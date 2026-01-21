Grandes ligas: Paraguay sale a buscar a sus nuevos socios europeos

Al cierre de 2025, la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) recogió un dato que sirve como termómetro para medir el potencial de negocios que puede generarse a partir de ahora, con cerca de 2.400 empresas que manifestaron interés en explorar inversiones en Paraguay, ayudando a entender su capacidad de atracción. Por parte del empresariado siempre queda sobre la mesa la pregunta de qué tan predecible y rentable puede ser el país para sostener proyectos a largo plazo.

La firma del acuerdo Unión Europea (UE)–Mercosur cambia el contexto en el que ese interés se procesa. No convierte automáticamente consultas en plantas industriales, pero agranda la cancha: a partir de ahora, ya no se discute solo cómo atraer capital, sino cómo hacerlo con un horizonte de acceso preferencial hacia un bloque que opera con alta exigencia regulatoria, sanitaria y ambiental.

Para exportar, la pregunta es cuánto puede escalar Paraguay su oferta clásica —agro y derivados, carne y manufacturas— bajo reglas europeas. Para invertir, el foco se mueve hacia sectores donde el país puede ofrecer costos, energía, régimen y logística en condiciones para integrarse a cadenas de valor que compran con estándares estrictos.

Con ese marco, se baja a tierra el nuevo tablero donde se observa el mapa europeo para identificar ocho potenciales socios con los que Paraguay tiene mejor encaje —por tamaño de mercado, rol logístico, complementariedad y potencial de inversión— antes de abrir la mirada al resto de los 27 países de la UE que integran el escenario.

El acuerdo en números

Tras casi un cuarto de siglo de negociaciones, la firma del acuerdo —realizada el 17 de enero en Asunción— crea la zona de libre comercio más grande del mundo, un tablero que por escala ya obliga a recalibrar expectativas. Del lado europeo, el mercado es de 450 millones de personas; del lado Mercosur, 270 millones. En conjunto, 720 millones de consumidores y un PIB combinado estimado en US$ 22,36 billones, un bloque económico que ronda una quinta parte del PIB mundial (18–25%), según reportes oficiales.

Desde el bloque europeo, Ursula von der Leyen sintetizó el acuerdo con una frase que marca épocas de tensiones comerciales: “Elegimos el comercio justo frente a los aranceles. Preferimos una asociación de largo plazo frente al aislamiento”. Desde Paraguay, el presidente Santiago Peña dejó un mensaje hacia afuera: “La señal que estamos dando va mucho más allá que solamente un acuerdo económico, comercial y con los beneficios culturales y políticos que trae. Es una señal que enviamos al mundo entero que hoy está atemorizado por esta batalla comercial”.

De esta forma, el tratado establece que la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque (US$ 61.000 millones) y otorgará acceso preferencial para otro 7,5% (US$ 4.700 millones), cubriendo casi la totalidad del flujo hacia Europa. No obstante, esa apertura no se distribuye automáticamente entre los miembros del Mercosur, y es ahí donde Paraguay va a tener que jugar su partido compitiendo en precio, calidad, logística y plazos.

El tablero en la mira: UE dividida y el factor EE.UU.

Aunque la firma abre un acceso preferencial de enorme escala, en Europa no hay unanimidad política: 21 países apoyaron el acuerdo y cinco se opusieron —Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría—, con Bélgica absteniéndose. El núcleo del rechazo es conocido, se habla de presión del agro europeo, temor a competencia externa y debate por estándares ambientales y controles.

Para Paraguay, sin embargo, el mapa de oportunidades sigue siendo el mismo: 27 mercados con lógicas distintas, que conviene entender por “familias”. Nórdicos (como Suecia, Dinamarca, Finlandia, etc.) suelen pagar calidad, pero exigen trazabilidad estricta; Europa Central (Alemania, Países Bajos, República Checa, entre otros) combina industria, logística y cadenas de valor; el Mediterráneo (España, Italia, Portugal, etc.) es puerta comercial y de consumo; Bálticos y vecinos (Lituania, Estonia, Letonia) operan mucho por hubs y nichos.

No obstante, es relevante entender que en un mundo donde EE.UU. endurece su política arancelaria —y mira estos movimientos como competencia comercial—, el acuerdo también funciona como señal: diversificar mercados es estrategia para el bloque, no un simple discurso.

A continuación, se comparte el mapa de los ocho socios europeos donde Paraguay cuenta con mejor encaje comercial e inversor bajo parámetros comparables. En las cápsulas, las cifras de oportunidad se identifican así: “PY” cuando el dato corresponda a Paraguay y “MCS” cuando refiera al Mercosur como bloque.

<b>1) España</b>

Cifras (2024): España exportó a Paraguay € 169 millones e importó desde Paraguay € 58 millones . En inversión, España figura como 5º inversor con un stock acumulado de US$ 674 millones . Además, fue el principal emisor de remesas hacia Paraguay: US$ 447 millones ( 61% del total recibido).

Oportunidad (PY): en el canal agroalimentario, España ya importó desde Paraguay € 40 millones en 2024 (y exportó € 18 millones ).

Desafío: es un mercado con alto peso político del agro y sensibilidad regulatoria; la discusión en la UE anticipa presión por controles, trazabilidad y “reciprocidad” .

Sectores clave (PY): harina de soja, arroz, carbón vegetal/madera.

<b>2) Alemania</b>

Cifras (2024): el comercio bilateral es claramente asimétrico: Alemania exportó a Paraguay US$ 263,0 millones y Paraguay exportó a Alemania US$ 58,0 millones .

Oportunidad (PY): Alemania compra principalmente materias primas ; en el caso paraguayo, el canal más directo sigue siendo oleaginosas/derivados y otros insumos agroindustriales, donde el acuerdo puede mejorar condiciones de acceso y previsibilidad.

Desafío: el “ticket” europeo se juega en cumplimiento y trazabilidad (ambiental y sanitaria) y en competir con proveedores ya instalados en cadenas industriales alemanas (maquinaria, autos, químicos), donde Paraguay hoy es sobre todo importador.

Sectores clave (PY): carne y productos cárnicos, oleaginosas (soja y afines), cueros y sus manufacturas.

<b>3) Francia</b>

Cifras (2024): Francia exportó a Paraguay €19,3 millones e importó desde Paraguay €8,85 millones , con un saldo a favor de Francia de €10,5 millones .

Oportunidad (PY / MCS): si el acuerdo avanza en su fase de ratificación , el “premio” francés no es volumen sino precio : acceso a un mercado de alto valor donde la discusión pasa por estándares UE (sanitario, ambiental, trazabilidad) más que por demanda.

Desafío: justamente Francia es uno de los focos de resistencia al acuerdo por presiones del sector agrícola, lo que introduce ruido político y puede endurecer el tono regulatorio de la conversación.

Sectores clave (PY): productos alimentarios, agropecuarios, y subproductos agroindustriales.

<b>4) Italia</b>

Cifras (2025-T2): Paraguay exportó a Italia € 7,92 millones e importó € 4,92 millones , con saldo positivo de € 3,0 millones .

Oportunidad (PY): el “potencial” medido por ITC Export Potential Map identifica margen en semillas de soja : exportación potencial US$ 28 millones versus exportación real US$ 4,7 millones .

Desafío: Italia aplica el arancel UE y, sobre todo, exige cumplimiento y trazabilidad ; el promedio UE citado es 10,8% para agro y 4,1% para no agro.

Sectores clave (PY): cueros curtidos, carne bovina, harina/derivados de soja.

<b>5) Países Bajos</b>

Cifras (2025): en septiembre , Paraguay exportó a Países Bajos € 109 millones e importó € 57 millones , con saldo positivo de € 52 millones .

Oportunidad (MCS / PY): Países Bajos opera como puerta de entrada logística (Rotterdam) y es, además, el mayor importador de la UE desde Mercosur : en 2024 importó € 13,6 mil millones desde Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Desafío: el “efecto Rotterdam” distorsiona la lectura ya que una parte importante de lo que figura como “exportado a Países Bajos” no se consume allí , sino que entra por Rotterdam y luego se redistribuye a otros mercados europeos. Ese perfil estima que 70% de las importaciones neerlandesas desde Paraguay se reexportan.

Sectores clave (PY): carne y azúcar, soja y cereales, cueros/pieles.

<b>6) Bélgica</b>

Cifras (2025): en septiembre , Bélgica importó € 8,82 millones desde Paraguay y exportó € 1,86 millones hacia Paraguay.

Oportunidad (PY): Bélgica puede operar como puerta logística por el Puerto de Amberes–Brujas (2º más grande de Europa, red extensa de destinos), útil para escalar colocaciones energéticas/industriales y distribución dentro del mercado europeo.

Desafío: en energía, la UE refuerza criterios de sostenibilidad para bioenergía/biocombustibles (trazabilidad, cumplimiento). Y para rubros vinculados a madera/carbón , rige el marco europeo de “productos libres de deforestación” (debida diligencia).

Sectores clave (PY / BE): Las principales compras belgas desde Paraguay ese mes fueron biodiésel y mezclas (€ 8,62 millones), chatarra de metales preciosos (€ 174.000) y carbón vegetal (entre los principales).

<b>7) Polonia</b>

Cifras (2024): Paraguay exportó a Polonia US$ 40,4 millones (último dato anual consolidado).

Oportunidad (MCS): Mercado de 37,6 millones de habitantes; para los rubros agroindustriales del Mercosur, la demanda europea de insumos para alimentación animal vuelve a poner a Polonia en el radar (la cadena sojera es un caso típico).

Desafío: Polonia figura entre los que se opusieron al acuerdo en las instancias recientes, por presión del agro europeo; eso puede traducirse en un clima interno más exigente en la implementación y el debate de salvaguardas.

Sectores clave (PY): soja y derivados (harina/aceite), carne bovina (cortes), madera / carbón vegetal.

<b>8) Portugal</b>