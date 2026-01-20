GM designa a Thomas Owsianski para liderar Sudamérica

General Motors (GM) nombró a Thomas Owsianski como presidente y director general de su operación en América del Sur, con efecto a partir del 1 de febrero de 2026. La compañía enmarca el anuncio en un escenario de cambios acelerados para la industria automotriz y en una etapa en la que GM busca consolidar crecimiento sostenible, competitividad industrial e innovación tecnológica en la región.

El movimiento llega, además, en un momento que la empresa describe como de “profunda transformación”, marcado por inversiones relevantes, aceleración tecnológica y renovación del portafolio. En esa lógica, el nombramiento aparece como una señal de continuidad estratégica, pero también de ejecución, donde el desafío ya no es solo tener una hoja de ruta, sino acelerar el paso en un mercado regional con dinámicas distintas entre países, competencia creciente y cambios tecnológicos que presionan a toda la cadena de valor.

Sudamérica, un frente “central” dentro del plan global

Desde GM subrayan que Sudamérica ocupa un lugar relevante en el tablero corporativo. Rory Harvey, vicepresidente ejecutivo y presidente de GM para Mercados Globales, remarcó la importancia de la región dentro de la estrategia industrial de la empresa y su plan de crecimiento.

“Sudamérica tiene fundamentos sólidos, una base industrial cada vez más competitiva y un enorme potencial de crecimiento. Nuestras inversiones están creando las condiciones para nuevas fases de expansión del portafolio, adopción de tecnologías avanzadas y generación de valor a largo plazo”, afirmó Harvey.

En esa misma línea, la compañía destaca su presencia histórica: GM opera en América del Sur desde hace más de 100 años y comercializa su marca Chevrolet en Paraguay desde hace más de 80 años, con una trayectoria asociada a innovación y liderazgo industrial. También resalta el rol de su red de concesionarias, a la que describe como estructurada y reconocida por su credibilidad, además de su contribución al desarrollo económico y social de los países donde opera.

La apuesta por un liderazgo con “visión y ejecución”

El perfil del nuevo presidente regional combina experiencia comercial, gestión de mercados competitivos y liderazgo en procesos de transformación. Según GM, Owsianski “aporta una trayectoria consistente” y “un profundo conocimiento” de Sudamérica, atributos que explican por qué fue elegido para conducir el próximo tramo.

“Thomas aporta una trayectoria consistente de liderazgo en múltiples mercados y un profundo conocimiento de la región sudamericana. Es el líder elegido para dar continuidad a nuestro momento positivo y conducir a GM hacia su próxima fase de crecimiento, con foco en competitividad, solidez del negocio y sostenibilidad a largo plazo”, añadió Harvey.

La empresa también lo describe como un ejecutivo reconocido por combinar visión estratégica con capacidad de ejecución, con una trayectoria de más de tres décadas en ventas, marketing y operaciones dentro del sector automotor internacional.

La hoja de ruta: competitividad, disciplina y electrificación “pragmática”

Para GM, el nombramiento refuerza un compromiso de largo plazo con la región y acompaña prioridades que ya están sobre la mesa: fortalecer la presencia industrial, ampliar producción local, desarrollar proveedores, expandir y renovar el portafolio de vehículos y avanzar en una estrategia de electrificación con enfoque realista, alineada a las condiciones del mercado y la matriz energética regional.

Esa agenda se traduce en prioridades concretas para su gestión al frente de GM Sudamérica: “fortalecer la competitividad”, “acelerar la ejecución”, y construir un negocio sostenible “alineado con las realidades del mercado local”, además de la creación de valor de largo plazo.

Quién es Thomas Owsianski: tres continentes, marcas y mercados clave

Owsianski llega a GM tras una extensa carrera en el Grupo Volkswagen, donde se desempeñaba recientemente como líder de ventas en Europa, con responsabilidad sobre estrategia comercial y desempeño en más de 30 mercados. En su recorrido también ocupó posiciones ejecutivas de alto nivel en Sudamérica, China y Europa, con responsabilidades en ventas, marketing, estrategia de portafolio y desempeño de redes de concesionarias.

En etapas anteriores, lideró funciones en Škoda en China, fue presidente de Audi China y comenzó su carrera en la industria automotriz en Ford Motor Company en Alemania. Ese mix —mercados maduros y emergentes, y gestión comercial con mirada de portafolio— es parte de lo que GM busca capitalizar en este cambio de mando regional.

“Es un honor asumir”: el mensaje de Owsianski y el regreso a GM

En sus primeras declaraciones, Owsianski vinculó el rol con el momento regional y con la agenda futura de la compañía. “Es un honor asumir esta función en un momento tan importante para GM en América del Sur”, afirmó.

Agregó también: “La región tiene un papel estratégico en el futuro de la compañía. Contamos con una combinación única de escala industrial, talento local, ingeniería de excelencia y acceso a tecnologías globales.”

Su postura refuerza el tono de gestión con foco en resultados y sostenibilidad: “Mi enfoque es fortalecer nuestra competitividad y garantizar un crecimiento disciplinado y sostenible. Continuaremos construyendo un negocio sólido que genere valor a largo plazo para nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y las comunidades donde operamos, contribuyendo al desarrollo de la industria y de la movilidad en América del Sur”, concluyó.

Finalmente, el anuncio también marca un regreso: en el inicio de su carrera, Owsianski ocupó cargos ejecutivos en GM —incluyendo funciones en Opel en Europa— y vuelve ahora a la automotriz con una trayectoria internacional que, según un comunicado de la firma, fortalece la gestión y dirección estratégica de la empresa en la región.