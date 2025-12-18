Bristol tiene ofertas navideñas de hasta 50% de descuento, muchos premios y una acción solidaria

Quienes compren en Bristol durante esta campaña podrán participar por premios extraordinarios, entre ellos:

Una camioneta Audi Q5 0 km

Una VW Amarok 0 km

Una motocicleta Buler Super Sport 200 cc

Millones de guaraníes en efectivo

Vales de compra gratis. Así, las compras a crédito pueden quedar totalmente exoneradas de cuotas, y las compras al contado se devuelven en vales para seguir comprando.

Además, cada compra suma cupones para la promoción Bristol te lleva al Mundial, que permitirá a los ganadores vivir una experiencia inolvidable alentando a Paraguay en los tres partidos de la fase de grupos, en la mayor fiesta mundial del fútbol.

Los ganadores de Bristol recibirán pasajes, estadía en hotel y 3.000 dólares en viáticos incluidos.

Como beneficio adicional, cada cliente recibe una cuota de regalo para utilizar en su próxima compra, ampliando aún más las ventajas de esta campaña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A esto se suma la promoción Itaú Days, vigente hasta este sábado 20 de diciembre, en todos los locales Bristol.

Pagando con tarjetas de crédito Itaú, los clientes acceden a 12% de descuento más 12 cuotas sin intereses, sin tope de compra.

Las bases y condiciones de todas las promociones están disponibles en www.bristol.com.py.

Bristol impulsa la solidaridad y cumple sueños en Navidad

Fiel a su compromiso con la comunidad, Bristol también desarrolla una emotiva acción solidaria en estas fiestas, con el objetivo de cumplir el sueño de 100 niños de todo el país.

A través de las redes sociales de la marca, el Karai Noel de Bristol recibe cartitas navideñas, de las cuales se seleccionarán 100 mensajes para hacer realidad los deseos de cada niño y niña.

Esta iniciativa reafirma el compromiso social de Bristol y genera un impacto positivo y real en la comunidad.

Los momentos más emotivos pueden seguirse en las redes sociales de Bristol, mientras que la entrega de los regalos se realizará en la Casa Central de la empresa, antes de Navidad, en un ambiente festivo con espíritu navideño, show de villancicos y juegos para todos los niños.