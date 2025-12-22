Agrofértil amplía su red de acopio con un nuevo silo en Capitán Bado

La apertura del Silo Agrofértil Capitán Bado es un nuevo hito en la historia de la empresa, representando un paso estratégico en su misión de acompañar al productor de manera integral, mediante la provisión de soluciones innovadoras e insumos de alta calidad y unidades de acopio de granos modernas, confiables y transparentes para la comercialización de su producción.

La inauguración reunió a directivos y colaboradores de Agrofértil, autoridades locales, productores y clientes de la región, proveedores, representantes de gremios de la producción, prestadores de servicios, entidades bancarias, medios de comunicación e invitados especiales.

Durante su discurso, Paulo Sarabia, director comercial de Agrofértil, enfatizó que la inauguración del silo en Capitán Bado forma parte de un plan de inversiones sostenido, orientado a fortalecer la infraestructura agroindustrial del país y a estar cada vez más cerca del productor, especialmente en el momento más importante del ciclo productivo: la cosecha.

“Nuestro crecimiento a lo largo de más de 32 años en Paraguay se construyó junto a los productores, atravesando distintos contextos, pero siempre caminando juntos, con confianza, compromiso y transparencia como valores fundamentales”, expresó.

Una inversión pensada para la región

Al referirse a los motivos que impulsaron la instalación del silo en la zona, Paulo Sarabia destacó el enorme potencial agrícola de Capitán Bado y del departamento de Amambay.

“Esta región es clave dentro del mapa productivo del Paraguay, y para Agrofértil es un orgullo invertir aquí, acompañando a quienes trabajan día a día para producir alimentos para el mundo”, afirmó.

Asimismo, subrayó que la inversión no solo fortalece al sector productivo, sino que también genera un impacto positivo en la comunidad, al dinamizar la economía local y crear nuevas oportunidades de desarrollo para Capitán Bado.

Capacidad, eficiencia y tecnología para una gestión segura de granos

Según informó Vanderlei Tavela, gerente comercial de Granos de Agrofértil, el nuevo silo dispone de una capacidad de almacenamiento de 32.000 toneladas y pasa a integrarse a la red nacional de la empresa, conformada por 29 unidades de acopio estratégicamente ubicadas, que totalizan 651.000 toneladas de almacenamiento.

Igualmente, cuenta con dos puertos con una capacidad conjunta de 129.000 toneladas, alcanzando una capacidad estática total de 780.000 toneladas.

El Silo Agrofértil Capitán Bado fue diseñado bajo estrictos estándares técnicos que garantizan eficiencia, seguridad en el manejo de granos y una logística acorde a las necesidades productivas de la región.

La unidad cuenta con modernos sistemas de recepción, limpieza, secado y conservación de granos, lo que permite preservar la calidad de la producción desde el ingreso hasta su posterior comercialización.

Su diseño operativo apunta a optimizar los tiempos de descarga en cosecha, minimizar costos logísticos y ofrecer mayor previsibilidad al productor, especialmente en períodos de alta demanda.

Impacto productivo, social y ambiental

La instalación del silo en Capitán Bado constituye una apuesta significativa en términos de impacto social, al dinamizar la economía local mediante la generación de empleo, el desarrollo de servicios asociados y la integración de la comunidad al crecimiento del sector agroindustrial.

El cuidado del medio ambiente es uno de los principales pilares de Agrofértil. Este compromiso se tangibiliza a través de su apoyo al Sistema de Gestión de Envases Vacíos (Sigev), que promueve la correcta manipulación y disposición final de los envases vacíos de defensivos agrícolas.

El Sigev operará en el nuevo Silo Agrofértil Capitán Bado, ofreciendo a los productores un espacio seguro para la entrega de estos materiales y contribuyendo a la protección del medio ambiente y de las comunidades rurales.

Con esta inversión estratégica, Agrofértil reafirma su liderazgo y visión empresarial a largo plazo.

“Producir alimentos para el mundo de forma sostenible y construir, junto con los productores, un futuro próspero para las nuevas generaciones es el propósito que guía cada una de nuestras acciones”, puntualizó Paulo Sarabia.

Impulsar el desarrollo productivo

El Grupo Sarabia es líder del agronegocio en Paraguay, actuando en otros países de América del Sur, como Brasil y Bolivia, en los segmentos de producción y comercialización de defensivos agrícolas, fertilizantes y acopio de granos.

A través de sus empresas Tecnomyl, Agrofértil, H2O Innovation, YVY, GS3, Agropecuaria Campos Nuevos y Agropecuaria Cataratas impulsa una agricultura innovadora y sostenible.

Sus directivos, José Marcos Sarabia, Paulo Sergio Sarabia y Antonio Ivar Sarabia participan activamente en acciones de Responsabilidad Social Empresarial, promoviendo actividades en beneficio de los sectores más vulnerables y del cuidado del medio ambiente.