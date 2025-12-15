Índice de confianza del consumidor repuntó tras meses de pesimismo

En noviembre de 2025, la confianza de los consumidores mostró una recuperación frente a los meses anteriores, aunque sin alcanzar aún los niveles observados un año atrás. Los indicadores de situación económica, expectativas, ahorro y predisposición a adquirir bienes durables también revelan un escenario de mejora mensual pero con bajas en comparación al año pasado.

La baja del tipo de cambio del dólar frente al guaraní y la desaceleración de la inflación incidió en la expectativa de los consumidores en el último mes.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 52,55 puntos en noviembre de 2025. Este valor se situó por encima del registrado en el mes anterior, que fue de 48,32 puntos, lo que refleja una mejora en la percepción general de los consumidores en comparación con el periodo anterior. Sin embargo, el nivel de noviembre de 2025 se mantuvo por debajo del observado en noviembre de 2024, cuando el ICC alcanzó los 55,63 puntos. De este modo, la comparación interanual muestra un retroceso en la confianza, pese al repunte registrado en el corto plazo. El punto neutral es 50 puntos, por debajo de dicho nivel se considera zona de pesimismo y por encima de 50 puntos, está zona de optimismo.

Lea más: Pese a mejores datos económicos, confianza de los consumidores sigue en deterioro

Al desagregar por componentes, se observa que el Índice de Situación Económica (ISE), que recoge la percepción sobre el momento económico actual, se situó en 38,38 puntos en noviembre de 2025. Este resultado fue superior en 3,50 puntos al del mes previo, lo que indica una mejora en la evaluación inmediata de la economía, pero aún en zona de pesimismo. Al compararlo con noviembre de 2024, el ISE todavía está por debajo de dicho indicador. La evolución sugiere que, aunque los consumidores perciben una ligera recuperación respecto al mes anterior, consideran que la situación actual sigue siendo peor que la de un año atrás.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Índice de Expectativas

Por otra parte, el Índice de Expectativas Económicas (IEE) alcanzó en noviembre de 2025 un valor de 66,71 puntos. Frente al mes anterior, el indicador registró un incremento de 4,96 puntos, reflejando una mejora en las perspectivas futuras de los consumidores. Sin embargo, en la comparación interanual, el IEE fue 3,38 puntos inferior al de noviembre de 2024. Esto indica que, aunque las expectativas se fortalecieron en el último mes, siguen siendo menos favorables que las que se tenían el año anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Proyección económica crece, pero la percepción del consumidor se deteriora

El reporte también revela que en la predisposición al ahorro se mostró un avance respecto a la encuesta anterior. Así también sobre la intención para adquirir casas y motos que presentó una mejora, no así para la compra de electrodomésticos y autos que registró retrocesos.