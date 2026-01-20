Techo para tasas de créditos en guaraníes con leve baja en este mes

Los bancos y financieras del país podrán cobrar hasta una tasa del 27,06% de interés anual por préstamos que otorguen al público en el en el primer mes del año, valor levemente inferior al mes anterior (diciembre), informó la Superintendencia de Bancos (SIB). Los intereses que superen dicho valor o límite serán considerados usurarios y están penalizados.

La Superintendencia de Bancos (SIB), dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), comunicó que para el mes de enero del presente año los límites máximos, a partir de los cuales la tasa de interés activa es considerada usuraria, será del 27,06% para operaciones en moneda local.

El límite de la tasa de interés establecido para este mes es levemente inferior con respecto al mes anterior (27,08%), para los préstamos en guaraníes, y también por debajo del límite que estaba vigente hace un año atrás de 28,89%.

Por otra parte, la banca matriz también publicó los límites para préstamos en moneda extranjera, que no podrán exceder de 11,04% en el presente mes de enero del 2026.

El límite para préstamos en moneda extranjera es levemente superior al del mes anterior (diciembre)de 11,02%, de acuerdo con el reporte y con respecto a enero del año pasado (10,65%).

Los límites para las tasas de interés se mantienen casi en niveles estables, lo que responde justamente a la normalización de la tasa referencial o de la Tasa de Política Monetaria (TPM) del ente monetario, que se encuentra en 6%.

Se considerarán tasas de interés usurarias a las tasas compensatorias y punitorias, cuyas tasas efectivas excedan en un treinta por ciento (30%) el promedio de las tasas efectivas anuales percibidas por los bancos y financieras sobre créditos de consumo, de acuerdo a los plazos y monedas en que son concedidos dichos créditos.