Más que un software, el salto de Paraguay al Nasdaq

La gran innovación es la integración sistémica con segregación de funciones. Siguiendo los estándares internacionales exigidos por inversores institucionales, el mercado paraguayo ahora separa claramente sus procesos:

Negociación (Trading): Ejecutada a través del motor de Nasdaq, garantizando rapidez y transparencia.

Post-negociación (Custodia y Liquidación): Gestionada por la Caja de Valores del Paraguay (CAVAPY) bajo la plataforma Montran.

Esta división es clave para reducir el riesgo y es, precisamente, lo que los grandes fondos de inversión buscan para validar su entrada definitiva al país, con el gancho atractivo del doble grado de inversión que ostenta Paraguay.

Impacto en el mercado

Para las 24 casas de bolsa operativas en el país, el desafío ha sido técnico y operativo. La migración al estándar Nasdaq les permite hoy ofrecer una conectividad facilitando el monitoreo en tiempo real y la futura posibilidad de interconexión directa con brokers internacionales.

Para el emisor local, este avance significa visibilidad. Una empresa paraguaya que emite bonos está hablando el mismo “idioma técnico” que una multinacional, lo que facilita que sus títulos puedan ser visualizados y adquiridos por capitales extranjeros con menores fricciones operativas.

El camino a los US$ 10.000 millones

Con el nuevo sistema funcionando a pleno, la meta para el cierre de 2026 es ambiciosa: superar los USD 10.000 millones en volumen negociado. Según líderes del sector como René Ruiz Díaz (BVA) y Marcelo Prono (CAVAPY), la infraestructura instalada permite soñar con duplicar o triplicar las operaciones en el mediano plazo.

El checklist para el inversor

Mayor Trazabilidad: ver el estado de operaciones con mayor claridad. Nuevos Instrumentos: llegada de activos tokenizados y fondos de inversión más complejos. Seguridad: liquidación de operaciones más robusta.

Paraguay ha dejado de ser una isla bursátil y las empresas e inversores pueden aprovechar esta autopista tecnológica para maximizar su gestión y resultados.