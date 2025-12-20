Remesas: US$ 732 millones anuales impulsan la economía y el desarrollo inmobiliario

Según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), en 2023 el país recibió US$ 621 millones en remesas y en 2024 alcanzó un récord de ingresos de US$ 732 millones, cifra equivalente al 1,5% del producto interno bruto (PIB).

Por otra parte, según un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las remesas enviadas a América del Sur crecieron 11% hasta agosto de este años y se proyecta cerrar el 2025 con ingresos totales cercanos a US$ 36.339 millones.

Ecuador, Colombia y Paraguay son los países que se posicionan con mayor crecimiento de la región en el envío de remesas. Honduras, por su parte, es el país que mayor remesas recibe desde el exterior, aportando a su economía con el 30% del PIB, seguido por El Salvador, con el 27%.

Este incremento sostenido de las remesas de paraguayos en el exterior no solo mantiene a miles de hogares, sino que también se ha transformado en un motor clave de inversión para miles de familias paraguayas que buscan acceder a la primera vivienda propia.

Julio Velilla, miembro de la Cámara Paraguaya de la Primera Vivienda (Caprivi), explicó a ABC Negocios que el salto registrado en el envío de divisas se debe a una combinación de factores: la recuperación del empleo en países como España y Estados Unidos en los últimos cinco años, la mayor facilidad de envío a través de la banca privada y las plataformas digitales, y la creciente formalización de los canales por los que arriban los fondos. “Hoy tenemos meses en que ingresan entre US$ 70 y 90 millones, y si se mantienen las condiciones actuales, podríamos cerrar el año entre US$ 750 y US$ 770 millones”, detalló.

La tendencia confirma que el envío de dinero desde el exterior ya no es una ayuda ocasional, sino un flujo estable y previsible que permite a las familias planificar, invertir y prosperar. Y uno de los principales destinos de esos fondos está siendo la vivienda.

España y EE.UU.: las grandes fuentes de remesas

De acuerdo con los registros del Banco Central del Paraguay (BCP), España es el principal origen de las remesas enviadas al país, con una participación que varía entre el 50% y el 60% del total.

Estados Unidos y Argentina se ubican en segundo lugar, mientras que países como Brasil, Chile e Italia también aportan montos relevantes. En todos los casos, estos flujos cumplen un rol determinante para sostener el consumo y dinamizar diversos sectores económicos.

Aunque no existen datos oficiales que indiquen qué porcentaje de las remesas se destina específicamente a la vivienda, Velilla afirma que la prioridad de muchas familias, después de cubrir las necesidades básicas, es invertir en una propiedad.

Sostén para la economía y el comercio

De acuerdo a Velilla, las remesas cumplen un papel estratégico en la estabilidad económica del país. Por un lado, aportan divisas frescas que ayudan a equilibrar el mercado cambiario, especialmente en aquellos momentos en que el comercio exterior no basta para sostener la oferta de dólares. Por otro lado, alimentan el consumo de miles de hogares, permitiendo mantener dinámico el comercio local aun en periodos de desaceleración o incertidumbre económica.

Programas como Che Róga Porã, impulsados con el apoyo de Caprivi, demuestran que la articulación estratégica permite facilitar que cada vez más paraguayos —incluidos los que viven en el exterior— accedan a su primera vivienda con tasas competitivas.

Paraguay, destino de inversión desde el exterior

Velilla destacó que Paraguay se ha convertido en una alternativa competitiva para que los migrantes inviertan sus ahorros. En mercados como Madrid, Barcelona, Nueva York o Miami, el capital inicial para comprar una propiedad es mucho mayor, lo que limita la posibilidad de acceder a un inmueble.

En cambio, en Paraguay es posible adquirir una vivienda con montos significativamente menores, lo que permite que el esfuerzo de años de trabajo en el exterior se convierta en un activo seguro y, en muchos casos, generador de ingresos vía alquiler.

Remesas, aliadas del sistema financiero

Una parte de estos recursos llega a bancos y financieras a través del ahorro, la apertura de cuentas y el pago de créditos, fortaleciendo el sistema financiero nacional y su capacidad para otorgar nuevos préstamos.

Los paraguayos en el exterior utilizan principalmente plataformas digitales y servicios de transferencia para enviar dinero de manera segura y rápida. La banca privada ha incorporado procesos que facilitan que esos fondos ingresen por canales formales, lo que permite trazabilidad, menor costo y posibilidad de vincularlos directamente a inversiones o pagos en el país.

Sin embargo, Velilla advierte que aún faltan herramientas financieras específicas dirigidas a migrantes, como créditos hipotecarios diseñados para quienes perciben ingresos en el exterior o mecanismos de garantías que faciliten la compra a distancia. “La oportunidad es enorme”.

Propiedades, preferidas por los paraguayos del exterior

Según Caprivi, los migrantes suelen preferir inversiones que generen ingresos desde el primer día o que faciliten la administración. Por eso, los departamentos y dúplex aparecen como las primeras opciones.

Las casas, en cambio, son elegidas por quienes planean volver al país en el mediano o largo plazo, ya que cumplen un doble objetivo: inversión y vivienda futura. Los terrenos también siguen siendo una alternativa válida, pero principalmente para quienes proyectan construir por etapas.

Actualmente, se observa un aumento de proyectos residenciales orientados directamente a paraguayos que viven en el exterior, especialmente en barrios cerrados y edificios con buena proyección urbana. Programas como Che Róga Porã, con tasas cercanas al 6,5% anual, han permitido que muchas familias conviertan parte de sus remesas en patrimonio local, sostiene Velilla.

Un potencial por desarrollar

Según Julio Velilla, no existen datos exactos que indiquen qué proporción de las remesas se destina a inversión inmobiliaria, informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalan que cerca del 80% de los envíos en América Latina se dedica a gastos cotidianos, mientras que el resto va a ahorro, inversión familiar y mejoras habitacionales.