Negocios
12 de diciembre de 2025 - 15:20

Mahindra presenta su nueva SUV y su emblemática Pik Up, sus cartas fuertes para reconquistar el país

Mahindra presentó la XUV 3XO, que prioriza la seguridad, utilizando aceros de alta resistencia y ofreciendo 35 funciones de seguridad de serie.
Mahindra & Mahindra Ltd., uno de los gigantes automotrices de la India, oficializó su entrada en Paraguay con un lanzamiento que combinó emoción, ingeniería y una visión clara de futuro.

Brand Lab Para AUTOMOTOR

Contenido Comercial

La marca regresó pisando fuerte con dos modelos emblemáticos, la SUV compacta XUV 3XO y la robusta Mahindra Pik Up, marcando presencia simultánea en los segmentos de pasajeros y comerciales.

El arribo se da de la mano de Automotor, uno de los concesionarios más experimentados del país.

La alianza entre Mahindra y Automotor marca el inicio de una estrategia conjunta para conquistar el mercado paraguayo.
La alianza promete soporte integral, cobertura nacional y un enfoque claro: acercar a los paraguayos vehículos auténticos, resistentes y diseñados para desafiar distintos tipos de terreno.

Un mensaje desde la India: compromiso total con Paraguay

Desde la casa matriz, el entusiasmo fue evidente. Sachin Arolkar, director de Operaciones Internacionales de Mahindra, no escondió la relevancia del momento.

“Estamos encantados de presentar dos de los modelos más capaces de Mahindra en Paraguay. Este es un paso importante dentro de nuestra estrategia de expansión internacional", refirió.

La Mahindra Pik Up, reconocida por su resistencia, se posiciona como una opción ideal para sectores productivos del país.
“Con la XUV 3XO redefiniendo la experiencia SUV y la Mahindra Pik Up demostrando su probada fortaleza, confiamos en que Mahindra ofrecerá a los clientes una propuesta de movilidad sumamente atractiva”, agregó.

Arolkar también subrayó la importancia de la asociación con Automotor, para construir una presencia sólida y duradera en el país.

Automotor apuesta fuerte: productos pensados para el cliente local

Por su parte, José Carlo Bogarín, CEO de Automotor, celebró un lanzamiento que, según explicó, llega a cubrir necesidades muy concretas del mercado paraguayo.

“Ambos vehículos aportan un nivel de capacidad, confiabilidad y refinamiento moderno que encaja perfectamente con nuestro mercado", indicó.

Raman Bansal, country manager LATAM de Mahindra, Dr. Piyush Singh, embajador de la India, José Carlo Bogarín, CEO de Automotor, y Karina Frutos Bogarín, directora ejecutiva de Automotor.
“La XUV 3XO ofrece tecnología avanzada y confort premium para conductores urbanos, mientras que la Mahindra Pik Up brinda la durabilidad y versatilidad que valoran las empresas y usuarios rurales”, acotó.

La expectativa es alta. La marca ya vislumbra una recepción favorable en todo el territorio.

XUV 3XO: la SUV que irrumpe con tecnología y diseño

Con un precio inicial de 12.990 dólares, la nueva XUV 3XO llega para competir en el segmento compacto con un enfoque contundente: diseño, equipamiento y seguridad.

Su estética muestra una postura robusta, con capó elevado, líneas atléticas y un frente distintivo acompañado por iluminación LED que resalta su carácter moderno.

El interior, completamente negro, se presenta con materiales y terminaciones de nivel premium.

La nueva XUV 3XO cautivó al público con su diseño imponente, cabina premium y tecnología de última generación.
Pero su mayor atractivo está en la experiencia a bordo:

  • Dos pantallas HD de 10,25’’
  • Panoramic Skyroof
  • Audio Harman Kardon
  • Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos
  • Climatizador dual
  • Múltiples puertos USB, incluido Type-C

En seguridad, la XUV 3XO llega con un paquete difícil de igualar en su categoría: 35 funciones de seguridad de serie, visión 360°, Blind View Monitor, ESC de nueva generación, Hill Hold, Hill Descent, frenos de disco en las cuatro ruedas y 6 airbags estándar.

La XUV 3XO incorpora dos pantallas HD de 10,25’’, audio Harman Kardon y un completo paquete de seguridad de serie.
Su motor turbo-naftero de 110 hp y 200 Nm, combinado con una transmisión automática AISIN de 6 velocidades, asegura un manejo ágil y refinado.

Mahindra Pik Up: potencia y resistencia para el trabajo real

Para quienes necesitan fuerza y fiabilidad, la Mahindra Pik Up se presenta como una herramienta lista para cualquier desafío.

Su precio base es de 20.990 dólares, con múltiples configuraciones que la vuelven versátil para flotas, agricultura, construcción o uso personal.

Luciano Capdevila, Tobías Capdevila, quien recibió las llaves de su Mahindra Pick Up, y Ondino Santacruz.
La Mahindra Pik Up se ofrece en tres versiones, con múltiples configuraciones:

  • Tracciones 4x4 y 4x2
  • Cabina simple y doble
  • Transmisión manual o automática

Esta variedad permite atender un amplio rango de necesidades: flotas, construcción, agricultura, uso personal o recreativo.

Cleidson Da Silva, Lissette Fernández y Ricardo Dutra en el lanzamiento de Mahindra.
Motorización diésel probada y capacidad de carga destacada

Todas las versiones incorporan el motor turbo-diésel mHAWK 2.2 litros, que entrega 104 kW (140 hp) y 320 Nm de torque.

Es reconocido por su fuerza en bajas revoluciones, confiabilidad y rendimiento en condiciones exigentes.

La Mahindra Pik Up ofrece versiones 4x2 y 4x4, cabina simple o doble, y una capacidad de carga que supera los 1.190 kg.
La capacidad máxima de carga alcanza 1.195 kg en la versión de entrada Single Cab 4x2 manual, convirtiéndola en una opción ideal para transporte de mercancías y equipamientos.

Funcionalidad, comodidad y seguridad

Dependiendo de la versión, la Mahindra Pik Up ofrece:

  • Pantalla táctil de 7 pulgadas con controles intuitivos
  • Doble airbag frontal
  • ESP para mayor estabilidad
  • Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia
  • Cámara de retroceso para maniobras seguras
El público pudo conocer de cerca la estética audaz y los interiores refinados que caracterizan a la nueva línea de Mahindra.
Así, aunque está diseñada como un vehículo de trabajo resistente, también garantiza comodidad y seguridad para quienes pasan largas jornadas al volante.

Más información en www.automotor.com.py/mahindra y en el IG, como mahindra.py.