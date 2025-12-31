Bristol suma un nuevo ganador y anuncia más premios con la promo más grande del país

El último día del 2025 fue elegido para este sorteo, que se desarrolló en el marco de una promoción que se extiende desde el 3 de noviembre y que seguirá vigente hasta el 14 de febrero de 2026, con premios semanales que incluyen dinero en efectivo, vales de compras, motocicletas, un viaje al Mundial y, como gran cierre, una Audi Q5 0 km.

“Estamos agradecidos con la gente que elige Bristol, que compra sus aires, renueva su celular, su somier y confía en nosotros. Por eso ofrecemos todos estos premios. Esta promo es realmente enorme. No hay otra igual, no solo en el rubro de electrodomésticos, sino en general”, expresó Diego Chamorro, gerente de Marketing de Bristol.

El ejecutivo destacó que la iniciativa busca retribuir la fidelidad de los clientes. “Lo decimos con mucho orgullo, porque nos gusta devolverle a la gente esa confianza. Hoy sorteamos nada más y nada menos que una imponente Amarok 0 km, porque nuestros clientes se lo merecen”, refirió.

Miles de ganadores en todo el país

Desde su inicio, la promoción ha beneficiado a miles de personas que realizaron compras en cualquiera de las más de 100 sucursales de Bristol a nivel nacional, adquiriendo productos como electrodomésticos, televisores, celulares, aires acondicionados y otros artículos del hogar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Ya entregamos muchísimos premios. Todos los viernes realizamos sorteos. Por ejemplo, ya entregamos 15 vales de compras gratis y 10 vales de millones en efectivo”, detalló Chamorro, quien además recordó que también ya se adjudicó una motocicleta Buller y que aún quedan numerosos premios por sortear.

Entre ellos se destacan más vales en efectivo, más compras gratis, motocicletas, el esperado viaje al Mundial y la Audi Q5, uno de los premios más ambiciosos de la campaña.

“Participan miles de personas que compraron en Bristol en todo el país. Esta promo va hasta el 14 de febrero, así que todavía hay muchísimas oportunidades de ganar”, remarcó.

Un cierre de año con premios y agradecimiento

El sorteo de la VW Amarok coincidió con el cierre del año, lo que dio un marco especial al anuncio. “Con mucha felicidad estamos cerrando un año realmente exitoso, premiando a nuestros clientes. Hoy, 31 de diciembre, sorteamos esta espectacular Volkswagen Amarok, y el señor Pánfilo Almada Alfonso es el feliz ganador. Él y su familia van a disfrutar porque confiaron en Bristol”, señaló el gerente de marketing.

Chamorro explicó que el proceso de entrega del vehículo se realizará en aproximadamente 20 días, tras completar los trámites administrativos correspondientes.

También subrayó el valor humano que sostiene el crecimiento de la empresa. “Bristol es grande gracias a su gente: a las casi 3.000 familias que trabajan con nosotros y, sobre todo, gracias a los clientes que confían día a día. Por eso hacemos esta promo, para retribuirles”, resaltó.

Finalmente, extendió un mensaje de celebración y optimismo. “Muchas felicidades para todos, que pasen en familia y que el nuevo año venga con salud, prosperidad y bendiciones. Y recuerden: sigan comprando en Bristol, porque todavía quedan muchísimos premios por sortear”, sostuvo.

Promociones vigentes en enero

Además de los sorteos, Bristol arranca el 2026 con importantes beneficios comerciales.

Durante enero ofrece aires acondicionados desde G. 169.000, con instalación totalmente gratuita y garantía de hasta tres años.

Pensando en los más pequeños, la cadena también lanzó la promoción especial por Reyes Magos, con bicicletas, celulares, tablets, piscinas, consolas y más, incluyendo regalos como relojes digitales o auriculares, vigente hasta el 6 de enero próximo, con horario extendido en todas sus sucursales.

Con cada compra sin entrega inicial, los clientes siguen participando automáticamente de la promoción 2.000 millones en premios, ubicando a Bristol como una de las empresas que más apuesta a premiar la fidelidad de sus clientes en todo el país.

“Vení, comprá y ganá en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país”, concluye la firma.