal.

La Mahindra Pik Up se ofrece en tres versiones, con múltiples configuraciones:

Tracciones 4x4 y 4x2

Cabina simple y doble

Transmisión manual o automática

Esta variedad permite atender un amplio rango de necesidades: flotas, construcción, agricultura, uso personal o recreativo.

Motorización diésel probada y capacidad de carga destacada

Todas las versiones incorporan el motor turbo-diésel mHAWK 2.2 litros, que entrega 104 kW (140 hp) y 320 Nm de torque.

Es reconocido por su fuerza en bajas revoluciones, confiabilidad y rendimiento en condiciones exigentes.

La capacidad máxima de carga alcanza 1.195 kg en la versión de entrada Single Cab 4x2 manual, convirtiéndola en una opción ideal para transporte de mercancías y equipamientos.

Funcionalidad, comodidad y seguridad

Dependiendo de la versión, la Mahindra Pik Up ofrece:

Pantalla táctil de 7 pulgadas con controles intuitivos

Doble airbag frontal

ESP para mayor estabilidad

Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia

Cámara de retroceso para maniobras seguras

Así, aunque está diseñada como un vehículo de trabajo resistente, también garantiza comodidad y seguridad para quienes pasan largas jornadas al volante.

Más información en www.automotor.com.py/mahindra y en el IG, como mahindra.py.